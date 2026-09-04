De Chile o Perú a un pueblo de Cáceres: el proyecto que ya suma más de 1.000 solicitudes

Con el paso de los años, la provincia de Cáceres ha visto cómo sus pueblos se han vaciado poco a poco. No solo porque cada vez sean menos los vecinos que recorriesen sus calles, sino también porque cada vez son mas los comercios que cierran sus puertas para no volver a abrirlas. En ocasiones la causa es la falta relevo generacional; en otras, quienes estaban detrás del mostrador deciden emprender un camino diferente.

Pero mientras algunos negocios buscan quién continúe con ellos, hay trabajadores y familias dispuestos a empezar una nueva vida en el medio rural si encuentran empleo, vivienda y facilidades para instalarse.

Conectar ambas necesidades es precisamente uno de los objetivos de TRAE (Trabajo para Repoblar Activamente Extremadura), un proyecto que la Diputación de Cáceres estudia ahora reforzar para llevar su modelo a las distintas comarcas de la provincia.

Trabajo para atraer vecinos

La iniciativa parte de una idea sencilla: para conseguir que una familia llegue a un pueblo no basta con ofrecerle un puesto de trabajo. También hay que facilitar su instalación y crear las condiciones necesarias para que pueda convertirse en vecina de forma estable.

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel Morales, ha abordado esta posibilidad con representantes empresariales de Campo Arañuelo, Coria y Gata. En el encuentro participaron Ramón Barbado, del Círculo Empresarial Moralo; Casto Pereira, de la Asociación Rivera de Gata, y Raúl Trapote, de la Asociación de Empresarios de Coria y Comarca (Asecoc).

Reunión de Miguel Ángel Morales con representantes empresariales de Campo Arañuelo, Coria y Gata. / Cedida a El Periódico Extremadura

La institución provincial estudiará ahora un convenio que permita profundizar en TRAE y trasladar su funcionamiento a otros territorios. El proyecto cuenta también con la colaboración de la Cámara de Comercio de Cáceres.

Más de 1.000 solicitudes

Aunque la iniciativa se encuentra todavía en sus primeros pasos, ya ha despertado un importante interés. Según los datos trasladados durante el encuentro, TRAE acumula más de un millar de solicitudes y cuenta con más de 20 expedientes de personas cuya llegada está prevista durante los próximos meses.

El programa ha comenzado trabajando con personas procedentes de otros países, entre ellos Chile y Perú, pero la intención es ampliar el modelo. El objetivo es que también puedan participar trabajadores de cualquier punto de España interesados en trasladar su vida personal y profesional a la provincia cacereña.

Para conseguirlo, la incorporación se plantea como un proceso completo. Entre las medidas contempladas figuran un contrato indefinido, vivienda gratuita durante el primer año y acompañamiento social. Este último elemento busca facilitar la adaptación de los nuevos vecinos y favorecer que la llegada no sea temporal.

Qué necesita cada pueblo

El planteamiento va más allá de elaborar una lista de puestos vacantes. Ramón Barbado explicó que el trabajo pasa por estudiar qué profesionales demanda cada zona y qué oportunidades concretas ofrece cada municipio.

Eso supone analizar desde los sectores con dificultades para encontrar trabajadores hasta los locales, instalaciones e infraestructuras disponibles. El propósito es detectar qué falta en cada localidad y encontrar personas interesadas tanto en cubrir empleos existentes como en desarrollar nuevos proyectos.

Reunión de Miguel Ángel Morales con representantes empresariales de Campo Arañuelo, Coria y Gata. / Cedida a El Periódico Extremadura

La preocupación está especialmente vinculada a aquellos servicios cuya desaparición afecta directamente a la vida cotidiana. "No queremos que se sigan cerrando bares o comercios, no queremos que haya un pueblo sin panadero, cuando tenemos a gente que estaría encantada de venir si se les da facilidades", señaló Barbado.

Un comercio que cierra no supone únicamente perder una actividad económica. En los municipios pequeños puede significar también que sus habitantes tengan que desplazarse para comprar productos básicos o acceder a determinados servicios.

TRAE pretende intervenir precisamente en ese punto: encontrar personas dispuestas a ocupar esos huecos y facilitar que puedan establecerse en el territorio.

De trabajadores a vecinos

Ahí se encuentra una de las claves del proyecto. Cubrir una vacante puede solucionar un problema empresarial inmediato, pero TRAE pretende que quienes lleguen encuentren motivos para quedarse. El empleo funciona como puerta de entrada, mientras que la vivienda y el acompañamiento buscan facilitar el arraigo de toda la familia.

La Diputación quiere estudiar ahora las posibilidades laborales y emprendedoras de cada territorio para que esta experiencia pueda replicarse progresivamente en las diferentes comarcas cacereñas.

La despoblaciónsuele explicarse contando cuántas personas se marchan, cuántos niños quedan en una escuela o cuántos negocios han bajado definitivamente la persiana. TRAE propone mirar la estadística desde el otro lado: buscar a quienes sí quieren llegar. Porque tal vez el futuro de algunos pueblos no dependa únicamente de evitar que sus vecinos se vayan, sino también de conseguir que alguien encuentre allí el lugar en el que quiera quedarse.