Arroyo de la Luz se prepara para vivir sus Fiestas y su tradicional Feria de Septiembre

Arroyo de la Luz se prepara para celebrar sus Fiestas y tradicional Feria de Septiembre 2026, una de las citas más esperadas del calendario local y una celebración con más de doscientos años de historia y tradición. El ayuntamiento ha presentado un amplio programa de actividades que se desarrollará desde el 3 hasta el 27 de septiembre, con propuestas dirigidas a todas las edades.

El programa arrancará el jueves 3 de septiembre con la inauguración de la exposición de pintura ‘ILUSIÓN-ARTE’, de la pintora arroyana Mariluz Tejado Morán, en el Corral de Comedias. Esa misma semana, el 5 de septiembre, tendrá lugar el III Festival Preferia Rumbera, en el Cine de Verano, con Inma Vilchez, la mejor sevillana con la fusión del flamenco, Gita DJ, Los Rokipankis, Fitomanía Tributo A Fito.

El alcalde, Carlos Caro, en el Día de las Familias que será el 11 de septiembre. / LOLI HIGUERO

Durante los primeros días se sucederán actividades deportivas y de participación ciudadana, entre ellas la XXIII Marcha Mountain Bike, la Gymkana Infantil Ciclista, el VI Memorial de Pesca, el VI Trofeo Ferias de Arroyo de la Luz de fútbol sala, el Torneo de Petanca, Un Brindis por la Ciencia, la prueba deportiva HybridLuz y la noche de las Constelaciones en el Centro de Interpretación.

El Día de Extremadura, 8 de septiembre, contará con una ruta a caballo, el tradicional paseo de caballos y carruajes y, por la noche, la Gala del Día de Extremadura, con la entrega de la Medalla de Arroyo de la Luz, que este año reconocen la labor de sus exalcaldes y exalcaldesa de la democracia, el homenaje a la bandera y las actuaciones de la Coral Municipal ‘La Luzena’, la Banda de Música Municipal y la Escuela Infantil Municipal El Harriero, y el Grupo Folclórico Municipal El Harriero.

Día de las Peñas en Arroyo de la Luz. / LOLI HIGUERO

El miércoles 9 de septiembre comenzarán las actividades más vinculadas a la Feria, con juegos acuáticos en la piscina municipal y las atracciones de feria, que permanecerán instaladas en la Plaza Divino Morales hasta el 13 de septiembre. El día 9 será además el Día del Niño, con descuentos en las atracciones.

El jueves 10 de septiembre tendrá lugar el tradicional Pregón de Ferias, a cargo de Eduardo Castelo Cordero, Capitán Jefe del Subsector de Tráfico de Cáceres de la Guardia Civil, seguido del concierto de Los Manolos y una disco móvil con DJ.

Feria Agroalimentaria, que será el 13 de septiembre. / LOLI HIGUERO

El viernes 11 estará dedicado a las familias, con juegos, talleres y música, además del espectáculo taurino ‘El Gran Prix’, la tradicional lidia de una vaquilla y el baile de mayores con orquesta. La jornada continuará con la Tapa de Frite de Toro y el concierto de Demarco, seguido de una macrodiscoteca móvil.

Uno de los días centrales será el sábado 12 de septiembre, con una intensa programación que comenzará de madrugada con la Charanga Impacto, el reparto de chocolate con churros, el encierro de vaquillas y la Feria de Ganado.

Tradicional paseo a caballo del 8 de septiembre. / LOLI HIGUERO

Durante el día también se celebrará el tradicional IX Día de las Peñas, con desfile de peñas, charanga, comida de peñas y reparto de paella, además de diferentes propuestas musicales y de animación en la Plaza de la Constitución. También se desarrollarán el Encierro Infantil y la Feria de Promoción del Caballo, con concurso-exhibición de animales.

El domingo 13 de septiembre continuará la programación con el pasacalles de Gigantes y Cabezudos, la IX Feria Agroalimentaria, el encierro de vaquillas y capea y el festejo de vaquillas y novillos. Como cierre de las fiestas principales está previsto un espectáculo de fuegos artificiales, condicionado en todo caso a las condiciones meteorológicas y a los niveles de riesgo de incendios forestales establecidos por AEMET e INFOEX.

Paella popular, que será el 12 de septiembre. / LOLI HIGUERO

La programación se prolongará durante el mes de septiembre con nuevas propuestas deportivas, culturales y de ocio. Entre ellas destaca el XVIII Torneo Ibérico ‘Mujeres’ 2026 de voleibol, el partido amistoso Voleibol Arroyo–Os Belenenses, bailes de mayores y diferentes sesiones de cine, y la II Concentración Motera, con conciertos, exhibición, ruta y mucho más.

El programa concluirá el domingo 27 de septiembre, después de un mes repleto de actividades que busca mantener vivas las tradiciones y, al mismo tiempo, ofrecer espacios de encuentro, diversión y convivencia para vecinos y visitantes.

Encierro tradicional, previsto para el 13 de septiembre. / LOLI HIGUERO

Desde el Ayuntamiento se anima a toda la ciudadanía a participar y disfrutar de la Feria de Septiembre 2026 y de sus fiestas, que cada año convierten las calles y plazas de Arroyo de la Luz en un punto de encuentro para arroyanos y visitantes.

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Unas fiestas que mantienen viva la historia, las tradiciones y el sentimiento de pertenencia de todo un pueblo.