Casar de Cáceres marca el primer paso de una danza que recorrerá la provincia

La cultura ya ha comenzado a bailar al ritmo de la danza en la provincia de Cáceres. Casar de Cáceres ha sido el encargado de dar el pistoletazo de salida a una nueva edición de Acercadanza_LAB, una iniciativa que utiliza las artes del movimiento para generar nuevas formas de participación y creación en los pueblos.

La iniciativa forma parte del Plan de Acción Cultural en la provincia de Cáceres, financiado por la Diputación y desarrollado por la Asociación de Universidades Populares de Extremadura (Aupex) y Casa de Harina.

La sede de Aupex Creofonte, en la localidad casareña, ha acogido esta semana la primera jornada intensiva presencial del proyecto. Con ella comienza un proceso que no se quedará únicamente en las aulas, sino que terminará trasladándose a cuatro municipios cacereños para trabajar directamente con sus vecinos y colectivos.

Ocho profesionales

Acercadanza_LAB plantea la danza desde una perspectiva diferente a la que habitualmente se encuentra sobre un escenario. El movimiento se convierte aquí en una herramienta con la que crear, relacionarse y fomentar la participación dentro de las comunidades rurales.

Para conseguirlo, esta edición reúne a ocho profesionales que recibirán preparación específica para aprender a facilitar procesos artísticos relacionados con la danza y otras disciplinas del movimiento. Los participantes proceden de campos diversos, entre ellos las artes escénicas, la salud y la acción social, una mezcla de perfiles con la que se pretende ampliar las posibilidades de aplicación de lo aprendido.

Nueva edición de Acercadanza_LAB en Casar de Cáceres. / Cedida a El Periódico Extremadura

El programa estará encabezado por la coreógrafa y bailarina Sara García-Guisado, responsable también de la concepción y dirección del laboratorio. Junto a ella participa Marga Íñiguez, especializada en procesos creativos y cambio social.

Cien horas

El recorrido formativo tendrá una duración total de 100 horas. De ellas, 70 estarán destinadas a formación especializada y mentorías, mientras que las otras 30 permitirán poner en práctica los conocimientos adquiridos mediante acciones comunitarias.

Será entonces cuando Acercadanza_LAB salga de Casar de Cáceres para continuar su camino por la provincia. Aliseda, Almoharín, Torremocha y Valdastillas serán los cuatro municipios donde se desarrollarán las prácticas y actividades con grupos locales.

De esta manera, los participantes tendrán que trasladar a situaciones reales aquello que previamente hayan trabajado durante las sesiones. El programa alternará encuentros intensivos, formación, acompañamiento profesional, experimentación y contacto directo con los habitantes de los pueblos.

Uno de sus objetivos es precisamente facilitar el acceso a las artes del movimiento en municipios rurales, al mismo tiempo que abre una nueva vía de capacitación para profesionales interesados en desarrollar proyectos culturales y comunitarios.

Cultura en los pueblos

Acercadanza_LAB comparte este marco con otros dos proyectos, Arte en la Calle y Patrimonio Cultural Inmaterial. Las tres líneas persiguen reforzar el papel de las Universidades Populares como lugares que vayan más allá de la formación y funcionen también como puntos de encuentro, participación y dinamización social.

El planteamiento busca utilizar la cultura para fortalecer las relaciones entre los habitantes, favorecer su implicación en la vida comunitaria y generar oportunidades en localidades rurales. En el caso de esta iniciativa, el cuerpo y el movimiento son los instrumentos elegidos para conseguirlo.

Más de 70 localidades

El laboratorio actual parte de una experiencia que comenzó mucho antes. Acercadanza nació en 2009, impulsada por la organización no gubernamental para el desarrollo (ONGD) Casa de Harina, para explorar las posibilidades de las artes del movimiento fuera de sus espacios más convencionales.

Desde entonces, sus propuestas han llegado a contextos muy diferentes, desde centros educativos y residencias de mayores hasta centros penitenciarios y municipios rurales. A lo largo de su trayectoria se han sucedido talleres, procesos creativos y acciones comunitarias, además de proyectos como 'Let's Move', '60 primaveras', 'Miss historias' o 'Danza en movimiento'.

Nueva edición de Acercadanza_LAB en Casar de Cáceres. / Cedida a El Periódico Extremadura

Esta última iniciativa, desarrollada junto a Aupex entre 2012 y 2022, permitió extender las artes del movimiento por más de 70 localidades extremeñas. De esa experiencia acumulada surgió posteriormente Acercadanza_LAB, concebido como un espacio en el que formación y práctica avanzan de manera conjunta.

Casar de Cáceres ha dado el primer paso de un recorrido que todavía tiene muchas horas por delante. Después la seguirán cuatro municipios, donde lo aprendido comenzará a tomar formas diferentes. Porque si algo propone Acercadanza_LAB es precisamente eso: que cada pueblo encuentre su propia manera de moverse y que sean sus vecinos quienes terminen marcando el ritmo.