Madrigalejo se despide de Droguería Francis, uno de sus mostradores de toda la vida

La Droguería Francis de Madrigalejo es una de esas tiendas de toda la vida que terminan convirtiéndose en algo más que un comercio. Durante décadas ha formado parte del día a día del municipio, ha visto crecer a varias generaciones y se ha convertido en un lugar reconocible para muchas familias.

Ahora, después de años detrás del mostrador, Francis Agudo baja definitivamente la persiana coincidiendo con su 65 cumpleaños y el comienzo de su jubilación.

Su despedida deja a Madrigalejo sin uno de esos establecimientos de proximidad que sobreviven en la memoria colectiva incluso después de cerrar. A lo largo de los años, la droguería ha ofrecido productos de limpieza, pintura, cosmética y cuidado personal, pero su presencia en el municipio ha ido mucho más allá de aquello que podía encontrarse en sus estanterías.

Detrás del mostrador

Francis Agudo ha sido durante años el rostro asociado al establecimiento. Jornada tras jornada ha visto pasar el tiempo desde un mostrador ante el que también han pasado vecinos de diferentes edades, convirtiendo muchas compras cotidianas en conversaciones y encuentros.

La historia del negocio, sin embargo, comenzó antes de que ella se hiciera cargo. El alcalde de Madrigalejo, Sergio Rey, ha recordado que conocía aquella casa desde que era pequeño. En sus primeros recuerdos aparece la señora Manuela, antes de que Francis continuara posteriormente vinculada al establecimiento.

Sergio Rey, alcalde de Madrigalejo, junto a Francis Agudo. / Cedida a El Periódico Extremadura

Ese relevo hizo posible que el comercio continuara formando parte del paisaje cotidiano del municipio durante años. Cambiaron las generaciones que entraban por su puerta y también las necesidades de los clientes, pero permaneció un trato cercano que el propio regidor ha querido destacar en el momento de la despedida.

Rey ha puesto especialmente en valor el cariño con el que siempre fue recibido, primero por Manuela y posteriormente por Francis, además de "la cercanía" que esta última ha mantenido con quienes han pasado por el establecimiento.

Cumpleaños y jubilación

La despedida llega además en una fecha cargada de simbolismo para su responsable. Francis cumple 65 años al mismo tiempo que pone fin a su etapa profesional, de manera que cumpleaños, cierre y jubilación coinciden en una misma jornada.

El alcalde le ha deseado que "esta nueva etapa esté marcada por la tranquilidad, la salud y la posibilidad de disfrutar de todo aquello para lo que el trabajo deja habitualmente menos tiempo". Después de tantos años atendiendo a los demás, ha destacado que ahora comienza un periodo en el que Francis podrá disponer de más tiempo para ella misma.

En su mensaje de despedida, Rey también ha incidido en el carácter cercano de la comerciante y en el afecto con el que siempre le ha tratado desde su infancia. Un reconocimiento personal que se suma al que supone haber mantenido durante años un establecimiento ligado estrechamente a la vida del pueblo.

Mucho más que comprar

Como sucede con muchos pequeños comercios de los pueblos, la droguería terminó desempeñando funciones que difícilmente caben dentro de una definición estrictamente comercial. Comprar un producto podía ser también la excusa para detenerse unos minutos, intercambiar unas palabras o conocer alguna de las novedades del municipio.

Su integración en la vida de Madrigalejo se ha hecho visible igualmente en diferentes actividades. Droguería Francis ha colaborado como punto físico de venta de entradas para acontecimientos culturales, conciertos y propuestas vinculadas a las fiestas de verano, facilitando así a los vecinos el acceso a iniciativas organizadas en colaboración con el Ayuntamiento.

Esta implicación ha reforzado su condición de establecimiento de referencia. Una función especialmente significativa en pequeñas localidades, donde el comercio tradicional mantiene una relación directa con la población y contribuye a conservar actividad en las calles.

Por eso, el cierre tiene para el alcalde un significado que supera la desaparición de un negocio. Rey considera que "con la bajada definitiva de la persiana termina también una pequeña parte de la historia cotidiana de Madrigalejo", construida durante años a partir de recuerdos compartidos.

Lo que queda dentro

Con el cierre desaparecerán las compras, las entradas y salidas y las conversaciones improvisadas junto al mostrador. Sin embargo, la historia de Droguería Francis no termina exactamente el día en el que deja de vender. Permanecen las experiencias acumuladas durante décadas y el recuerdo de quienes hicieron de aquella puerta una parada habitual.

El pequeño comercio tiene precisamente esa capacidad única para ocupar pocos metros cuadrados y, al mismo tiempo, guardar una parte enorme de la vida de un pueblo. Droguería Francis baja ahora su persiana por última vez, pero Madrigalejo seguirá teniendo abierta su memoria. Porque después de tantos años hay negocios que dejan de existir en el callejero comercial, aunque nunca terminan de cerrar en los recuerdos de quienes crecieron entrando en ellos.