Que el fuego no queme también el turismo: así pide Las Hurdes tu ayuda después del incendio

Hace apenas dos semanas, Las Hurdes volvió a enfrentarse a una imagen que tristemente se ha hecho demasiado habitual durante los veranos: montes cubiertos de humo, vecinos pendientes de la evolución de las llamas y un paisaje nuevamente golpeado por el fuego.

Después del incendio de Caminomorisco del pasado año, este agosto ha dejado otra cicatriz en la comarca cacereña. Pero esta vez, tras apagar las llamas, sus habitantes quieren evitar que también se apague la llegada de visitantes.

Así se está desarrollando el incendio en Las Hurdes / Toni Gudiel

Con ese propósito, la Asociación de Turismo de Las Hurdes (Athur) ha puesto en marcha la campaña #RegalaHurdes, una iniciativa con la que anima a regresar a la comarca, reservar en sus alojamientos, comer en sus establecimientos, comprar en sus comercios y continuar descubriendo un territorio que, pese al incendio, conserva intacta buena parte de su oferta turística.

El incendio no quemó Las Hurdes

Desde Athur quieren evitar precisamente que se identifique el territorio completo con la superficie quemada. La asociación señala que el último incendio se concentró aproximadamente en un 8% de Las Hurdes, por lo que recuerda que la inmensa mayoría de la comarca continúa disponible para quienes quieran visitarla.

Pueblos, senderos, miradores y piscinas naturales siguen formando parte de esa oferta. A ellos se suman alojamientos rurales, restaurantes, comercios y pequeños negocios cuya actividad depende, en buena medida, de las personas que recorren la zona.

La asociación considera que, después de unas jornadas especialmente difíciles, una manera directa de contribuir a la recuperación consiste precisamente en "no dejar de viajar a Las Hurdes". Reservar una escapada, consumir en los establecimientos locales o recomendar sus paisajes se convierten así en pequeños gestos capaces de repercutir directamente en quienes viven y trabajan allí.

#RegalaHurdes

De esa idea nace #RegalaHurdes. La campaña pretende cambiar el relato que durante las últimas semanas ha asociado inevitablemente el nombre de la comarca al humo y las llamas y recordar que el territorio continúa "vivo y abierto".

Athur anima a compartir imágenes de sus paisajes y experiencias, recomendar visitas y, especialmente, mantener el consumo en los negocios locales. La intención es que el impacto del incendio no termine extendiéndose también a aquellos municipios, empresas y espacios naturales que no se han visto directamente afectados.

El mensaje adquiere especial importancia al llegar septiembre. Con el final de agosto desaparece buena parte del turismo estrictamente veraniego, pero Las Hurdes mantiene durante los siguientes meses rutas, pueblos, patrimonio, gastronomía y espacios naturales capaces de atraer visitantes más allá de la temporada de baño.

Una nueva cicatriz

El último incendio comenzó el 18 de agosto y no se dio por extinguido hasta ocho días después. Las llamas afectaron finalmente a 3.765,34 hectáreas y obligaron, durante los momentos más delicados de la emergencia, a evacuar a más de 700 habitantes de distintas alquerías.

La situación devolvió inevitablemente la memoria al verano anterior. En julio de 2025, el incendio de Caminomorisco había arrasado casi 2.800 hectáreas, provocado también desalojos y requerido un importante despliegue de medios de extinción.

Cedido

Dos veranos consecutivos y miles de hectáreas afectadas han terminado por aumentar el cansancio entre los habitantes de la comarca. Conforme la situación comenzó a estabilizarse este agosto, los vecinos organizaron dos concentraciones bajo el lema 'Hasta aquí. Ni un verano más', con las que reclamaron medidas para evitar que los incendios continúen convirtiéndose en una constante estival.

En torno al origen de los fuegos se ha planteado además la posibilidad de que hayan sido provocados, ante la ausencia de fenómenos como tormentas eléctricas o rayos que expliquen un inicio natural. Se trata, no obstante, de una hipótesis que deberá determinar la investigación correspondiente.

Volver también ayuda

La respuesta llega después de unas semanas en las que la comarca primero tuvo que protegerse y después hacerse escuchar. Del 'Hasta aquí. Ni un verano más' de las concentraciones se pasa ahora al #RegalaHurdes, dos mensajes diferentes unidos por una misma preocupación: preservar un territorio que sus habitantes no quieren ver condicionado año tras año por el fuego.

Las llamas han dejado otra huella que necesitará tiempo para desaparecer, pero Las Hurdes son mucho más grandes que la superficie que ha ardido. Ahora la comarca pide que, cuando desaparezcan de las noticias las imágenes de humo y ceniza, tampoco desaparezcan quienes tenían pensado conocerla.