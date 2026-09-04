La Guardia Civil rescata a un peregrino deshidratado en una zona de difícil acceso de Cañaveral

Un peregrino que avanzaba por la Vía de la Plata a su paso por Cañaveral tuvo que interrumpir ayer su camino después de que el calor y la falta de agua comenzaran a pasarle factura. El hombre se encontraba en un área de descanso, alejada de un acceso cómodo por carretera, cuando se dio la voz de alarma. La posibilidad de que estuviera sufriendo un golpe de calor movilizó a la Guardia Civil y a los servicios sanitarios.

La situación obligó a resolver un problema añadido. No bastaba con enviar una ambulancia: antes había que llegar hasta el caminante y sacarlo de una zona de campo por la que los vehículos tenían dificultades para circular.

Una etapa que terminó antes de tiempo

Cuando se recibió el aviso, dos patrullas se desplazaron hacia el entorno en el que se había quedado el peregrino. Cuando alcanzaron el punto más próximo posible comprobaron que todavía existía una distancia que no podían salvar con los coches.

Desde allí consiguieron distinguir al hombre. Los agentes dividieron entonces las tareas. Mientras uno se quedó junto al vehículo para esperar a la ambulancia y facilitar posteriormente la coordinación con los sanitarios, otro continuó a pie atravesando el campo.

Cuando consiguió llegar hasta el peregrino pudo hablar con él y conocer qué había ocurrido durante la etapa. El caminante había comenzado a sentir mareos y ya no disponía de agua para hidratarse.

Su acompañante tampoco permanecía ya con él. Ante el empeoramiento de la situación había decidido dirigirse hasta el núcleo urbano de Cañaveral para buscar ayuda, dejando al hombre descansando mientras llegaba la asistencia.

Primero, agua

El objetivo inmediato pasó a ser sacarlo de aquel punto sin obligarlo a realizar un esfuerzo excesivo. Con ayuda del guardia civil, el peregrino consiguió recorrer la distancia que lo separaba del vehículo oficial.

Allí pudo beber agua y descansar durante unos minutos. Los agentes esperaron a que se encontrara en condiciones suficientes antes de iniciar el siguiente desplazamiento.

La ambulancia no tuvo que adentrarse finalmente por los caminos hasta el lugar donde se había producido la emergencia. La Guardia Civil trasladó al hombre desde el vehículo oficial hasta un punto accesible en el que los profesionales sanitarios podían hacerse cargo de él.

La rápida movilización permitió así salvar la distancia existente entre el lugar en el que había tenido que detenerse y la asistencia médica.

El equipaje imprescindible

La intervención llega cuando las temperaturas todavía pueden convertirse en un problema para quienes recorren largas distancias a pie. Septiembre comienza a anunciar el cambio de estación, pero las jornadas calurosas siguen estando presentes y pueden sorprender a quienes afrontan durante horas itinerarios expuestos al sol.

En caminos como la Vía de la Plata, además, la distancia hasta el siguiente núcleo urbano o punto de abastecimiento puede convertir quedarse sin agua en un contratiempo importante. A ello se suma que no todos los tramos permiten una llegada inmediata de los vehículos de emergencia, como ocurrió en esta ocasión.

Por este motivo, la Guardia Civil insiste en que la planificación de cada jornada debe tener en cuenta tanto la distancia como las temperaturas previstas. Mantener una hidratación suficiente, disponer de agua para todo el trayecto y evitar las horas de mayor exposición al calor son algunas de las principales precauciones.

También resulta importante reconocer cuándo toca detenerse. El mareo, la debilidad o la desorientación deben tomarse como señales de alerta, especialmente después de varias horas de esfuerzo físico o bajo temperaturas elevadas.

En caso de que aparezcan estos síntomas o se produzca cualquier otra emergencia durante el recorrido, la ayuda puede solicitarse mediante los teléfonos 062 o 112, además de AlertCops.