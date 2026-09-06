Penha Garcia: un rincón portugués a una hora y media de Cáceres con fósiles de 480 millones de años

A hora y media de Cáceres hay un rincón de Portugal en el que un baño en aguas frescas puede convertirse también en un viaje de cientos de millones de años. Es el Pego de Penha Garcia, una pequeña playa fluvial situada junto al río Ponsul, en el municipio de Idanha-a-Nova, que reúne en apenas unos kilómetros agua, senderismo, antiguos molinos, un castillo y algunos de los fósiles más destacados del Geoparque Naturtejo.

Desde Coria son unos 56 kilómetros, por lo que es una alternativa cercana para quienes buscan un lugar donde refrescarse durante el verano sin necesidad de desplazarse hasta la costa. La zona de baño se encuentra en pleno valle del Ponsul, rodeada por las escarpadas paredes de cuarcita del desfiladero y por vegetación que proporciona zonas de sombra. El Pego nació a partir de una antigua levada vinculada a la presa de Penha Garcia, que alimentaba un molino y acabó dando lugar a la cascada y a la poza que hoy forman este espacio de baño.

Pero el principal atractivo de Penha Garcia no está únicamente en el agua. El Pego forma parte del Parque Icnológico de Penha Garcia, uno de los lugares de mayor interés geológico del Geoparque Naturtejo, reconocido como Geoparque Mundial de la Unesco. Allí, las paredes rocosas conservan las huellas de organismos marinos que habitaron la zona hace unos 480 millones de años, cuando este territorio estaba cubierto por un océano poco profundo.

Un baño entre huellas de trilobites

Para descubrir este paisaje existe la Ruta de los Fósiles (PR3 IDN), un recorrido circular de unos tres kilómetros que parte de Penha Garcia y tiene una duración aproximada de una hora. El itinerario pasa por algunos de los principales puntos de interés del lugar: el castillo, el valle del Ponsul, los icnofósiles y el conjunto de antiguos molinos de rodizio.

Las protagonistas geológicas de la ruta son las Cruziana, unas marcas fósiles asociadas a la actividad de trilobites. No son, por tanto, fósiles de los propios animales, sino huellas de su actividad sobre los antiguos fondos marinos. Su abundancia y estado de conservación convierten a Penha Garcia en un enclave de referencia para el estudio de estos restos.

Las formaciones son conocidas popularmente en la zona como 'serpientes pintadas', una denominación vinculada a las formas que dejaron aquellos organismos al desplazarse y alimentarse sobre el sedimento. A lo largo del recorrido, las rocas permiten observar cómo aquellos antiguos fondos oceánicos quedaron posteriormente plegados y elevados hasta formar el paisaje que hoy rodea el río Ponsul.

Galería | Así es Penha Garcia y su piscina natural llena de fósiles / Viajando con Pablo

El paseo también permite acercarse al patrimonio ligado al agua. En el desfiladero se conserva un importante conjunto de molinos de rodizio, antiguos molinos hidráulicos que aprovechaban la corriente del Ponsul. Su presencia junto a las paredes rocosas y al cauce del río hace que la ruta combine patrimonio natural y etnográfico en un espacio relativamente reducido.

Penha Garcia, mucho más que una piscina natural

La excursión puede prolongarse por el propio pueblo, construido en torno a la peña que domina el valle. En lo alto se encuentra el castillo de Penha Garcia, desde donde se obtienen vistas sobre el embalse, el desfiladero del Ponsul y el entorno del Pego. La fortaleza forma parte también de los puntos de interés incluidos en la Ruta de los Fósiles.

De esta forma, una visita que comienza buscando un lugar para darse un baño puede convertirse en una pequeña ruta por la historia natural y humana de esta zona fronteriza. El recorrido permite pasar de las calles del pueblo al castillo y, desde allí, descender hacia el desfiladero, donde aparecen las huellas de los trilobites y los antiguos molinos antes de llegar al Pego.

Penha Garcia. / E.P.

El enclave se encuentra dentro del Geoparque Naturtejo, el primero de Portugal en obtener esta consideración, un territorio que reúne distintos espacios de interés geológico y que forma parte de la Red Mundial de Geoparques de la Unesco. Entre sus principales atractivos se encuentran precisamente los icnofósiles de Penha Garcia.

Así, a poca distancia de la frontera y con Coria como uno de los puntos de acceso más próximos desde España, Penha Garcia ofrece una alternativa al turismo de playa que combina agua, naturaleza y patrimonio. Un lugar donde el baño en una poza del río Ponsul es solo una parte de la visita y donde, a pocos metros de las zonas de descanso, las rocas conservan las huellas de una vida que desapareció hace casi 500 millones de años.