¿Sabrías orientarte por el Trujillo de hace siglos? Estas calles ya no se llaman igual

Caminar hoy por Trujillo no significa hacerlo exactamente por las mismas calles que conocieron quienes habitaron la ciudad hace siglos. Los edificios han cambiado, algunos espacios se han transformado y el crecimiento urbano ha modificado inevitablemente su aspecto.

Pero existe otra diferencia mucho menos visible: buena parte de sus calles tuvieron en algún momento nombres distintos a los que aparecen actualmente en sus placas.

Detrás de esas antiguas denominaciones se esconden pistas sobre cómo era Trujillo. Un estudio de la Asociación Cultural Coloquios Históricos de Extremadura (CHDE) permite recuperar ese callejero perdido y comprobar hasta qué punto una dirección puede contar también la historia de una ciudad.

Un Trujillo diferente

Quien preguntara siglos atrás por la calle Francisco Pizarro probablemente no habría recibido indicaciones para encontrarla. El lugar era conocido como Espíritu Santo, una denominación relacionada con el hospital del mismo nombre que existió en la zona.

Tampoco habría resultado familiar la actual plaza de Ruiz de Mendoza, pues anteriormente era la plaza de la Encarnación. Y para encontrar la actual calle de la Merced habría que haber preguntado por Vivancos. La instalación en este punto del convento de la Merced, que data de 1603, terminó modificando la manera en la que los vecinos identificaban la vía.

Sala de enfermería del Hospital del Espíritu Santo en Trujillo. / María Victoria R. Mateos

No todos los cambios necesitaron siglos para quedar documentados. Horno de los Corrales desapareció del callejero en 1908 para dejar paso a Alvarado. La antigua calle Real, por su parte, quedó repartida posteriormente entre las denominaciones de Estudio y Santo Domingo.

Son modificaciones que permiten imaginar una situación curiosa: trasladar un plano actual varios siglos atrás serviría de poco para orientarse por determinados puntos de Trujillo.

Chupete, Cuervo y Pocito

Otros nombres llaman la atención precisamente porque resultan difíciles de encontrar en una ciudad actual. Uno de los ejemplos más singulares es Chupete, utilizado para identificar una calle que partía de Zurradores y alcanzaba uno de los rincones de la Plaza.

En torno a Zurradores aparecían además otras referencias. El Castillejo identificaba una pequeña plazuela y la Costanilla comunicaba aquella zona con la actual Alvarado. Al final de García de Paredes se encontraba, por otro lado, la plazuela del Cuervo.

El lenguaje cotidiano también servía para bautizar espacios mucho más pequeños. Al concluir Sillerías y comenzar Sofraga estaba El Pocito, mientras que el antiguo barrio de San Clemente se localizaba en el entorno de la actual Santa Clara.

De esta manera, el callejero funcionaba casi como una descripción oral de la ciudad. No siempre eran necesarias las denominaciones solemnes vinculadas a grandes personajes: un rincón, una construcción, una actividad o una característica reconocible podían terminar convirtiéndose en referencia para generaciones enteras.

La huella de quienes vivieron allí

Los nombres permiten también localizar antiguos colectivos y actividades. La actual calle Cambrones constituye uno de los mejores ejemplos. Allí se concentraban los cambroneros, antiguos artesanos dedicados al tejido de seda y lino. La vía llegó a denominarse Victoria durante una etapa, pero finalmente recuperó su nombre anterior.

Distinta suerte tuvo Olleros. Aquella denominación terminó desapareciendo y hoy el lugar es conocido como calle del Paso. El nuevo nombre está relacionado con la Semana Santa, ya que en este punto coincidían procesiones procedentes de la Vera Cruz, San Andrés y los Dominicos.

La presencia religiosa provocó otras transformaciones. La antigua plaza de San Andrés pasó a conocerse como Descalzos, relacionada con la instalación de frailes descalzos en la casa de los Chaves después de la Guerra de la Independencia. Y la que antiguamente fue calle del Mayor Dolor acabó convirtiéndose en Encarnación, vinculada al convento fundado por los dominicos en 1489.

Nombres que sobrevivieron

Pero el tiempo no consiguió borrar todas las denominaciones. Gurria continúa figurando en el mapa trujillano, aunque detrás de su nombre se conserva una curiosidad añadida: la documentación recogida por CHDE señala que allí vivía el conocido como Verdugo Trujillano.

Su verdadero nombre era Antonio González, y asumió este puesto vacante en 1650 para evitar la pena de muerte por delitos graves de hurto y allanamiento de viviendas.

También permanece Alhamar, cuya denominación se relaciona con el nombre del jefe que habría llegado al frente de los moros. La memoria de esta población aparece igualmente en otro rincón. La antigua plazuela de los Moriscos, vinculada a los llegados desde Andalucía, evolucionó hasta la actual plazuela de los Moritos.

Incluso determinados episodios quedaron grabados sobre el mapa. La calle de los Mártires, entre las Jerónimas y el Castillo, recibió esa denominación por ser el lugar por el que, según la investigación, salieron los mártires trujillanos.

Una ciudad escrita dos veces

La recuperación de estas denominaciones forma parte del trabajo de la Asociación Cultural Coloquios Históricos de Extremadura, entidad sin ánimo de lucro asentada en Trujillo que promueve la investigación sobre el pasado extremeño, su divulgación y la protección del patrimonio cultural y artístico.

Sus estudios permiten mirar el callejero desde una perspectiva diferente. Porque las calles no cambiaron únicamente de aspecto, también modificaron su denominación conforme cambiaba la propia sociedad que las habitaba. Un convento podía imponerse a un apellido, una procesión sustituir a un oficio y un nombre desaparecer después de haber servido durante generaciones para encontrar el camino de vuelta a casa.

Hoy resulta imposible colocar todas aquellas placas en el lugar que ocuparon. Pero Chupete, Olleros, Vivancos, Espíritu Santo y Horno de los Corrales todavía permiten reconstruir mentalmente aquel mapa. Trujillo tiene así calles que pueden recorrerse con los pies y otras que solo sobreviven en su memoria. Y, aunque ya no aparezcan en ningún cartel, todas siguen conduciendo a la ciudad que existió antes de la actual.