Gargüera cierra su ‘Agosto Vivo’ con alimentos, ropa y 209 euros para Cáritas de Plasencia

La localidad cacereña de Gargüera, en la comarca de La Vera, ha cerrado el proyecto ‘Agosto Vivo’ con un balance solidario que se ha traducido en la recogida de alimentos no perecederos, productos de higiene, ropa y 209 euros que serán destinados a Cáritas Diocesana de Plasencia. La iniciativa, puesta en marcha durante todo el mes de agosto por vecinos voluntarios en colaboración con el Ayuntamiento, ha combinado actividades de ocio, deporte y participación vecinal con la colaboración solidaria.

El proyecto culminó el pasado 29 de agosto con una marcha senderista nocturna de carácter solidario, que puso el broche final a un programa que durante todo el mes ha buscado ofrecer alternativas de ocio para vecinos y visitantes y, al mismo tiempo, contribuir a las necesidades de las personas atendidas por Cáritas.

Alimentos, productos de higiene y ropa

La recogida se ha desarrollado durante todo el mes y los productos se han ido entregando semanalmente a Cáritas Diocesana de Plasencia. El balance incluye seis sacas de ropa y 30 kilos de pasta, además de 20 kilos de arroz, 17 kilos de legumbres y tres kilos de azúcar.

A esta cantidad se suman otros productos de primera necesidad, entre ellos leche, gel, toallitas, latas de conserva, tomate frito, caldos, galletas y pañales. La campaña también ha conseguido reunir 209 euros en donativos económicos, una cantidad que, tras ser consultada con Cáritas, se destinará a la adquisición de productos lácteos y aceite.

La organización había habilitado tres puntos de recogida para facilitar la participación. Dos permanecieron de forma permanente en el Ayuntamiento y el Centro Social, mientras que el tercero se instaló de manera itinerante en los espacios donde se desarrollaban las diferentes actividades del programa.

Un mes de actividades y participación vecinal

‘Agosto Vivo’ comenzó el 3 de agosto con un calendario dirigido a públicos de distintas edades, que incluyó rutas en bicicleta, marchas senderistas, búsquedas del tesoro, juegos populares, talleres de cómic, sesiones de karaoke y una minidisco, entre otras propuestas.

La iniciativa ha contado con el respaldo del Ayuntamiento de Gargüera y con la participación de un grupo de dinamizadores y colaboradores locales que han hecho posible el desarrollo de las actividades. Los organizadores han agradecido especialmente la colaboración de los vecinos, establecimientos y entidades que han contribuido tanto a la programación como a la campaña de recogida.

Con el cierre del proyecto, Gargüera pone fin a un mes en el que el ocio estival se ha ligado a la solidaridad, con una campaña que ha permitido canalizar las aportaciones de vecinos y visitantes hacia Cáritas Diocesana de Plasencia y convertir parte de la programación veraniega en una iniciativa de apoyo social.