Dos pueblos de Cáceres quieren despedirse de los cortes de agua después de más de una década

Los municipios cacereños de Cabezuela del Valle y Pasarón de la Vera comienzan a ver algo de luz al final del túnel después de más de una década conviviendo con restricciones y cortes de agua recurrentes, especialmente durante los meses de verano.

Este jueves se ha constituido la comisión encargada de seguir las actuaciones que deben poner solución al problema, con una inversión prevista de 7,7 millones de euros y la construcción de nuevas infraestructuras para almacenar agua cuando haya mayor disponibilidad y utilizarla en los periodos de mayor demanda.

El encuentro supone un nuevo avance desde la firma del convenio el 21 de noviembre de 2025, que establece cómo se financiarán, construirán y gestionarán las obras. En el proyecto participan Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), la Junta de Extremadura, el Consorcio MásMedio y los ayuntamientos de Cabezuela del Valle y Pasarón de la Vera.

Dos grandes reservas

Aunque forman parte de una misma actuación, cada municipio contará con un proyecto adaptado a sus necesidades.

En Cabezuela del Valle se construirá una balsa capaz de almacenar 80.613 metros cúbicos de agua. Esta se conectará con la red de abastecimiento existente y contará con una estación de bombeo flotante para trasladar posteriormente el agua almacenada. También se instalarán los equipos eléctricos y los sistemas de control y automatización necesarios para gestionar el funcionamiento de toda la infraestructura.

El planteamiento de Pasarón de la Vera será ligeramente diferente. Su nueva balsa tendrá capacidad para 53.187 metros cúbicos y estará comunicada mediante una doble conducción desde la arqueta Concejil, ubicada en la entrada del depósito de Los Tejares, hasta la nueva balsa.

Este sistema permitirá aprovechar los meses en los que existe mayor disponibilidad para llenar la reserva utilizando las captaciones actuales. Cuando llegue el verano y aumente el consumo, el agua almacenada podrá utilizarse para alimentar los depósitos del municipio.

Cabezuela tendrá que esperar

Los dos proyectos, sin embargo, no avanzan actualmente al mismo ritmo. La tramitación de Cabezuela del Valle se ha encontrado con un procedimiento ambiental más largo de lo previsto.

Una resolución del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, fechada el 7 de mayo de este año, determinó que el proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esto obliga a realizar nuevos estudios y trámites antes de que pueda aprobarse definitivamente.

La consecuencia inmediata es un retraso en el calendario. La licitación de las obras estaba inicialmente prevista para los primeros meses de 2027, pero ese plazo queda condicionado ahora por la evaluación ambiental. Acuaes trabaja ya en los estudios técnicos requeridos para poder continuar la tramitación.

Por otra parte, el proyecto en Pasarón de la Vera se encuentra más avanzado, donde la previsión es completar próximamente el procedimiento ambiental y aprobar el proyecto.

Más agua para el verano

El problema que se pretende solucionar resulta especialmente visible cuando llega el calor. Los actuales sistemas de captación dependen en buena medida del agua disponible en las gargantas y cauces naturales. Cuando disminuye su caudal, la capacidad para responder al consumo se reduce.

A ello se suma una circunstancia habitual en ambos municipios: durante las vacaciones aumenta considerablemente la población debido a su atractivo turístico. Precisamente cuando existen menos recursos disponibles es cuando puede crecer la cantidad de agua necesaria.

Los episodios prolongados de sequía han complicado todavía más esta situación durante los últimos años. El resultado ha sido la repetición de restricciones y problemas de abastecimiento que los municipios vienen padeciendo desde hace más de una década.

La solución planteada consiste, de forma sencilla, en guardar agua con antelación para disponer de ella cuando más falta haga.

Una inversión de 7,7 millones

La comisión constituida este jueves será precisamente la encargada de comprobar cómo avanzan estas actuaciones. En su primera reunión, celebrada de manera telemática, participaron representantes de todas las administraciones implicadas, entre ellos los alcaldes María Luisa Yusta y Samuel Martín, junto a responsables de Acuaes, la Junta y MásMedio.

Las obras movilizarán 7,7 millones de euros, sin incluir IVA. Hasta un 70% podrá financiarse mediante fondos Feder 2021-2027 correspondientes a la Administración General del Estado. La Consejería de Industria, Energía, Ciencia y Territorio aportará un 25% durante la construcción y el resto corresponderá al Consorcio MásMedio, que posteriormente asumirá la explotación de las instalaciones.

El objetivo es que abrir un grifo en pleno verano deje de depender de cuánto haya llovido, de cuánto haya bajado el caudal de una garganta o de cuántas personas hayan llegado de vacaciones. Todavía queda recorrido administrativo antes de que las máquinas comiencen a trabajar, pero después de más de una década mirando cada verano las reservas de agua, Cabezuela del Valle y Pasarón de la Vera empiezan a preparar una solución pensada precisamente para guardarla cuando sobra y tenerla cuando más se necesita.