El cielo no cierra por fin de temporada: Arroyo de la Luz te propone un plan único para despedir el verano

Durante este verano, el cielo extremeño ha conseguido que mirar hacia arriba se convierta casi en un plan más de la temporada. Primero llegó el eclipse solar, después las Perseidas y, apenas unos días más tarde, el eclipse lunar volvió a reunir miradas en torno al firmamento.

Septiembre comienza a dejar atrás las grandes citas astronómicas de agosto, pero eso no significa que haya que guardar los prismáticos. En una región donde la oscuridad nocturna constituye uno de sus grandes privilegios naturales, las estrellas no entienden de finales de verano.

Arroyo de la Luz quiere aprovechar precisamente esa circunstancia para proponer una noche diferente. El próximo 7 de septiembre, el Centro de Interpretación Dehesa de la Luz abrirá sus puertas fuera de su horario habitual para combinar una visita a sus instalaciones con una actividad dedicada a descubrir las constelaciones que aparecen sobre la dehesa.

Un aforo reducido

La experiencia arrancará a las 22:30 horas y tendrá un carácter especialmente reducido. Únicamente podrán participar 30 personas, de modo que será imprescindible inscribirse previamente.

El periodo para solicitar plaza comenzó este martes y se extenderá hasta este viernes. Para gestionar las reservas se han establecido dos horarios de atención: de 9:00 a 12:30 horas por la mañana y de 19:00 a 20:30 horas por la tarde.

Durante la experiencia, los participantes podrán acercarse al mundo de las constelaciones y la observación del firmamento, aprovechando un entorno alejado de las grandes concentraciones urbanas. Pero la propuesta no se limitará a mirar hacia arriba, ya que la jornada permitirá también conocer de una manera diferente el propio Centro de Interpretación.

De la alfarería al universo

Ubicado en el corazón de la Dehesa de la Luz, este espacio permite entender mejor uno de los paisajes más representativos del municipio. Sus instalaciones cuentan con cinco salas en las que patrimonio, naturaleza y nuevas tecnologías sirven para recorrer diferentes aspectos de la identidad arroyana.

Una de las experiencias más singulares se encuentra en el espacio dedicado al Día de la Luz. Mediante unas gafas de realidad virtual, el visitante puede experimentar esta Fiesta de Interés Turístico Regional desde una perspectiva difícil de conseguir cualquier otro día: como si participara en ella montado a caballo.

El centro dispone asimismo de una zona dedicada a la alfarería tradicional de Arroyo de la Luz, además de sala audiovisual, espacio para presentaciones y un 'planning room' destinado a orientar sobre las posibilidades que ofrece el entorno.

Y cuando se cruza la puerta hacia el exterior, la visita continúa. Allí se encuentran un reloj solar, juegos infantiles y equipamientos vinculados a la observación astronómica, entre ellos un pequeño observatorio. A estos recursos se ha incorporado también un mirador perteneciente a la Red de Miradores Celestes de Extremadura, dentro de la estrategia 'Extremadura, Buenas Noches'.

Una dehesa diferente al anochecer

Durante el día, encinas, caminos y actividades tradicionales construyen buena parte de la imagen de este paisaje. Por la noche, el atractivo cambia completamente de dirección. La ausencia de grandes focos de iluminación permite que el protagonismo pase de lo que existe sobre el terreno a aquello que aparece muchos kilómetros por encima.

Esta posibilidad no es exclusiva de Arroyo de la Luz. Buena parte del territorio extremeño cuenta con niveles reducidos de contaminación lumínica, especialmente en sus áreas rurales, algo que facilita contemplar un firmamento mucho más poblado que el visible desde las grandes ciudades.

Las condiciones meteorológicas también juegan a favor. La existencia de numerosas jornadas despejadas permite practicar la observación astronómica en diferentes momentos del año y ha ayudado a que el turismo de estrellas gane terreno como complemento a las propuestas de naturaleza.

En ese mapa nocturno aparecen enclaves de distintos puntos de Extremadura vinculados a destinos como Monfragüe, Las Hurdes, Villuercas-Ibores-Jara o Sierra de Gata, algunos reconocidos por la calidad de sus cielos.

Una noche con otra luz

Con septiembre, Arroyo de la Luz demuestra que la temporada de noches al aire libre todavía tiene mucho que ofrecer. Esta propuesta permitirá cambiar durante unas horas los paseos habituales por la dehesa por un recorrido diferente, en el que buena parte de lo que habrá que descubrir estará sobre las cabezas de los participantes.

Será también una oportunidad para conocer el entorno cuando desaparece la luz del día y comprobar cómo un mismo paisaje puede transformarse completamente al caer la noche. Esta vez, el camino no terminará en un monumento, una piscina natural o un mirador convencional. La última parada estará mucho más lejos: entre las constelaciones que cada noche sobrevuelan la Dehesa de la Luz.