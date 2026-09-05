Un cielo de luces sin estruendos: así será su espectáculo de drones de Trujillo

Trujillo iluminará su cielo nocturno este sábado con una propuesta poco habitual que se suma a las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Victoria.

Después de una de las estampas más tradicionales de la celebración llegará una de las más modernas: decenas de luces se elevarán sobre la ciudad para formar imágenes mediante un espectáculo de drones, a cargo de Umiles Drone Light Show que permitirá disfrutar de la noche festiva sin las explosiones asociadas a la pirotecnia.

La cita comenzará una vez finalice el Himno Salve, por lo que no existe una hora completamente cerrada para el comienzo de la exhibición. No obstante, desde el Ayuntamiento han indicado que está previsto que los primeros drones despeguen entre las 22:15 y las 22:30 horas.

Mirar al cielo sin taparse los oídos

Pero la novedad no estará únicamente en lo que pueda verse. Una de las principales particularidades de la noche estará precisamente en lo que no se escuchará.

La pirotecnia ha acompañado tradicionalmente a numerosas fiestas populares. El estallido de los cohetes y los fuegos artificiales forma parte para muchos de ese ambiente, pero la experiencia cambia cuando el ruido se convierte en una barrera. Mientras unos salen a la calle para contemplarlos, otros terminan buscando precisamente el lugar más alejado posible de las detonaciones.

Esta situación afecta especialmente a algunas personas con autismo o hipersensibilidad sensorial, para quienes un sonido intenso e inesperado puede generar un elevado nivel de malestar. También puede complicar el disfrute de las celebraciones a determinados mayores y enfermos, así como a quienes padecen problemas que hacen especialmente incómoda la exposición a ruidos fuertes.

Las familias con niños pequeños conocen igualmente la otra cara de estos espectáculos. Y en muchas viviendas el comienzo de los fuegos artificiales significa cerrar ventanas y buscar un rincón tranquilo para perros y otros animales domésticos, que pueden reaccionar con miedo ante las explosiones.

De la Salve al cielo

La elección del momento permitirá que dos imágenes muy distintas de las fiestas se sucedan prácticamente sin interrupción. Tras el canto mariano dedicado a la Virgen, las miradas pasarán de la celebración religiosa a un cielo convertido durante unos minutos en parte de la programación.

En lugar de cohetes que ascienden y desaparecen en cuestión de segundos, serán pequeños dispositivos luminosos coordinados entre sí los encargados de crear las distintas composiciones. Sus movimientos permitirán construir figuras que irán transformándose a medida que avance la exhibición.

El espectáculo correrá a cargo de Umiles Drone Light Show, especializada en este formato de propuestas aéreas. Los drones se han abierto camino en los últimos años dentro de grandes celebraciones precisamente por las posibilidades que ofrecen para diseñar coreografías específicas y adaptar las imágenes a cada acontecimiento.

Otra forma de iluminar una fiesta

El espectáculo previsto en Trujillo plantea una alternativa diferente. La atención continuará puesta en el cielo y la luz seguirá siendo la protagonista, pero sin necesidad de acompañarla de grandes explosiones.

También desaparecen otros elementos propios de la pirotecnia convencional, como el humo generado durante los lanzamientos o los restos que pueden quedar posteriormente. En su lugar, la exhibición se construye a partir de la posición, el movimiento y la iluminación de los drones.

Eso permitirá que perfiles de público que habitualmente pueden sentirse incómodos ante un espectáculo pirotécnico tengan esta vez más facilidades para compartir el mismo espacio con el resto de asistentes. Niños, mayores, personas con sensibilidad auditiva y familias acompañadas de mascotas podrán encontrarse ante una celebración diferente a la habitual.

No se trata necesariamente de sustituir una tradición por otra, sino de comprobar las posibilidades de un formato que cada vez encuentra más espacio en las programaciones festivas. Allí donde antes prácticamente todas las grandes imágenes nocturnas dependían de la pólvora, la tecnología permite ahora dibujar formas, símbolos y movimientos utilizando únicamente puntos de luz suspendidos sobre la ciudad.