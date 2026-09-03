Intervienen 27 kilos de hachís y munición en Navalmoral de la Mata durante una investigación por violencia de género

Una llamada que alertaba de una posible agresión en Navalmoral de la Mata terminó abriendo una investigación que nada tenía que ver con el motivo inicial del aviso. Lo que comenzó como una intervención relacionada con un supuesto episodio de violencia de género desembocó el pasado 29 de agosto en la incautación de unos 27 kilos de hachís y munición para armas de distintos calibres. La Guardia Civil ha detenido a un hombre e investiga a una mujer por su posible relación con la droga encontrada en la vivienda.

Los hechos comenzaron cuando efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local de Navalmoral acudieron a un domicilio después de ser requeridos ante una supuesta agresión. Allí encontraron a una mujer muy alterada que aseguró haber sido víctima de un episodio violento. Los agentes solicitaron asistencia sanitaria y fue atendida sin necesidad de abandonar inicialmente el inmueble.

No estaba localizado

La prioridad en esos primeros momentos fue averiguar dónde se encontraba el hombre señalado como supuesto responsable de la agresión. No estaba junto a la mujer cuando llegaron los agentes, por lo que se iniciaron gestiones para localizarlo fuera de la vivienda.

Sin embargo, durante la intervención surgió la posibilidad de que todavía permaneciera dentro. La propia mujer no pudo confirmar con seguridad que hubiese salido del inmueble.

Esa circunstancia llevó a los agentes a comprobar las habitaciones y otros espacios de la casa. El objetivo en ese momento no era buscar sustancias estupefacientes, sino descartar que el hombre permaneciera oculto en alguna dependencia y garantizar que no existiera ningún riesgo para las personas que se encontraban allí.

La comprobación terminó dando a la actuación un rumbo completamente distinto.

Un armario cambia la intervención

Durante el recorrido por el domicilio, los agentes llegaron hasta un armario. Dentro no encontraron a la persona que buscaban, pero sí dos cajas de considerable tamaño repletas de paquetes.

El contenido de aquellos envoltorios despertó las sospechas de los efectivos. Guardaban una sustancia marrón que fue sometida a las correspondientes comprobaciones y que resultó ser hachís.

Una vez reunido y pesado el material, la cantidad intervenida se situó en torno a los 27 kilogramos. El hallazgo obligó a ampliar unas diligencias que hasta ese momento estaban centradas en esclarecer la supuesta agresión denunciada.

La intervención adquiría así una segunda vertiente. Además de las actuaciones relacionadas con el episodio ocurrido en el ámbito familiar, los agentes comenzaron a investigar la posible existencia de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

Cartuchos junto a la droga

La revisión del inmueble todavía depararía otro hallazgo. En otra caja aparecieron numerosos cartuchos de escopeta del calibre 12, que fueron igualmente intervenidos.

También se encontraron cartuchos de calibre 9 milímetros, utilizados como munición para armas cortas. Los efectivos procedieron igualmente a hacerse cargo de este material para incorporarlo a las actuaciones.

De esta forma, el balance de lo localizado en el domicilio acabó incluyendo una importante cantidad de hachís y munición de dos tipos, elementos que no guardaban relación con el motivo por el que inicialmente habían sido movilizados los agentes.

Dos líneas de investigación

Las pesquisas continuaron después de abandonar la vivienda. La mujer quedó finalmente investigada penalmente por un presunto delito contra la salud pública, mientras continuaba la búsqueda del hombre.

Una vez localizado, los agentes procedieron a su detención. La investigación le atribuye también una posible participación en un delito de tráfico de drogas, por lo que ambos figuran vinculados a las diligencias abiertas a raíz de los 27 kilos de hachís encontrados.

En su caso existe además una segunda acusación. El detenido está siendo investigado por un presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar, relacionado con el episodio que había provocado inicialmente la intervención policial.

El procedimiento queda ahora en manos de la Justicia. Las diligencias elaboradas por los agentes han sido remitidas a la autoridad judicial competente de Navalmoral de la Mata, que continuará con la investigación de los hechos.