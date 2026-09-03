Herida una mujer de 53 años en una colisión entre dos vehículos en Navalmoral de la Mata

Una mujer de 53 años ha resultado herida leve este jueves tras verse implicada en una colisión por alcance entre dos vehículos en Navalmoral de la Mata.

El accidente se produjo sobre las 9.45 horas en el kilómetro 1,5 de la carretera autonómica EX-119, según ha informado el Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura.

Como consecuencia del impacto, la mujer sufrió un traumatismo cervical y tuvo que ser trasladada al Hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata.

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Hasta el lugar del siniestro se desplazaron una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud, efectivos de la Guardia Civil y agentes de la Policía Local.