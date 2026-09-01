Trujillo se suma al apoyo a Ceuta con una concentración

El Ayuntamiento de Trujillo se sumará este miércoles al acto simultáneo convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para mostrar su apoyo y solidaridad con Ceuta y sus ciudadanos después de la grave crisis desencadenada por la entrada masiva de migrantes desde Marruecos a finales de julio. La concentración tendrá lugar a las 20.00 horas en el paseo Ruiz de Mendoza y coincidirá con actos similares en numerosos municipios españoles.

La iniciativa se celebrará precisamente el Día de Ceuta y pretende trasladar desde los municipios un mensaje de respaldo a la ciudad autónoma, que un mes después de la entrada masiva continúa tratando de recuperar la normalidad. La FEMP, que agrupa a los ayuntamientos españoles, anunció la convocatoria tras la visita de su presidenta, María José García-Pelayo, a Ceuta y su encuentro con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas.

Una convocatoria con respaldo municipal, pero también debate político

La FEMP ha defendido que la iniciativa pretende situar a Ceuta en el centro del municipalismo español y recordar que la situación de la ciudad no puede entenderse únicamente como un problema local. García-Pelayo ha señalado que "esto no es solo una cuestión de la Ciudad Autónoma, sino de España, porque Ceuta es España", al tiempo que ha reclamado que la voz del presidente ceutí sea escuchada en las decisiones que afectan a la ciudad.

Imagen de la convocatoria simultánea. / Inés Rubio

La convocatoria, sin embargo, no ha estado exenta de controversia política. Algunos ayuntamientos y representantes de distintos partidos han cuestionado que la FEMP haya impulsado el acto sin un consenso previo entre todas las formaciones políticas. En algunos municipios se ha optado por no participar en la concentración oficial, mientras que otros han decidido mantener actos propios de solidaridad con Ceuta.

Un mes de crisis humanitaria

La dimensión de la situación explica el llamamiento municipal. Entre los días 30 y 31 de julio, unas 70.000 personas entraron irregularmente en Ceuta desde Marruecos, según las cifras manejadas por el Gobierno, aunque posteriormente la estimación oficial se elevó hasta alrededor de 80.000. La mayoría regresó posteriormente a Marruecos, pero alrededor de 5.000 personas continúan en la ciudad, según los últimos datos difundidos.

La situación ha tenido también una dimensión de seguridad y convivencia. En las últimas semanas se han sucedido protestas de ciudadanos ceutíes que reclaman soluciones y una mayor presencia y respuesta del Estado, mientras que también se han registrado episodios de tensión y ataques contra personas migrantes. El pasado fin de semana, cientos de personas volvieron a salir a las calles de Ceuta para reclamar medidas ante una situación que buena parte de la población considera todavía lejos de la normalidad.

A la crisis humanitaria y social se han añadido además nuevos problemas de especial gravedad. La Fiscalía ha confirmado 23 agresiones sexuales a mujeres y niñas migrantes desde la entrada masiva, cinco de ellas violaciones, con nueve víctimas menores de entre 14 y 17 años. Estos casos han obligado a reforzar la atención y protección de las víctimas y han añadido una nueva dimensión a una crisis que afecta a colectivos especialmente vulnerables.