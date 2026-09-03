De alumnos a protagonistas: las jóvenes promesas de la guitarra toman el escenario en Jarandilla de la Vera

El Campus de Guitarra de la Asociación de Guitarra Clásica de Extremadura 'Ángel Iglesias' (Aguicex) ha cerrado su sexta edición incorporando una novedad que ha terminado convirtiéndose en una de las protagonistas de este verano.

Por primera vez, la programación ha incluido un concurso infantil y juvenil con diferentes categorías, una iniciativa pensada para que los alumnos pudieran poner a prueba sobre el escenario todo lo aprendido durante estos días.

La competición se celebró el pasado 30 de agosto en la Residencia Universitaria de Jarandilla de la Vera, dentro de las actividades del Campus de Guitarra 2026. Alumnos llegados desde diferentes puntos de España participaron en una jornada que repartió premios, bolsas de estudio y nuevas oportunidades para continuar creciendo musicalmente.

Los primeros ganadores

El concurso quedó dividido en dos modalidades según el nivel formativo de los participantes. En Grado Elemental, el primer premio viajó hasta Granada de la mano de Mateo Romero Toledano, que recibió una guitarra Esteve, un diploma y una bolsa de estudios de 50 euros aportada por la Asociación Musical Cacereña.

La segunda posición correspondió a Elia Pavón Casero, de Cáceres, mientras que Ada López Fernández, de Plasencia, consiguió el tercer puesto. Ambas recibieron una bolsa de estudios de 25 euros y su correspondiente diploma.

El público tuvo también capacidad para elegir. En esta categoría decidió compartir su reconocimiento entre la placentina Ada López Fernández y Victoria Gonzálvez Jiménez, de Sevilla, que recibieron el diploma especial otorgado mediante esta votación.

El jurado encargado de valorar las actuaciones estuvo integrado por Ali Arango, Josué Fonseca, Javier Lucio, Isabel Mendo y Jacinto Sánchez.

Un concierto como premio

En la categoría de Grado Profesional, el principal reconocimiento fue para Daniel Sánchez Seijo, procedente de Galicia. Su premio permitirá que lo conseguido en Jarandilla tenga continuidad mucho después de finalizar el campus.

Además de una guitarra Esteve y el diploma, recibió 200 euros de bolsa de estudios, otros 100 aportados por la Asociación Musical Cacereña y una beca de 100 euros destinada a la matrícula de la próxima edición. A ello se suma una oportunidad especialmente importante para un joven intérprete: ofrecerá un concierto en la próxima edición del Festival Internacional de Guitarra 'Arroyo de la Luz. Tajo-Salor'.

El segundo premio fue para Lucía Terán López, de Sevilla, con una bolsa de estudios de 150 euros. El madrileño Alejandro Lin Shi consiguió la tercera posición y 50 euros para continuar su formación. Este último se llevó además el Premio del Público de su categoría.

Más allá de las clasificaciones, todos los jóvenes guitarristas recibieron un diploma de participación, reforzando así el carácter formativo con el que se ha planteado esta primera convocatoria.

Más que una competición

La incorporación del concurso supone un nuevo paso para un campus que busca utilizar la guitarra no únicamente como instrumento de interpretación, sino también como vehículo para formar y ofrecer oportunidades a las nuevas generaciones.

Galería | Las imágenes de la presentación del VI Festival de Guitarra de Arroyo de la Luz / Pablo Parra

Ese propósito está estrechamente relacionado con la propia historia de Aguicex. La asociación nació en octubre de 2004 impulsada por profesores de guitarra, concertistas, estudiantes y aficionados a la música. Desde entonces ha trabajado para extender la cultura musical por Extremadura y generar proyectos capaces de alcanzar también una dimensión nacional e internacional.

Durante su trayectoria ha impulsado iniciativas como el Encuentro Internacional de Guitarra Clásica Norba Caesarina, el Festival de Guitarra Clásica Infantil y Juvenil 'Ángel Iglesias' o el Concurso de Composición para Guitarra Clásica Hispano-Luso 'Ciudad de Badajoz', además de conciertos, conferencias y trabajos de investigación.

El nombre detrás de las cuerdas

La asociación lleva el nombre de Ángel Iglesias, compositor y guitarrista natural de Badajoz cuya trayectoria traspasó ampliamente las fronteras extremeñas. Comenzó a tocar desde muy joven y llegó a alcanzar un dominio del instrumento que hizo que fuera comparado con figuras como Andrés Segovia y el guitarrista flamenco Sabicas.

Su carrera lo llevó a escenarios de Australia, Estados Unidos, Suecia, Alemania o la antigua Checoslovaquia, convirtiendo la guitarra en el vehículo con el que llevó su música mucho más allá de Extremadura. Décadas después, su nombre continúa unido a jóvenes que empiezan precisamente ese camino.

Este verano el campus termina con ganadores, diplomas y premios, pero su principal novedad mira ya hacia el futuro. La primera edición del concurso ya tiene nombres propios y, quizá, entre ellos se encuentre el próximo guitarrista que mañana llevará su música por todo el mundo.