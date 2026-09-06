Cáceres alza la voz por sus gatos comunitarios: "No es un favor, ni es un detalle, cumplid la ley en cada calle"

Seguro que, paseando por las calles de cualquier municipio, alguna vez te has cruzado con un gato caminando solo entre viviendas, parques o solares. En los pueblos pequeños puede tratarse simplemente de una mascota que sale de casa y regresa después. Sin embargo, cuando detrás de ese animal no existe un propietario aparece una realidad diferente: la de los gatos comunitarios y las colonias felinas, cuya gestión ha llevado este domingo a vecinos de distintos puntos de la provincia a movilizarse en Cáceres.

La concentración comenzó en torno a las 12:00 horas y se enmarca en una protesta convocada simultáneamente en diferentes puntos de España por el colectivo nacional Gestores y Gestoras Felinas. El mensaje compartido por las movilizaciones es claro: no reclaman la aprobación de una nueva normativa, sino la aplicación efectiva de la que ya existe.

A la convocatoria cacereña acudieron vecinos de la capital, pero también personas desplazadas desde localidades como Hoyos, Casar de Cáceres, Plasencia, Casas de Millán, Casas del Monte, Segura de Toro y Fresnedoso de Ibor. Detrás de muchas de ellas hay años de trabajo voluntario alimentando, vigilando y atendiendo a animales que viven permanentemente en las calles.

Cuando una camada lleva a otra

La ausencia de control puede convertir rápidamente unos pocos gatos en una colonia cada vez más numerosa. Si machos y hembras permanecen sin esterilizar, las nuevas camadas alimentan continuamente el mismo ciclo, dificultando progresivamente su gestión.

El problema afecta, en primer lugar, a los propios animales. Un gato comunitario necesita disponer de alimentación y agua adecuadas, además de seguimiento sanitario y atención veterinaria cuando sea necesaria. Cuando una colonia carece de gestión, también pueden aumentar los parásitos y determinadas enfermedades entre los propios felinos, especialmente por la concentración de animales.

Una gestión inadecuada puede ocasionar además problemas de convivencia, desde restos de comida y excrementos hasta marcajes, peleas o maullidos durante los periodos de celo. A ello se añaden posibles riesgos sanitarios que deben prevenirse mediante el correspondiente control veterinario y el impacto que los gatos sin controlar pueden ejercer sobre aves, reptiles y pequeños mamíferos.

Precisamente la esterilización permite actuar sobre varios de estos problemas al mismo tiempo: evita nuevas camadas y contribuye a estabilizar progresivamente el número de ejemplares de cada colonia.

Una obligación desde 2023

La Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, aprobada el 28 de marzo de aquel año, introdujo un marco específico para los gatos comunitarios. La norma atribuye a las entidades locales la responsabilidad sobre su gestión y establece la necesidad de desarrollar programas de gestión de colonias felinas.

Entre las actuaciones contempladas se encuentran el censo y mapeo de los gatos, su identificación, la esterilización mediante profesionales veterinarios y la puesta en marcha de programas sanitarios. A su vez, también se contempla la formación de las personas implicadas en la gestión de las colonias y las acciones destinadas a informar a la ciudadanía.

Los gestores de colonias felinas se movilizan en Cáceres para exigir la aplicación de la ley actual / Sofía Pérez Ramiro

Para Manuel Gutiérrez, del colectivo Gestores y Gestoras Felinas, "el problema está precisamente en la distancia que todavía existe entre lo que establece la normativa y su aplicación efectiva". Durante la movilización señaló que numerosos ayuntamientos españoles siguen sin desarrollar plenamente estas obligaciones y situó también a Cáceres entre las ciudades en las que consideran necesario avanzar. Los gestores, explicó, llevan tiempo realizando esta labor de manera voluntaria y reclaman recursos y herramientas que les permitan continuar atendiendo a los animales de forma organizada y conforme a la ley.

Un contrato de casi 70.000 euros

En Cáceres sí se han producido movimientos durante los últimos meses. El Ayuntamiento sacó a licitación en junio un contrato destinado a la gestión integral de las colonias felinas, con un presupuesto base de 58.500 euros sin IVA y 69.905 euros con impuestos, además de una duración prevista de un año. El plazo para presentar ofertas terminó el pasado 8 de julio.

El contrato contempla desde el suministro de pienso y otros materiales hasta diferentes servicios veterinarios. Entre ellos aparecen esterilizaciones, identificación mediante microchip, vacunaciones y atención sanitaria, además de actuaciones relacionadas con la formación.

Los gestores sostienen, sin embargo, que el tiempo transcurrido hasta disponer nuevamente de estas actuaciones ha tenido consecuencias sobre el terreno. Gutiérrez recuerda que anteriormente se desarrollaron campañas de esterilización con respaldo público y asegura que "la interrupción de esa actividad ha favorecido la aparición de nuevas camadas", obligando a afrontar de nuevo situaciones que ya habían comenzado a controlarse.

Diez años cuidándolos

Entre quienes participaron en la movilización estaba también María Teresa Muñoz, cuidadora de colonias felinas y vecina de la Ciudad Monumental. Su experiencia permite trasladar el debate de la legislación directamente a las calles. Según explicó, lleva alrededor de una década implicada en el cuidado de estos animales y considera que "durante demasiado tiempo buena parte de esa responsabilidad ha recaído sobre los propios voluntarios".

Muñoz defiende especialmente la esterilización como herramienta para impedir que las colonias continúen creciendo. "Los gatos comunitarios no son una plaga", señala, reivindicando el vínculo que estos animales han adquirido con determinados rincones de la ciudad.

En todos estos años, asegura haber visto cómo numerosos turistas se detenían a fotografiar a los gatos y valoraban el hecho de encontrarlos atendidos. Por ello, le gustaría incluso reunir algunas de esas imágenes y testimonios de visitantes para mostrar otra perspectiva sobre unos animales que, para ella, forman ya parte de la imagen cotidiana de este entorno histórico.

La movilización de este domingo ha llevado así hasta la calle una cuestión que normalmente se desarrolla de manera mucho más silenciosa. Detrás de cada recipiente con agua, cada esterilización o cada gato que aparece identificado hay muchas horas de trabajo de personas que ni siquiera son sus propietarias. Ahora su petición es que ese esfuerzo deje de depender únicamente de la buena voluntad: si los gatos viven en las calles de todos, sostienen, su gestión tampoco puede quedar en manos de unos pocos.