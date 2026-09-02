Garrovillas de Alconétar prepara una doble cita con sus raíces este septiembre

Garrovillas de Alconétar ya ha puesto en marcha los preparativos para celebrar sus fiestas patronales y enlazarlas con el Día de Extremadura, dos jornadas muy señaladas en el calendario local. El Ayuntamiento, en colaboración con la Cofradía de Nuestra Señora de Altagracia, trabaja estos días para que tanto vecinos como visitantes puedan disfrutar de la programación con normalidad, seguridad y todos los servicios necesarios.

Las actuaciones previas se han centrado especialmente en el entorno de la ermita, uno de los puntos clave de las celebraciones. Entre los trabajos realizados figura el desbroce de los alrededores, además de la cesión de un generador de luz y de diferentes utensilios necesarios para preparar la comida popular.

A ello se suma la financiación municipal destinada a la contratación de los servicios médicos de Cruz Roja, así como el riego del camino durante el día de la patrona. El consistorio también colabora en las actividades lúdicas previstas para la jornada inicial, con el objetivo de facilitar a la Cofradía la organización de unos festejos que cada año reúnen a numerosos garrovillanos.

Dos días para celebrar

La programación comenzará el 7 de septiembre a las 22:30 horas, cuando la Plaza de la Constitución acogerá la interpretación del Himno de Extremadura. Justo después tendrá lugar un espectáculo de pirotecnia que servirá como uno de los primeros grandes momentos de la víspera.

La noche continuará a las 23:00 horas en la Plaza de Colón con la actuación de Orquesta Bolero, encargada de prolongar el ambiente festivo hasta bien entrada la noche.

El día grande llegará el 8 de septiembre, coincidiendo con la festividad en honor de la Virgen de Altagracia y con el Día de Extremadura. La jornada comenzará a las 12:00 horas con una santa misa en honor a la patrona. Tras la celebración religiosa, la imagen recorrerá los alrededores de la ermita en procesión.

A continuación tendrán lugar la rifa de premios y la tradicional subasta de andas, dos momentos muy vinculados a la devoción popular y a la participación de los vecinos.

Paella, música y romería

La actividad continuará a las 15:00 horas con el reparto de una gran paellada, para la que será necesaria la compra previa de ticket. Más tarde, a las 17.00 horas, está previsto el rezo del Santo Rosario.

Durante toda la romería, además, la música tendrá un papel destacado gracias a la actuación de DJ Román, con una selección pensada para públicos de diferentes edades. De esta manera, la jornada combinará actos religiosos, convivencia y propuestas de ocio en un mismo entorno.

La preparación municipal busca precisamente que todos estos momentos puedan desarrollarse sin contratiempos. Por ello se han reforzado tanto los servicios como el acondicionamiento de los espacios que concentrarán buena parte de la actividad.

Una ermita ligada a la memoria del pueblo

La protagonista de ambas jornadas será la Virgen de Altagracia, patrona de Garrovillas de Alconétar. Su imagen se encuentra en una ermita medieval situada en el término municipal y estrechamente vinculada a la historia y a la religiosidad popular de la localidad.

La tradición cuenta que una pastorcilla encontró una imagen resplandeciente de la Virgen María entre unas peñas. Según la leyenda, la talla fue trasladada posteriormente al pueblo, pero desaparecía y regresaba una y otra vez al mismo punto en el que había sido hallada.

Ese lugar terminó convirtiéndose en el espacio donde se levantó el santuario que hoy continúa acogiendo la romería y buena parte de los actos en honor a la patrona.

Tradición, convivencia y Extremadura

La celebración de las fiestas en honor a la patrona del municipio no se limita únicamente a un calendario de actos. Para Garrovillas supone también un reencuentro alrededor de una tradición compartida, que une devoción, música, comida popular y convivencia.

Este año, además, la cercanía entre la festividad patronal y el Día de Extremadura vuelve a convertir el comienzo de septiembre en una jornada especialmente intensa. Es por ello que la localidad ya trabaja para que cuando lleguen los días festivos, los asistentes solo tengan que preocuparse de disfrutar.