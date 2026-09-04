Le prometen una fortuna y acaba perdiendo 8.000 euros en Moraleja: un detenido en Toledo

Una bolsa que prometía contener una pequeña fortuna, un desconocido que necesitaba ayuda y un supuesto abogado que apareció en el momento oportuno. Las tres piezas formaban parte, presuntamente, de una historia preparada para ganarse la confianza de una persona de avanzada edad de Moraleja.

El desenlace fue muy distinto al prometido: la víctima terminó retirando 8.000 euros de su banco y entregándolos a los desconocidos. Casi tres meses después, la Guardia Civil ha localizado en Toledo y detenido a uno de los presuntos participantes.

El caso recupera el conocido "timo de la estampita", pero detrás de un engaño aparentemente sencillo hubo movimientos por diferentes puntos de Moraleja, un reparto de papeles y hasta un vehículo que terminaría siendo importante para que los investigadores pudieran reconstruir lo sucedido.

Tres personajes para una historia

Todo ocurrió durante el pasado mes de junio. El primer contacto se produjo en la calle, donde un hombre se acercó a la víctima y habría simulado tener una discapacidad intelectual. Durante la conversación consiguió despertar su interés con una bolsa en la que aseguraba llevar una elevada suma de dinero.

La escena cambió con la llegada de otras dos personas. Un hombre se presentó como abogado y una mujer apareció como su esposa. Según las pesquisas, ninguno estaba allí por casualidad.

Guardia Civil

La intervención de estos dos nuevos personajes habría servido para hacer más creíble la historia inicial. Entre unos y otros consiguieron presentar la bolsa como una oportunidad: la víctima podía obtener el supuesto dinero que contenía si aportaba a cambio una cantidad inferior.

El relato funcionó hasta el punto de que el encuentro abandonó la calle. Los desconocidos acompañaron a la persona mayor hasta su propia vivienda, donde recogió la documentación necesaria para realizar una operación bancaria. Después volvieron al coche y se desplazaron hasta una entidad financiera.

De la calle al banco

Fue allí donde el engaño pasó de las palabras al dinero real. La víctima accedió a su cuenta y retiró 8.000 euros en efectivo, que posteriormente entregó al supuesto abogado.

A cambio debía recibir aquella bolsa que había originado toda la operación. El hombre aseguró que se la llevaría posteriormente hasta su domicilio, por lo que la persona mayor regresó esperando completar el intercambio, pero esta visita prometida nunca se produjo.

Para entonces, los tres desconocidos habían desaparecido y la víctima comprobó que el dinero que entregó sí era real, pero la fortuna que debía recibir a cambio no. Tras percatarse del engaño, los hechos fueron denunciados y comenzó la búsqueda de quienes habían participado en la maniobra.

El coche tira del hilo

Uno de los elementos que permitió avanzar fue precisamente el vehículo utilizado durante los desplazamientos. La Guardia Civil trabajó en esta parte de las pesquisas con la Policía Local de Moraleja, cuya colaboración permitió reunir datos para identificarlo.

Los investigadores determinaron que al volante habría estado una mujer, mientras que otros dos hombres viajaban en el coche. La descripción de estos últimos, incluida su vestimenta, ayudó a estrechar el cerco sobre uno de ellos.

Las comprobaciones terminaron poniendo el foco en el sospechoso que habría protagonizado el primer acercamiento en la calle. Su búsqueda llevó finalmente a los agentes hasta una localidad de la provincia de Toledo.

Otros timos bajo investigación

La Guardia Civil señala que el hombre tenía numerosos antecedentes relacionados con robos y hurtos. Las pesquisas apuntan además a que durante 2026 habría estado especialmente activo en estafas cometidas en diferentes provincias mediante fórmulas como el "tocomocho" o la "estampita".

Su localización permitió que el pasado 1 de septiembre fuera detenido como presunto autor de un delito de estafa. Posteriormente, quedó a disposición de la autoridad judicial competente.

El arresto no cierra las pesquisas. Los agentes continúan buscando al resto de personas presuntamente relacionadas con el engaño, entre ellas quienes habrían interpretado los otros papeles necesarios para convencer a la víctima.

Un viejo timo con nuevas víctimas

El caso demuestra que estas estafas no necesitan sofisticadas herramientas tecnológicas. Su principal mecanismo continúa siendo construir rápidamente una situación creíble y colocar ante la víctima una oportunidad económica aparentemente irrepetible.

Por ello, la Guardia Civil recomienda extremar las precauciones cuando desconocidos planteen negocios inesperados, intercambios de efectivo o posibilidades de conseguir dinero fácil, especialmente si existe presión para acudir a un banco o entregar cantidades importantes.