¿Tienes material escolar olvidado en casa? En Coria puede volver al colegio

La vuelta al colegio llega cada septiembre acompañada de una mezcla de emociones. Está la ilusión por reencontrarse con los compañeros, los nervios ante un nuevo curso y también cierta tristeza por despedirse definitivamente de las vacaciones.

Pero entre todas esas sensaciones aparece para algunas familias una preocupación mucho menos amable: el precio de volver a llenar la mochila. Libros, cuadernos, lápices, estuches y otros materiales convierten el regreso a las aulas en un desembolso que no todos los hogares pueden afrontar con la misma facilidad.

Precisamente para intentar que ningún estudiante comience el curso con una mochila a medias, Cáritas Arciprestal de Coria ha puesto en marcha la campaña 'Un pequeño gesto puede llenar una mochila de oportunidades'. La iniciativa recogerá durante los próximos días material escolar que después llegará a niños y niñas cuyas familias necesitan ayuda para asumir estos gastos.

La campaña permanecerá abierta hasta el próximo 11 de septiembre y parte de una idea sencilla: aquello que sobra en una casa o que permanece sin utilizar puede convertirse en una herramienta necesaria para estudiar en otra.

Lo que cabe en una mochila

Las posibilidades para colaborar son amplias. Se pueden entregar lápices, bolígrafos, cuadernos, carpetas, estuches, mochilas, calculadoras y material de dibujo, además de libros de texto y otros recursos relacionados con la actividad escolar.

No es imprescindible que todos los artículos sean recién comprados. La iniciativa acepta tanto material nuevo como aquel que, pese a haber sido utilizado, se conserve en buen estado. La condición es que los objetos estén limpios, completos y puedan continuar cumpliendo su función.

De esta manera, una mochila que ya se ha quedado pequeña, una calculadora que dejó de utilizarse al terminar una etapa educativa o determinados materiales que quedaron prácticamente nuevos del curso anterior pueden evitar acabar olvidados en un cajón.

La campaña incorpora así también una vertiente relacionada con la reutilización y el consumo responsable. Antes de comprar para donar, las familias pueden revisar qué tienen en casa y comprobar si parte de aquello que ya no necesitan todavía puede acompañar a otro alumno durante el nuevo curso.

Un banco para el nuevo curso

Todo lo recibido pasará posteriormente por un proceso de revisión y clasificación. El objetivo es reunir los artículos en un Banco de Material Escolar que permita organizar las donaciones y facilitar su posterior entrega.

Será la propia Cáritas Arciprestal de Coria la encargada de gestionar estos recursos y hacerlos llegar a las familias que los necesiten. La distribución se realizará de manera discreta y respetuosa, procurando que la ayuda cumpla su finalidad sin convertir las circunstancias económicas de quienes la reciben en protagonistas.

Detrás de una caja de lápices o un paquete de folios existe una cuestión que adquiere especial relevancia con cada inicio de curso: todos los niños necesitan disponer de unas condiciones mínimas para poder afrontar sus estudios. Contar con el material requerido en clase forma parte de ellas.

La iniciativa busca precisamente reducir esas diferencias a través de aportaciones que, vistas individualmente, pueden parecer pequeñas. Un estuche, varios cuadernos o una mochila que ya no se utiliza tienen un valor limitado para quien los guarda, pero pueden evitar un gasto y resolver una necesidad inmediata en otro hogar.

Solidaridad entre pupitres

Desde la Diócesis de Coria-Cáceres se destaca que la campaña pretende demostrar cómo una aportación sencilla puede terminar generando una oportunidad mucho mayor. Junto a la ayuda material, la propuesta persigue fomentar la solidaridad y contribuir a una mayor igualdad de oportunidades entre los escolares.

El momento elegido para iniciar la campaña coincide con la época en que se concentra buena parte de las compras vinculadas al regreso a las aulas. Es precisamente ahora cuando disponer de un recurso de estas características puede resultar especialmente útil.

La recogida permitirá reunir artículos coincidiendo con los primeros días del nuevo curso, cuando las listas de material dejan de ser una previsión y comienzan a convertirse en objetos que los alumnos necesitan llevar diariamente a clase.

Una segunda vida entre libros

La iniciativa demuestra además que ayudar no siempre exige realizar una gran aportación. A veces basta con abrir un armario, revisar un cajón o mirar aquella mochila que lleva meses sin utilizarse. Lo que para un estudiante pertenece ya al curso pasado puede convertirse en el comienzo del siguiente para otro.

Durante estos días volverán los despertadores tempranos, los reencuentros a las puertas de los colegios y los primeros deberes. Gracias a esta iniciativa, también habrá útiles escolares que estrenen una segunda vida, consiguiendo que aquello que había dejado de acompañar a un niño vuelva a entrar en clase sobre los hombros de otro, cargado esta vez con una nueva oportunidad.