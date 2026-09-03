Cuatro días para comerse Extremadura sin salir de Malpartida de Cáceres

La cita más deliciosa de septiembre llega a la provincia de Cáceres de la mano de Malpartida de Cáceres. Dentro de su programación como Ciudad Gastronómica Extremeña 2026, el municipio propone esta vez un recorrido por algunos de los sabores más reconocibles de la región, con platos tradicionales que permitirán celebrar el Día de Extremadura también alrededor de la mesa.

La localidad dedicará cuatro días a uno de los pilares sobre los que ha construido su capitalidad gastronómica: la cocina extremeña. La propuesta tendrá como fechas principales los días 5, 6, 7 y 8 de septiembre, aprovechando la proximidad de la festividad regional para convertir varios establecimientos del municipio en pequeños escaparates de recetas y productos de la tierra.

Cuatro días para probar Extremadura

Bajo el lema 'Mes de septiembre. La cocina extremeña', cuatro establecimientos se sumarán a esta nueva iniciativa: Asador Los Barruecos, Bar La Piscina, Cafetería Museo Vostell Malpartida y El Pocillo Tapería. Cada uno incorporará durante estas jornadas elaboraciones especiales relacionadas con el recetario regional.

La propuesta permitirá construir prácticamente un menú extremeño recorriendo diferentes locales. Entre los platos anunciados aparecen clásicos como las migas extremeñas, el frite o la ensalada de pimientos, junto a elaboraciones que introducen productos especialmente vinculados con diferentes puntos de la región.

Uno de los ejemplos será la patatera malpartideña a la dorada, que dará protagonismo a uno de los productos más identificativos del propio municipio. También podrá probarse solomillo de cerdo acompañado de salsa elaborada con higos de temporada y patatas al pimentón de La Vera.

La intención es que vecinos y visitantes puedan acercarse a la gastronomía extremeña desde propuestas diferentes sin salir de Malpartida. De esta forma, la celebración del Día de Extremadura, el 8 de septiembre, tendrá también una vertiente gastronómica durante todo el puente.

Gastronomía que atrae visitantes

Detrás de estas propuestas existe también un componente turístico y económico. La capitalidad pretende utilizar la cocina como una forma de atraer visitantes, pero también como herramienta para dar visibilidad a los bares, restaurantes y empresas locales que participan en las diferentes actividades.

La implicación de la hostelería permite que el reconocimiento no quede reducido a una programación institucional. Son los propios establecimientos los que trasladan cada temática hasta sus cocinas y la convierten en platos que pueden probar tanto los habitantes de Malpartida como quienes se acerquen expresamente para conocer la localidad.

El alcalde, Alfredo Aguilera, ha invitado al público a participar en las jornadas y ha defendido septiembre como "una oportunidad para acercarse a Extremadura a través de sus sabores". A su juicio, sentarse a la mesa permite conocer también parte de la historia, las tradiciones y la particular manera de entender la vida que existe detrás de la cocina regional.

Un año alrededor de la mesa

La iniciativa forma parte de un calendario mucho más amplio. Malpartida ostenta durante este año el reconocimiento de Ciudad Gastronómica Extremeña, una distinción que el municipio está aprovechando para reivindicar tanto su cocina propia como el patrimonio culinario del conjunto de la región.

En lugar de concentrar las actividades en unas pocas fechas, la programación se ha distribuido durante todo el año mediante meses temáticos dedicados a diferentes recetas, productos y costumbres. Esto ha permitido que la gastronomía vaya cambiando con el calendario y con las tradiciones propias de cada época.

La patatera, por ejemplo, ha ocupado un espacio destacado por su estrecha vinculación con Malpartida. También se han sucedido propuestas relacionadas con la cocina de Cuaresma, los asados tradicionales, los gazpachos malpartideños o los desayunos de pueblo.

El verano permitió incorporar además los sabores relacionados con una costumbre muy ligada durante décadas a los municipios extremeños: el regreso durante las vacaciones de quienes tuvieron que emigrar fuera de la región. Septiembre cambia nuevamente el menú y amplía la mirada para poner directamente a Extremadura entera sobre la mesa.

Malpartida llegará así al Día de Extremadura de una forma especialmente acorde con el año que está viviendo. Esta vez no hará falta elegir un único plato para celebrar la tierra: habrá migas, frite, patatera, pimentón y productos de temporada esperando su turno. Durante cuatro días, recorrer Extremadura podrá ser tan sencillo como sentarse a una mesa, pedir la carta y empezar por el primer bocado.