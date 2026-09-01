Hervás apuesta por la apicultura y la micología para abrir nuevas oportunidades en el medio rural

La Casa de Cultura de Hervás acogerá este martes a las 19.00 horas, la presentación del proyecto TRABAJAenVERDE, una iniciativa que busca abrir nuevas oportunidades profesionales para las personas trabajadoras del medio rural a través de la formación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

El programa aterriza en el Valle del Ambroz con dos cursos gratuitos especializados en sectores estrechamente ligados al territorio: apicultura y micología. La propuesta pretende que los participantes no solo adquieran nuevos conocimientos, sino que puedan encontrar en estas actividades una posible salida profesional o una vía para complementar sus actuales ocupaciones.

TRABAJAenVERDE pondrá en marcha un total de doce acciones formativas durante 2026 y 2027 en Extremadura, Castilla y León y Cantabria. La oferta abordará diferentes actividades relacionadas con el medio natural, entre ellas la apicultura, la castañicultura y los alcornocales, la micología y los productos forestales no maderables, las plantas aromáticas y medicinales, la interpretación de la naturaleza y el ecoturismo.

Imagen de apicultores. / TRABAJAenVERDE

En el caso de Hervás, los participantes podrán optar a dos de estas especialidades. El curso Apicultura 2 estará centrado en la instalación de colmenares y en la elaboración y comercialización de productos innovadores y ecológicos. La formación incluirá prácticas en colmenares y empresas del sector, así como la asistencia a ferias internacionales y catas guiadas.

La segunda propuesta será Micología 2, orientada a la producción y recolección de setas y trufas. En este caso, el aprendizaje combinará los contenidos teóricos con salidas al campo, identificación de especies y formación en técnicas de cultivo y recolección responsable adaptadas a los entornos rurales.

100 horas de formación y prácticas sobre el terreno

Cada uno de los cursos tendrá una duración de 100 horas, con un modelo que combina formación online y aprendizaje práctico. Un total de 80 horas se desarrollarán a través de una plataforma digital accesible, con el seguimiento de una persona tutora especializada, mientras que las 20 horas restantes se realizarán directamente sobre el terreno.

Las prácticas se organizarán en grupos reducidos, con el objetivo de facilitar una formación más personalizada y permitir que los participantes puedan trasladar los conocimientos adquiridos a situaciones reales.

La filosofía del proyecto parte de la idea de que los propios recursos naturales de los territorios rurales pueden convertirse en una fuente de empleo y actividad económica si se acompañan de formación y apoyo para quienes quieran poner en marcha nuevas iniciativas.

Imagen de TRABAJAenVERDE. / TRABAJAenVERDE

"Capacitar a la población para fomentar el emprendimiento y poner en valor los recursos naturales de nuestro territorio son las palancas de transformación más inteligentes si pensamos en el desarrollo de nuestras zonas rurales", explica Álvaro Julio Sánchez Gallego, director del proyecto.

La iniciativa pretende además ir un paso más allá de la formación. El programa contempla un servicio de asesoramiento individualizado para aquellos alumnos que, una vez terminado el curso, quieran convertir los conocimientos adquiridos en un proyecto profesional o empresarial.

"Les acompañaremos en su aventura guiándolos y brindándoles todo nuestro apoyo. Queremos que quienes quieran ir más allá de cada uno de los doce cursos tengan una rampa de lanzamiento", añade.

De esta forma, TRABAJAenVERDE plantea la formación como el primer paso de un proceso más amplio, en el que el conocimiento del territorio y de sus recursos pueda traducirse en nuevas actividades económicas. En el Valle del Ambroz, la apicultura y la micología serán las dos vías elegidas para comenzar a explorar esas posibilidades.