Jarandilla mueve ficha: tres días para convertir La Vera en un gran tablero

La comarca cacereña de La Vera ha preparado un fin de semana en el que tocará pensar cada movimiento antes de realizarlo. Jarandilla de la Vera se convierte desde este viernes y hasta el domingo en punto de encuentro para los aficionados al ajedrez con tres jornadas que combinan exhibiciones y competiciones oficiales.

Por sus tableros pasarán desde jugadores que quieran medirse a uno de los grandes nombres de este deporte en España hasta quienes buscarán proclamarse campeones de Extremadura.

La programación reúne diferentes formas de entender el ajedrez. Habrá partidas simultáneas, enfrentamientos en los que apenas existe tiempo para pensar y una de las competiciones más asentadas del calendario provincial. Todo ello concentrado en una localidad que durante estos días cambiará parte de su actividad habitual por relojes, piezas y tableros.

Enfrentarse a quien ha sido ocho veces campeón

La Semana de Ajedrez ha comenzado este viernes con uno de sus principales atractivos. La Casa de Cultura de Jarandilla de la Vera ha acogido unas partidas simultáneas dirigidas por el Gran Maestro Internacional Miguel Illescas, ocho veces campeón de España y uno de los nombres más reconocidos del ajedrez nacional.

El formato ha permitido a los aficionados vivir una experiencia muy diferente a la de contemplar una partida desde fuera. En esta ocasión han podido sentarse directamente ante el tablero y comprobar sus habilidades frente al gran maestro, que ha tenido que enfrentarse simultáneamente a diferentes rivales.

Presentación de la Semana de Ajedrez en Jarandilla de la Vera. / Cedida a El Periódico Extremadura

La presencia de Illescas sirve así como carta de presentación para un programa que, tras este primer contacto más cercano con los aficionados, entra de lleno en la competición.

Decidir en cuestión de segundos

A partir de las 18:00 horas se disputó el Campeonato de Extremadura Relámpago Individual 2026. Se trata de una modalidad en la que disponer de una buena estrategia no es suficiente, también hay que ejecutarla con rapidez.

El escaso tiempo disponible convierte cada partida en una sucesión de decisiones prácticamente inmediatas. Los participantes deben administrar los segundos del reloj mientras intentan anticiparse a los movimientos de su adversario y evitar errores que, con semejante velocidad de juego, pueden resultar decisivos.

Una cita con 37 ediciones

La programación continuó este sábado. A las 10:30 horas llegó el turno del XXXVII Torneo de Ajedrez Diputación de Cáceres, que alcanza una cifra que demuestra su continuidad dentro del calendario deportivo provincial.

La competición volverá a reunir a jugadores alrededor de los tableros durante una jornada íntegramente ligada al ajedrez. Sus 37 ediciones convierten al torneo en una de las citas con mayor recorrido de cuantas integran este fin de semana.

La celebración en Jarandilla permite además concentrar en apenas tres días pruebas de características diferentes. Los participantes pueden pasar de la velocidad extrema del viernes a otro tipo de partidas durante el sábado antes de afrontar la competición final del programa.

El último título se juega el domingo

Todavía quedará una última oportunidad para mover las piezas. El domingo, a partir de las 10:00 horas, comenzará el Campeonato de Extremadura de Ajedrez Rápido Individual 2026. Será el cierre de la Semana de Ajedrez y pondrá en juego otro título autonómico.

En este caso, el ritmo vuelve a exigir agilidad a los participantes, aunque con unas condiciones distintas a las partidas relámpago que habrán disputado dos días antes.

Semana de Ajedrez en Jarandilla de la Vera. / Cedida a El Periódico Extremadura

De esta manera, la localidad habrá pasado en un mismo fin de semana por una exhibición con un gran maestro, dos campeonatos de Extremadura y el Torneo Diputación de Cáceres.

Diez mil euros para el programa

Detrás de la iniciativa se encuentra la Federación Extremeña de Ajedrez, que organiza las actividades en colaboración con el Ayuntamiento de Jarandilla de la Vera. La Diputación de Cáceres participa en la celebración mediante una aportación de 10:000 euros.

El programa convierte así el ajedrez en una nueva razón para acercarse durante estos días a La Vera y reúne en un mismo espacio la vertiente competitiva y la divulgativa de este deporte.