Horno María pone ruedas a 50 años de tradición para recorrer la provincia de Cáceres

La provincia de Cáceres esconde entre sus calles una historia que lleva poniendo sabor al municipio desde hace generaciones. Aunque los padres de Juana González, actual responsable de Horno María, fundaron la panadería familiar en 1975, para entonces la harina ya formaba parte de la historia de la casa.

Su abuela había sido panadera durante los difíciles años de la Guerra Civil y la posguerra, cuando las cartillas de racionamiento marcaban el día a día y los costales de harina podían terminar convertidos en pan. Allí comenzó una tradición que medio siglo después continúa encendiendo los hornos.

Aquella vocación pasó posteriormente al padre de Juana, que junto a su mujer puso en marcha Panificadora Nuestra Señora de Guadalupe. El siguiente relevo llegó en 1990. Juana y sus hermanos Alfonso y Matilde asumieron entonces las riendas y comenzaron a ampliar el negocio.

Tres hermanos, tres décadas

La familia adquirió otro obrador en Escurial, abrió una tienda en Miajadas y creó Horno María, un nombre elegido como homenaje a su madre y al papel que desempeñó como uno de los pilares del proyecto familiar.

Desde entonces, los tres hermanos se han repartido buena parte del trabajo. Alfonso y su equipo elaboran el pan en Miajadas, mientras que Matilde y las dulceras del obrador de Escurial mantienen la parte más repostera del negocio. Juana está vinculada especialmente al establecimiento de Miajadas, donde actualmente se combinan cafetería, panadería, dulcería y pastelería.

El producto continúa teniendo como punto de partida la elaboración artesanal. Su pan de leña se prepara con masa madre y fermentaciones lentas, mientras que buena parte de los dulces mantiene recetas vinculadas a la repostería tradicional extremeña.

Del pestiño al brazo de gitano

El escaparate permite hacer prácticamente un recorrido por esa tradición. Pestiños, roscas fritas, piñonate, empanadillas de bizcocho, perrunillas y mantecados conviven con elaboraciones especialmente relacionadas con Escurial, como los pestiños y las roscas de muédago.

Entre todas ellas existe una que la familia considera su particular seña de identidad: el brazo de gitano, convertido con los años en uno de los productos más reconocibles del establecimiento.

Pero mantener las recetas heredadas no ha impedido ampliar la oferta. A los sabores tradicionales se han incorporado bizcochos de naranja o frutos rojos, tartas de queso y tiramisú, empanadas gallegas de atún y nuevas alternativas dentro de la repostería. El negocio también ha desarrollado productos sin azúcar, colorantes ni conservantes, dentro de su apuesta por ingredientes de calidad y elaboraciones "lo más naturales posible".

Juana considera que otro de los ingredientes que explica estos 50 años está fuera del obrador. La relación diaria con los clientes ha permitido que, en muchos casos, "el vínculo termine superando la simple compra y venta". Esa proximidad, junto a la elaboración artesanal, es una de las características que la familia quiere preservar.

La pastelería sale a la carretera

Después de extenderse entre Miajadas y Escurial, el siguiente paso rompe con la idea tradicional de abrir otro establecimiento. Horno María ha decidido poner su pastelería sobre ruedas mediante una food truck con la que sus productos pueden desplazarse por diferentes municipios de la provincia.

Al frente de este nuevo local itinerante esta Matilde González. Ella explica que la idea llevaba un tiempo en el aire cuando la oportunidad se les presentó por casualidad.

Con el objetivo de mantenerse "a la vanguardia del negocio" la familia realiza distintas visitas a ferias nacionales e internacionales. Fue precisamente durante una de estas citas, celebrada en Madrid, donde encontraron expuesto un vehículo que encajaba prácticamente con lo que necesitaban.

Facilitar y aligerar el trabajo diario

La decisión también responde a cómo ha cambiado la propia plantilla. Actualmente, son en su mayoría mujeres quienes sostienen el trabajo diario de la empresa, y acudir a los mercadillos implicaba cargar el material, instalar mesas y expositores y desmontarlo todo posteriormente. A ello se añadía un problema difícil de controlar: el tiempo. Una jornada de lluvia podía complicar considerablemente la instalación o incluso impedirla.

La food truck ha simplificado ese proceso. Matilde puede desplazarse sola y, una vez que llega a su destino, basta con abrir el lateral del vehículo para tener prácticamente preparada la tienda. Ya no es necesario levantar cada día un puesto completo ni depender de la misma manera de las condiciones meteorológicas.

Una tienda con frío incorporado

Pero la comodidad no fue el único argumento. En un negocio como Horno María existe una dificultad añadida: los dulces se elaboran diariamente y no utilizan conservantes, por lo que necesitan encontrar salida en un periodo corto y mantenerse en condiciones adecuadas hasta llegar al consumidor. Poder recorrer diferentes mercados amplía las posibilidades de venta sin modificar esa manera artesanal de trabajar.

La conservación fue precisamente uno de los factores que terminó de convencer a la familia. El vehículo dispone de vitrinas refrigeradas, algo especialmente importante durante los meses de más calor. Productos como las tartas de queso, de manzana y otras elaboraciones que necesitan frío pueden permanecer expuestos a la temperatura adecuada mientras la food truck está funcionando.

Una inversión en el trabajo

La furgoneta era precisamente la que utilizaba la empresa fabricante para mostrar el modelo en diferentes encuentros profesionales, por lo que apenas había recorrido los kilómetros necesarios para esos desplazamientos. La tecnología del vehículo es alemana, mientras que la firma encargada de su representación en España se encuentra en Logroño.

"Hay gente que invierte su dinero en un coche, y yo lo he invertido en mi trabajo", explica. La compra ha supuesto un desembolso importante para Horno María, aunque Matilde confía en recuperarla progresivamente gracias a las posibilidades que ofrece y, sobre todo, a la mejora de las condiciones en las que puede desarrollar su trabajo.

Una historia sin relevo

La paradoja aparece al mirar más allá de esta nueva etapa. Mientras Horno María encuentra nuevas formas de llegar al público, la familia sabe que no habrá una cuarta generación al frente del negocio.

Los hijos de Alfonso, Matilde y Juana han elegido desarrollar sus propias profesiones. Los tres hermanos comprenden esa decisión después de haber experimentado personalmente las exigencias de "un oficio marcado por jornadas extensas, horarios poco flexibles y una dedicación constante".

Eso significa que la historia iniciada por su abuela y continuada después por sus padres no tendrá el relevo familiar que sí se produjo en 1990. Por ahora, sin embargo, los hornos siguen funcionando y el negocio continúa buscando nuevas maneras de avanzar.

La misma familia que comenzó intercambiando harina y haciendo pan en tiempos difíciles termina llevando ahora sus dulces por carretera en una food truck. Entre ambos extremos caben varias generaciones, tres hermanos y medio siglo de negocio. El futuro quizá ya no tenga otro González detrás del mostrador, pero mientras llega ese momento, Horno María ha decidido que, si su tradición no puede crecer hacia una nueva generación, al menos puede seguir creciendo en kilómetros.