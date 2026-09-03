Trujillo pisa el acelerador hacia el pasado con una singular ruta que recorrerá diez municipios de la provincia de Cáceres

Septiembre arranca en la provincia de Cáceres con una propuesta pensada para los amantes del motor y de los vehículos que parecen haberse resistido al paso del tiempo. Una oportunidad especialmente atractiva para quienes llevan años conservando en el garaje un coche de varias décadas de antigüedad como una auténtica reliquia y pocas veces han encontrado la ocasión de sacarlo a la carretera y compartirlo con otros aficionados.

Trujillo será el punto de partida de esta nueva experiencia sobre ruedas. La Asociación de Empresarios de Trujillo (Asemtru) prepara para el próximo 26 de septiembre la primera 'Ruta de Vehículos Singulares – Entorno de Trujillo', una jornada que combinará automovilismo, patrimonio, paisaje y promoción de los municipios de la comarca.

Una vuelta a la comarca

La iniciativa no se limitará a una concentración de coches en un único espacio. Los participantes deberán ponerse al volante para completar un itinerario circular con salida y regreso a Trujillo que permitirá contemplar los vehículos en movimiento y, al mismo tiempo, llevar la actividad a diferentes localidades.

La ruta comenzará en la Plaza Mayor de Trujillo y continuará por La Cumbre, Ruanes, Ibahernando, Puerto de Santa Cruz, Santa Cruz de la Sierra, Herguijuela, Garciaz, Aldeacentenera y Torrecillas de la Tiesa. Desde allí, los participantes emprenderán el camino de vuelta hasta Trujillo pasando por el entorno de La Aldea del Obispo.

Será, por tanto, un recorrido que cambiará durante unas horas el paisaje habitual de las carreteras de la comarca. Vehículos clásicos y modelos poco frecuentes volverán a circular juntos, atravesando tanto carreteras interurbanas como los cascos urbanos incluidos en el trazado.

La organización recuerda precisamente que "no se trata de una prueba deportiva". Todo el recorrido tendrá lugar por vías abiertas al tráfico, por lo que los conductores deberán cumplir las normas de circulación, respetar la señalización y seguir las instrucciones que puedan establecer las autoridades y los responsables de la actividad.

Más de 25 años

No cualquier automóvil podrá formar parte de esta peculiar caravana. La convocatoria está dirigida principalmente a vehículos con más de 25 años de antigüedad, aunque Asemtru contempla excepciones para aquellos modelos que, sin cumplir este requisito, puedan resultar especialmente interesantes por su singularidad.

Por este motivo, la preinscripción requiere algo más que facilitar los datos personales. Los propietarios deberán adjuntar fotografías y/o un vídeo del automóvil, material que servirá para que la organización pueda valorar previamente cada candidatura.

Las preinscripciones ya se encuentran abiertas mediante el formulario habilitado para la actividad. El precio establecido es de 35 euros por vehículo y conductor e incluye desayuno, comida, un distintivo identificativo de la ruta y la gorra oficial preparada para esta primera edición.

Motor y territorio

La intención de Asemtru es aprovechar precisamente esa capacidad de los vehículos para atraer miradas y convertir la jornada en un escaparate itinerante de los pueblos del entorno de Trujillo. De ahí que el recorrido no se haya planteado únicamente desde el punto de vista automovilístico.

A lo largo del trayecto aparecerán municipios, paisajes y elementos patrimoniales diferentes, buscando que quienes participen conozcan también una parte del territorio por el que circulan. La iniciativa pretende contribuir además a dar visibilidad a las localidades y a su tejido empresarial.

Ese componente económico encaja con la actividad habitual de la asociación trujillana, que trabaja en la representación y defensa de los empresarios, fomenta la cooperación entre negocios y promueve iniciativas destinadas a mejorar la actividad comercial e industrial. Entre sus líneas de actuación también figuran la formación, los convenios de colaboración y la participación en proyectos que puedan repercutir en el desarrollo empresarial.

Este septiembre, sin embargo, su escaparate tendrá cuatro ruedas. Durante unas horas, coches acostumbrados a llamar la atención cuando aparecen solos por una carretera lo harán esta vez formando parte de una misma caravana. Y mientras ellos recuperan kilómetros, los pueblos del entorno de Trujillo se convertirán en el escenario de una ruta que quiere demostrar que algunas joyas no necesitan estar expuestas en una vitrina: todavía pueden arrancar, salir del garaje y volver a recorrer la provincia.