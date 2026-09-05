¿Sabes cómo se convierte un cerezo en una coreografía? La respuesta está en los pueblos de Cáceres

La cultura, en cualquiera de sus expresiones, siempre ha encontrado una buena excusa para reunir a la gente. Un concierto, una exposición o una clase de baile pueden hacer coincidir a quienes las rutinas mantienen separados durante buena parte del año.

La provincia de Cáceres vuelve a utilizar ese poder de encuentro, pero con un propósito añadido: llevar actividad cultural hasta el medio rural y convertir sus propios paisajes en escenarios. Lo hará con Tierras en Danza, un festival que alcanza su séptima edición y que vuelve a sacar la danza contemporánea de los espacios convencionales.

La propuesta impulsada por la Asociación Sinergos combina espectáculos, talleres y procesos creativos en diferentes enclaves, entre ellos Baños de Montemayor, Hervás, El Anillo, Malpartida de Plasencia y varias localidades del Valle del Jerte, además de Medina de las Torres, en territorio pacense.

Luis Agorreta, organizador de Tierras en Danza desde Sinergos, explicó que "el objetivo no consiste en llegar, representar una pieza y marcharse". El festival trabaja previamente con aquello que distingue a cada territorio para incorporarlo posteriormente a la creación.

El paisaje también baila

Por su parte, María Toscano, diputada del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación de Cáceres, destacó precisamente esa capacidad del festival para "hacer que pueblos, calles y paisajes dejen de funcionar únicamente como telón de fondo". En esta propuesta, el territorio entra directamente en la creación y permite que la danza dialogue con elementos que forman parte de la identidad de cada municipio.

Para la Diputación, esta fórmula también contribuye a descentralizar la programación cultural. Toscano defendió que los espectáculos de calidad no deben concentrarse únicamente en las ciudades y señaló "el potencial que ofrecen los municipios por su patrimonio, sus paisajes y su propia población". A ello se suma la posibilidad de generar movimiento, atraer visitantes y favorecer nuevos espacios de convivencia.

Una visión compartida por la directora del Cemart, Amparo Lucía Jiménez, que incidió en que "vivir lejos de los grandes núcleos urbanos no debería condicionar las posibilidades de acceder a la cultura". A su juicio, Tierras en Danza consigue algo más que trasladar actuaciones de un lugar a otro: provoca encuentros entre artistas y vecinos y permite redescubrir espacios cotidianos a través del movimiento.

El proyecto ha conseguido además ampliar su proyección fuera de Extremadura al formar parte nuevamente de los ciclos de la Red Acieloabierto, apoyada por el Ministerio de Cultura y vinculada a festivales de danza contemporánea de distintos puntos del país.

Un festival que ya está en marcha

Este viernes, la programación llega a Hervás con una intervención en los jardines del Museo Pérez Comendador-Leroux. Las propuestas relacionan los cuerpos de los bailarines con la escultura y la pintura. El calendario continuará en El Torno el 26 de septiembre, con un proceso creativo relacionado con el cerezo.

El mes de octubre arranca el día nueve en Medina de las Torres, donde serán sus conocidos murales al aire libre los que inspiren nuevas creaciones, incorporando también las historias y percepciones de quienes conviven diariamente con ellos.

Continuará el 25 de octubre en Hervás, donde se celebrará un taller que utilizará el dibujo para observar y representar el cuerpo tanto en reposo como en movimiento.

Esta séptima edición suma además una línea dirigida especialmente a acercar la danza contemporánea a los más jóvenes y despertar nuevos públicos. Para ello, el IESO Quercus de Malpartida de Plasencia acogerá los días 19 y 26 de octubre diferentes talleres que permitirán al alumnado aproximarse a esta disciplina, conocerla desde dentro y descubrir otras maneras de entender el movimiento y la creación artística.

El programa tendrá su cierre el 28 de noviembre en Baños de Montemayor con fórmula diferente. En esta ocasión, acogerá un concierto de música y danza relacionado con el Otoño Mágico del Valle del Ambroz.

Cerezos, murales y pinturas

Cada parada busca una relación diferente con el lugar. Artistas y población analizan qué representa este cultivo en su vida cotidiana para trasladar posteriormente testimonios, experiencias y movimientos a escena.

La edición reúne a 12 bailarines y tres músicos y contempla más de una decena de actuaciones, además de diferentes procesos de creación. La experiencia de años anteriores ha reforzado esta manera de trabajar: en Medina de las Torres, por ejemplo, la primera llegada de la danza contemporánea consiguió reunir a más de un centenar de personas.

Bailar para quedarse

Esta vez, el propósito no pasa tanto por sumar nuevos puntos al mapa como por afianzar la relación construida con los municipios. Sinergos quiere regresar, trabajar nuevamente con sus habitantes y conseguir que la danza deje de percibirse como algo extraño o reservado a determinados escenarios.

Esta es precisamente la particularidad que presenta Tierras en Danza. Durante unos meses, un cerezo puede convertirse en una coreografía, una pintura encontrar movimiento y un mural dejar de contemplarse únicamente desde la acera. El festival no pretende llevar un escenario hasta los pueblos, sino demostrar que este llevaba allí todo el tiempo en sus calles, sus paisajes y, sobre todo, en las personas que los habitan.