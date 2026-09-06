Una carretera centenaria hoy olvidada

En el siglo XIX, en España, se produjeron una serie de profundos cambios en muchos ámbitos (economía, política, sociedad…) que transformaron por completo nuestro país. A lo largo de estos cien años, además, aparecieron nuevos medios de transporte y modernas vías de comunicación. Y es que, además de materializarse, en la segunda mitad de dicho siglo, cientos de kilómetros de vías para el ferrocarril, la construcción de carreteras también fue notable en las últimas décadas del Ochocientos.

En 1877 se publicó la 'Ley de carreteras de servicio público de la Península e islas adyacentes', una norma fundamental que puso las bases para la construcción de cientos de kilómetros de ellas, así como el 'Plan de carreteras del Estado para la Península e islas adyacentes'. En este plan quedaba ya aprobada, entre otras muchas, la construcción de la carretera, clasificada como de tercer orden, de 'Plasencia al Barco de Ávila (Ávila) por Navaconcejo, Cabezuela y Puerto de Tornavacas', cuyas obras, partiendo desde el primer núcleo, comenzaron a mediados de la década de 1880 y finalizaron ya bien entrada la de 1910, llegando hasta la localidad abulense bañada por el Tormes.

A la altura del año 1901, esta carretera, que mejoró notablemente la comunicación entre Plasencia, el Valle del Jerte y demás espacios geográficos próximos, ya estaba construida hasta Cabezuela. A partir de este momento se continuaron las obras hacia el norte de la comarca regada por el Jerte, realizándose, durante los últimos años de la década de 1900 y los primeros de la de 1910, el tramo correspondiente al Puerto de Tornavacas. Dadas las características orográficas del terreno, no solamente se tuvieron que remover ingentes toneladas de piedra y tierra, sino que también fue necesario trazar una serie de pronunciadas curvas para ir salvando el desnivel existente.

Puerto de Tornavacas en su vertiente cacereña. / Cedida a El Periódico Extremadura

Aunque desde entonces sí que se han acometido importantes intervenciones que han ido progresiva y notablemente mejorando la circulación por esta vía de comunicación (ensanche de la calzada, asfaltado, instalación de señales y de demás elementos de seguridad vial…), el trazado del Puerto no ha experimentado variaciones desde la construcción de la carretera hace ya algo más de 110 años, pese a haber existido algún proyecto para modificarlo a inicios de la década de los 2000 que quedó paralizado por cuestiones que darían para un análisis específico.

En la actualidad, siendo una carretera que, además, como es normal, se ve especialmente afectada por la climatología del lugar en el que se ubica (sobre todo en invierno), debe prestarse mayor atención por parte de las autoridades pertinentes a la conservación del firme de la calzada, el cual se encuentra –solamente en su vertiente cacereña, que no en la abulense– en un estado que podemos calificar de lamentable y que, por tanto, indudablemente, precisa mejoras.

Fotografía aérea actual (2024) del trazado de la carretera a su paso por el Puerto y trazado en una planimetría de 1897. / Cedida a El Periódico Extremadura

Y es que es "vox populi" entre los viajeros que entran al Valle del Jerte por su parte norte, por el histórico Puerto de Tornavacas, así como entre los numerosos vecinos de la comarca y de zonas cercanas que por ella circulan a diario, que se necesita una carretera en condiciones, acorde a su categoría de Nacional. No se demandan obras faraónicas que alteren el maravilloso entorno natural en la que se enclava ni tampoco actuaciones de elevado coste, sino algo mucho más sencillo, perfectamente realizable y poco gravoso: un mayor mantenimiento y limpieza de la misma, de sus arcenes y, especialmente, un buen estado de su firme.

Una carretera centenaria y singular que es una de las tradicionales vías de acceso al norte de Extremadura desde Castilla y León y que, sin duda, merece una mayor atención.