Trujillo a pasos de gigante: estas son las calles que recorrerán este sábado

El pasado mes de julio, la Asociación Gigantes y Cabezudos de Trujillo anunciaba una de las principales novedades de las fiestas patronales de este año: su incorporación, por primera vez, a los actos que recorren la parte antigua del municipio.

Después de semanas de preparación, la entidad ya ha dado a conocer el itinerario oficial de un desfile que se celebrará este sábado y llevará a estas enormes figuras por algunas de las calles más reconocibles del casco histórico trujillano.

La cita supondrá el estreno de la asociación dentro de las fiestas patronales en honor a la Santísima Virgen de la Victoria. Gigantes y cabezudos se sumarán así a una tradición profundamente ligada a las celebraciones populares y que durante décadas ha conseguido despertar especialmente la expectación de los más pequeños.

Estreno a las 11:30 horas

El recorrido comenzará a las 11:30 horas y tendrá como punto de partida el Paseo Ruiz de Mendoza. Desde allí, la comitiva iniciará un amplio itinerario que permitirá llevar a los personajes a diferentes rincones de la ciudad.

Tras la salida, gigantes y cabezudos continuarán por la avenida de Ramón y Cajal, Francisco de las Casas y Hernando de Tero, antes de adentrarse por la avenida del Perú. El recorrido proseguirá por Fray Vicente de Valverde, Cardenal Juan Carvajal y Doctor Meléndez Paredes hasta alcanzar la plaza del Molinillo.

La comitiva continuará después por Manuel Pardo, Francisco Martín de Alcántara, Marqués de Albayda y Encarnación. Desde este punto avanzará por Herreros, plaza del Campillo, San Antonio, Sopraga, Sillerías, plaza Mayor, Hernando de Tero, Clodoaldo Naranjo y Herrero, para terminar nuevamente en la calle Francisco de las Casas.

El final estará situado en el Teatro Gabriel y Galán, completando así un recorrido que permitirá ver a las figuras tanto en zonas más modernas como en algunos de los espacios históricos de Trujillo.

La Plaza Mayor, punto de encuentro

Uno de los momentos centrales de la jornada llegará aproximadamente a las 14:00 horas, cuando está prevista la llegada de la comitiva a la Plaza Mayor. El corazón monumental de la ciudad se convertirá así en uno de los principales escenarios de este estreno.

Además, el desfile no avanzará en silencio. El recorrido estará amenizado por la charanga La Crisi, que acompañará a los participantes y pondrá la música a una mañana pensada para recuperar el ambiente de las celebraciones populares tradicionales.

La actividad está organizada por el Ayuntamiento de Trujillo y cuenta con la colaboración de la Asociación Gigantes y Cabezudos de Trujillo, que afronta de esta manera una de sus participaciones más especiales desde que comenzó su trabajo para conservar esta tradición.

Su incorporación a las fiestas había sido anunciada durante el pasado mes de julio, cuando la entidad confirmó que participaría por primera vez en el recorrido de los cabezudos por la parte antigua. La colaboración surgió tras el acuerdo alcanzado con la Hermandad del Cristo del Perdón, vinculada a esta actividad.

Una tradición que quiere seguir creciendo

Detrás de las figuras que recorrerán las calles existe también un trabajo de conservación de la cultura popular. La asociación nació impulsada por vecinos y aficionados a las tradiciones locales con el propósito de evitar que gigantes y cabezudos terminasen convirtiéndose únicamente en un recuerdo.

Estas figuras han formado parte históricamente de fiestas, ferias, procesiones y celebraciones populares de numerosos municipios. Su tamaño, sus movimientos y el particular juego que establecen con quienes se encuentran a su paso las han convertido durante generaciones en personajes especialmente reconocibles para el público infantil.

En Trujillo, la intención de la asociación pasa precisamente por mantener vivo este patrimonio festivo y acercarlo a las nuevas generaciones. Su presencia en las fiestas patronales permite ahora dar un nuevo paso en ese objetivo y hacerlo, además, en uno de los momentos de mayor actividad del calendario local.

El desfile del sábado tendrá así algo de estreno y mucho de recuperación. Por primera vez, la asociación recorrerá oficialmente las calles durante las fiestas patronales, pero lo hará apoyándose en una costumbre que viene de mucho más atrás.

Gigantes entre calles centenarias

Trujillo lleva siglos acumulando tradiciones y este verano dos de ellas caminarán juntas por primera vez. Los gigantes se abrirán paso por las calles del municipio para estrenarse en sus fiestas patronales, con la intención de que esta primera participación sea solo el comienzo de muchas más.

Algunas costumbres se conservan recordándolas, mientras que otras necesitan volver a salir a la calle, encontrarse con nuevas generaciones y seguir creciendo a cada paso.