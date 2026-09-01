Aparece en el norte de la provincia de Cáceres un camión denunciado como robado en Guipúzcoa

Un camión que había sido denunciado como sustraído en Guipúzcoa ha aparecido varios días después a cientos de kilómetros de distancia, en una carretera del norte de Cáceres. La Guardia Civil consiguió interceptarlo cuando circulaba por el entorno de Torrejoncillo y detuvo a la persona que se encontraba al volante. El vehículo no presentaba daños y finalmente pudo regresar a manos de su propietario.

La intervención tuvo lugar el pasado 25 de agosto y comenzó con una comunicación recibida por los agentes a través de su Central. La alerta situaba en el eje entre Coria y Torrejoncillo un vehículo que estaba siendo buscado después de que se hubiera denunciado su desaparición días antes en una localidad guipuzcoana.

Se trataba de un camión con caja y los datos facilitados permitieron a los efectivos desplazarse hacia la zona en la que supuestamente había sido visto.

Localizado en Torrejoncillo

La búsqueda no tardó en dar resultado. Ya dentro del término municipal de Torrejoncillo, los agentes se cruzaron con un camión que respondía a las características del que figuraba como sustraído.

Ante las coincidencias, la Guardia Civil siguió al vehículo hasta conseguir interceptarlo. Fue entonces cuando los agentes pudieron realizar las comprobaciones necesarias para determinar su procedencia y conocer si efectivamente se trataba del mismo camión que estaban buscando.

La consulta confirmó las sospechas. El vehículo tenía asociada una denuncia por sustracción presentada en Guipúzcoa, por lo que los agentes dieron por finalizado su recorrido y centraron la actuación en identificar a la persona que lo conducía.

Detenido al volante

La intervención terminó con la detención del conductor como presunto autor de un delito de hurto de uso de vehículo a motor. La investigación deberá determinar ahora cómo llegó el camión desde Guipúzcoa hasta Extremadura y las circunstancias en las que fue utilizado durante los días transcurridos desde su desaparición.

Tras finalizar las primeras actuaciones policiales, el detenido quedó junto con las diligencias instruidas a disposición de la autoridad judicial competente de Coria, que continuará con el procedimiento.

La calificación de hurto de uso resulta relevante en este tipo de hechos. A diferencia de otras conductas relacionadas con la sustracción de vehículos, se aplica cuando se utiliza un vehículo ajeno sin autorización de su propietario y sin ánimo de apropiárselo de forma permanente, siempre atendiendo a las circunstancias previstas legalmente.

Será en cualquier caso la investigación judicial la que determine finalmente lo ocurrido y la posible responsabilidad de la persona arrestada.

Cientos de kilómetros después

El recorrido realizado por el camión constituye una de las circunstancias más llamativas de la actuación. La denuncia se había formulado en el País Vasco y el vehículo terminó siendo localizado en Extremadura, después de recorrer la distancia que separa ambas comunidades.

La información recibida por la Guardia Civil permitió reducir considerablemente el área de búsqueda. En lugar de desconocerse por completo el paradero del vehículo, los agentes contaban ya con indicios de que podía estar desplazándose por una carretera próxima a Coria.

La localización en Torrejoncillo permitió confirmar esa información y evitar que el camión continuara circulando hacia otro punto, algo que podría haber complicado nuevamente su recuperación.

De vuelta con su propietario

La actuación tuvo además un desenlace favorable para el dueño del vehículo. Después de comprobar su situación y completar los trámites necesarios, el camión pudo ser devuelto a su legítimo propietario sin daños, ya que se encontraba en perfecto estado en el momento de su recuperación.

Así terminó en una carretera cacereña un recorrido que había comenzado días antes y a cientos de kilómetros. Entre Guipúzcoa y Torrejoncillo quedaron muchos kilómetros y todavía algunas preguntas por responder, pero su dueño pudo resolver la cuestión más importante: dónde se encontraba su vehículo desaparecido y en qué condiciones conseguiría recuperarlo.