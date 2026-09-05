La Galería Beatriz Pereira sopla las velas de su primer aniversario en Plasencia

Hace un año, la Galería Beatriz Pereira aterrizó en Plasencia para dar forma al sueño de su propietaria. Beatriz estudió Historia del Arte en Cáceres y fue precisamente allí donde descubrió una manera de entender el arte que terminaría marcando su futuro. Durante sus prácticas en la Fundación Helga de Alvear entró en contacto directo con el arte contemporáneo más actual y encontró el ámbito profesional al que quería dedicar su carrera.

Después se trasladó a Madrid, donde trabajó durante varios años y continuó acumulando experiencia. Sin embargo, la pandemia introdujo un cambio en sus planes. Durante aquellos meses comenzó a tomar forma la posibilidad de construir un proyecto propio y, en 2021, aquella idea empezó a materializarse con una apuesta muy concreta: trabajar inicialmente con artistas mujeres y extremeñas.

El proyecto terminó dando un paso decisivo hace un año con la apertura de un espacio físico en Plasencia. Ahora, doce meses después, la galería celebra su primer aniversario haciendo precisamente aquello para lo que nació: llenar sus paredes de creación contemporánea. Lo hará con 'Entre interiores', una exposición realizada junto a ArtQuake Gallery que podrá visitarse durante buena parte del mes de septiembre.

Un aniversario entre interiores

La muestra se ha inaugurado este sábado a las 19:00 horas en la Galería Beatriz Pereira y permanecerá abierta hasta el próximo 26 de septiembre. El aniversario se convierte así en una oportunidad para reunir distintas formas de aproximarse a una misma palabra: "interior".

El concepto funciona como punto de partida, pero no como límite. Las obras exploran desde la interpretación más literal del término hasta aquello que sucede dentro de cada persona. También hay espacio para abordar cómo esa frontera entre lo interior y lo exterior se transforma dentro de los nuevos códigos de comunicación del universo digital.

La exposición propone, por tanto, diferentes caminos para enfrentarse a una misma idea. El visitante podrá encontrarse con interiores entendidos como espacios físicos, pero también con obras relacionadas con la introspección, las emociones y las nuevas formas de relacionarse y mostrarse ante los demás.

Dos galerías, distintas miradas

'Entre interiores' nace además de la colaboración entre dos proyectos galerísticos. Cada uno aporta una selección de creadores con trayectorias y procedencias diferentes, ampliando así las interpretaciones que pueden encontrarse durante el recorrido.

Por parte de la Galería Beatriz Pereira estarán presentes los trabajos de Lara Pintos, nacida en A Coruña en 1984; Maravillas Artero, natural de Lorca y nacida en 1998; Pilar del Puerto, placentina nacida en 1997; y Bárbara Traver, nacida en Madrid en 1992.

ArtQuake Gallery incorporará a la muestra las propuestas de Patry Martín, María Hernández Belmonte, Pablo Álvarez Cuesta, Marta Díaz y Javier Menchaca, procedentes de Madrid, Almería, Granada y Salamanca. La diversidad de generaciones y lugares de origen permite que el concepto elegido para la exposición se contemple desde perspectivas diferentes.

Doce meses después

La celebración del primer aniversario llega ahora con una exposición que, de alguna manera, también permite jugar con la propia historia de la galería. 'Entre interiores' invita a mirar hacia dentro justo cuando el proyecto cumple su primer año de vida física y puede detenerse durante unos días para observar el camino recorrido.

Hasta finales de septiembre, esas paredes que hace doce meses comenzaban una nueva etapa volverán a llenarse con trabajos de diferentes artistas. Para Beatriz Pereira supone también cerrar simbólicamente su primer círculo: la estudiante que descubrió el arte contemporáneo durante unas prácticas en Cáceres, pasó después por Madrid y soñó con levantar su propio proyecto tiene ahora una galería en Plasencia que ya puede apagar su primera vela.