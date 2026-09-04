Hermanos Cordero Bermejo, ahora con Moeve: energía para tu hogar, campo y empresa
¿Quiénes somos?
En Hermanos Cordero Bermejo S.L, somos especialistas en la distribución de gasóleo de calefacción de alta calidad. Con años de experiencia en el sector, nos comprometemos a proporcionar un servicio eficiente y confiable, garantizando que tu hogar siempre esté cálido y acogedor. Nuestra misión es ofrecer soluciones de calefacción accesibles y de calidad, asegurando la comodidad de nuestros clientes durante los meses más fríos. Nos esforzamos por ser un referente en el sector, combinando un excelente servicio al cliente con productos de primera.
¿Qué ofrecemos?
Gasóleo de Alta calidad: Garantizamos un producto que optimiza el rendimiento.
Distribución rápida y eficiente: Con nuestro servicio de entrega, nunca te quedarás sin calefacción. Nos comprometemos a llegar a tiempo.
Precios competitivos: Ofrecemos tarifas accesibles para que calentar tu hogar no suponga un gasto elevado. Asesoría personalizada: Nuestro equipo está siempre disponible para resolver tus dudas y ayudarte a encontrar la mejor opción para tus necesidades.
Nuestros productos
Gasóleo A: Diseñado para aplicaciones industriales, con un alto rendimiento y adaptabilidad para diversas necesidades.
Gasóleo B: Perfecto para la industria y maquinaria agrícola, asegurando un funcionamiento óptimo y confiable.
Gasóleo C: Ideal para calefacción y uso doméstico, garantizando un rendimiento eficiente y un calor acogedor en tu hogar.
Compromiso con la satisfacción del cliente
En Hermanos Cordero Bermejo S.L., valoramos a nuestros clientes y su satisfacción en nuestra prioridad. Nos esforzamos por crear relaciones duraderas y de confianza, basadas en la calidad de nuestro servicio.
¡Contáctanos!
Estamos aquí para ayudarte. Para más información sobre nuestros productos y servicios, no dudes en contactarnos: 927 27 00 08 / 927 27 94 35. hermanoscorderobermejosl@hotmail.com.
- Pinofranqueado se niega a pagar la orquesta de sus fiestas tras un 'bochornoso espectáculo
- En estado crítico una joven de 22 años tras un accidente en Tejeda de Tiétar con tres heridos más
- Muere María Fernández Garrido, concejal de Deportes e Igualdad de Navaconcejo, tras una larga lucha contra el cáncer
- Los vídeos demuestran que el alcalde miente': la orquesta que tocó en Pinofranqueado se defiende tras la polémica
- King África suspende su actuación en Logrosán tras mojarse la mesa de sonido
- Cinco detenidos, dos de ellos menores, por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas en el norte de Cáceres
- Se mantiene la precaución en Malpartida de Plasencia por la oleada de intentos de robo en domicilios
- Detenido en Hoyos por conducir ebrio y sin carné el mismo conductor investigado por un accidente mortal en Villamiel