Casar de Cáceres se vuelca con las Fiestas del Ramo, una celebración que une innovación y tradición

Las Fiestas del Ramo volverán a convertir Casar de Cáceres en uno de los grandes focos festivos de los primeros días de septiembre. Tradición, peñas, música, deporte, gastronomía, actividades infantiles y festejos taurinos se suceden en un programa cuyo núcleo principal se desarrolla entre el 3 y el 8 de septiembre, aunque las propuestas comienzan antes y se prolongan después. La celebración conserva como uno de sus momentos más reconocibles la tradicional Mesa del Ramo, organizada por la Cofradía de las Ánimas Benditas del Purgatorio, alrededor de la cual convive una programación pensada para públicos de todas las edades.

Cartel de las Fiestas del Ramo 2026. / EL PERIÓDICO

Este año como novedad del programa de las Fiestas del Ramo hay que destacar la incorporación de la Charanga de Los Jóvenes, que recorrerá los bares y restaurantes de la localidad, el Glitter Bar, así como el homenaje a los campeones de España y Extremadura 2026 que tendrá lugar en el Día de Extremadura.

Marsal Ventura, el mago del tecno flamenco. / EL PERIÓDICO

Programa, día a día

Una intensa agenda de actividades empieza antes de los días festivos. El miércoles 2 de septiembre comenzará con el concurso gastronómico, de 19.00 a 20.00 horas en la Casa de Cultura. A las 20.30 horas, el pabellón municipal acogerá el VIII Trofeo Fiestas del Ramo y VI Memorial Miguel Ángel Villa, con el encuentro entre la AD Casar y la AD Madroñera.

El jueves 3 arrancará a las 12.00 horas con la clausura del Verano Deportivo «Deporte Casar de Cáceres». Por la tarde, a las 20.00, se disputará el Trofeo del Ramo de fútbol 11 entre el CF Casar de Cáceres y el CP Malpartida en el campo municipal.

Media hora después, a las 20.30, se celebrará el acto de entrega de los premios ‘Gemma Granados’, el Maratón Fotográfico del Ramo y el Concurso de Carteles de las fiestas. La jornada continuará desde las 22.00 horas con una fiesta infantil en la plaza Sancho IV.

Uno de los primeros grandes reclamos musicales llegará esa misma noche con el Macroramo Fest 2026, desde las 23.30 hasta las 5.30 horas en la plaza Sancho IV. Tocando Techo y DJ Teem compartirán cartel con Marsal Ventura, la actuación estrella de esta edición. Es uno de los DJ y productores españoles con mayor recorrido internacional. El barcelonés ha pasado por más de 500 clubes y festivales,como Tomorrowland, y ha compartido escenario con nombres como David Guetta, Martin Garrix, Steve Aoki, Calvin Harris o Armin van Buuren. También es conocido por su trayectoria radiofónica en Máxima FM y Flaix FM y por impulsar una particular fusión entre electrónica y sonidos flamencos.

Viernes de peñas, pregón y novedades

El viernes 4 de agosto las Fiestas del Ramo tendrá una marcada presencia de las peñas. Antes, desde las 12.00 horas, la piscina municipal albergará un parque infantil y una fiesta de la espuma. Entre las 16.30 y las 18.30 horas se incorpora además una de las novedades de este año: la Charanga de los Jóvenes, organizada por la asociación juvenil, que recorrerá los bares y restaurantes de la localidad.

A las 22.00 horas comenzará la concentración de peñas en la plaza Sancho IV para el tradicional desfile y concurso de camisetas, con salida a las 22.45 y animación de las charangas Follow the Leader e Impacto. El recorrido atravesará el paseo de Extremadura y la calle Larga Alta hasta alcanzar la plaza del ayuntamiento. Es una de las actividades más esperadas cada año y una de las más vistosas.

A partir de la medianoche, el balcón central del ayuntamiento será escenario,por cuarto año consecutivo, del pregón y el chupinazo, este año a cargo de ED Casareña. Después llegará la orquesta Voltix a la plaza de España, mientras Javier Declara y Javi Flowers protagonizarán una 'discomóvil' en la ermita de Santiago. Ambas propuestas continuarán hasta las 7.00 horas. La plaza de España estrenará además un Glitter Bar, puesto de maquillaje abierto a los casareños.

De la recuperada vaquilla del aguardiente a la verbena

La madrugada enlazará prácticamente con el sábado 5 de agosto. A las 7.00 horas partirá una carroza animadora desde la ermita de Santiago hacia el Centro de Ocio y Cultura, donde a las 8.00 tendrá lugar la tradicional Vaquilla del Aguardiente, recuperada en esta legislatura, con la suelta de dos vaquillas.

La plaza de España recuperará protagonismo desde las 14.30 horas con una pancetada popular, con una cuota de dos euros y la actuación de A Compás. A continuación llegará una tarde festivalera con Paco Santos y DJ Samu dedicada a la música de los años 80 y 90, que se prolongará hasta las 22.00 horas.

La noche tendrá dos escenarios. La orquesta Marsella protagonizará la verbena popular en la plaza Sancho IV de 23.30 a 6.30 horas, mientras que en el Centro de Ocio y Cultura habrá discomóvil con DJ Tem y DJ Romero desde la 1.00 hasta las 6.30.

Mesa del Ramo en una edición anterior. / Jorge Valiente

El domingo, la tradición del Ramo

El domingo 6 de agosto concentrará algunos de los actos más ligados a la esencia de la celebración. A las 12.00 horas, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción acogerá la Misa de Ánimas. A continuación, una charanga acompañará el recorrido hasta la tradicional Mesa del Ramo, organizada por la Cofradía de las Ánimas Benditas del Purgatorio. En la calle Larga Alta habrá reparto de paella y vino.

La música continuará desde las 15.30 horas en la plaza de España con el grupo Rumbeando y DJ Samu. A las 18.00 saldrá una nueva carroza animadora hacia el Centro de Ocio y Cultura, donde a las 19.00 horas se celebrará un festejo taurino al estilo tradicional acompañado de un espectáculo de recortadores. La jornada terminará con la orquesta Maremagnum en la plaza Sancho IV, desde las 23.30 hasta las 6.00 horas.

Tributo a Extremoduro para recibir el 8 de septiembre

El lunes 7 la actividad de las Fiestas del Ramo comenzará a las 12.00 horas con un gran parque acuático en la piscina municipal. A partir de las 14.00, DJ Tony animará la propuesta «Disco-Agua» en la plaza Sancho IV.

A las 19.00 horas, el Centro de Ocio y Cultura acogerá otro festejo taurino al estilo tradicional y un Gran Prix. Ya a las 22.00, la plaza Sancho IV será escenario de un tributo a Extremoduro. La fiesta se prolongará después con DJ Nes hasta las 5.00 horas, otra de las novedades del programa, para recibir musicalmente el Día de Extremadura.

El ambiente en las Fiestas del Ramo es espectacular en Casar de Cáceres. / EL PERIÓDICO

Día de Extremadura

El martes 8 de septiembre, la programación tendrá un marcado carácter regional. Desde las 21.30 horas, la plaza Sancho IV acogerá el acto institucional por el Día de Extremadura, que este año incorporará como novedad un homenaje a los campeones de España y Extremadura de 2026.

A las 22.00 horas tomará el relevo ‘Flamencos de Extremadura’, con artistas extremeños como Pedro Cintas, José Ángel Castilla, Fefo de Badajoz, Perico de la Paula y Luis de Jerez, además del bailaor Diego Andújar. Los fuegos artificiales quedan suspendidos por responsabilidad.

Un gran dispositivo de Guardia Civil, Policía Local y DYA Extremadura velará por la seguridad de todos los asistentes. También hay la autorización de la Junta de Extremadura para el libre tránsito de taxis entre Cáceres y Casar de Cáceres.

El programa todavía reservará dos citas posteriores: la Carrera de Galgos en Recta Ramo 2026, el domingo 13 de septiembre, y una concentración motera, el sábado 19.