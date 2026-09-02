Europa mira al tabaco cacereño: una gran cita internacional llegará a la provincia en 2027

La provincia de Cáceres volverá a convertirse en punto de encuentro internacional para el sector del tabaco en octubre de 2027. Productores procedentes de distintos países europeos se darán cita en Extremadura para participar en un congreso que pretende analizar el presente y, especialmente, los retos que marcarán el futuro de un cultivo estrechamente ligado a numerosas localidades cacereñas.

Los primeros pasos para organizar el evento ya se han dado. El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, se ha reunido este miércoles con representantes del sector para conocer el proyecto y abordar la posible colaboración de la institución provincial en su celebración.

Durante el encuentro, Morales destacó el peso que mantiene esta actividad para numerosas familias y municipios extremeños, especialmente por "su capacidad para generar empleo y sostener actividad económica en zonas rurales".

Cáceres o Plasencia

A la reunión han asistido responsables de las principales organizaciones vinculadas al cultivo. Entre ellos se encontraban Ángel Juan Pacheco, presidente de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura; Nicasio López, presidente de la Federación Nacional de Cultivadores de Tabaco, y Juan Andrés Tovar, presidente nacional de Cetarsa.

También participó Juan José Manzanero, presidente de la Sectorial de Tabaco de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura, quien explicó que el objetivo del encuentro era presentar a la Diputación un congreso internacional que se celebra cada dos años y en el que están representados los principales países productores europeos.

Entre ellos se encuentran Italia, Polonia, Bulgaria, Grecia y España, cuyos representantes tendrán la oportunidad de encontrarse en la provincia cacereña durante varios días.

La ubicación definitiva todavía está por decidir. Cáceres y Plasencia son las dos ciudades que se están valorando para albergar la cita. La capital provincial cuenta a su favor con una infraestructura logística que, según Manzanero, "podría facilitar considerablemente la organización".

Entre los espacios planteados aparece el Complejo Cultural San Francisco, aunque Plasencia ofrece también un elemento especialmente atractivo: su proximidad a las principales zonas productoras permitiría complementar el programa con visitas a explotaciones y acercar a las delegaciones internacionales al territorio donde se desarrolla el cultivo.

Un sector ligado al medio rural

El futuro del cultivo será precisamente uno de los asuntos que situará nuevamente a la provincia dentro del debate europeo. La celebración permitirá reunir en un mismo espacio a representantes de territorios que comparten problemas y desafíos, pero también la necesidad de buscar estrategias comunes ante las transformaciones que afronta el sector.

Los organizadores salieron "satisfechos" del primer encuentro institucional. Según trasladó Manzanero, la Diputación ha mostrado su disposición a colaborar y a facilitar aquellos aspectos que puedan contribuir al desarrollo del congreso.

La decisión sobre la ciudad anfitriona deberá tomarse ahora teniendo en cuenta cuestiones como las comunicaciones, los alojamientos, los espacios disponibles y la posibilidad de organizar actividades paralelas vinculadas directamente con las explotaciones tabaqueras.

Un precedente internacional

No será la primera ocasión en la que productores europeos utilicen Cáceres para debatir sobre el futuro de esta actividad. Según señaló Manzanero, la ciudad ya acogió un congreso europeo del sector en el Complejo Cultural San Francisco en 2010, con presencia de delegaciones extranjeras y representantes de las principales zonas productoras.

Casi dos décadas después de aquellas reuniones europeas, la provincia volverá a sentar alrededor de una misma mesa a representantes de algunos de los principales territorios tabaqueros del continente. Esta vez, además, existe la posibilidad de que el encuentro salga de la capital y acerque parte de su actividad a Plasencia y a las comarcas productoras.

La elección definitiva todavía está abierta, pero octubre de 2027 ya aparece marcado en el calendario del sector. Durante unos días, las cuestiones que habitualmente se deciden a muchos kilómetros de las explotaciones extremeñas tendrán uno de sus espacios de debate precisamente en el territorio donde el tabaco continúa siendo una pieza importante de la economía rural.