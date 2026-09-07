El Ayuntamiento de Guadalupe suspende los fuegos artificiales de la víspera del Día de Extremadura

El 7 de septiembre es una de las jornadas más esperadas de las fiestas de Guadalupe. La víspera del Día de Extremadura está especialmente marcada por la llegada de peregrinos y tradicionalmente concluye con un espectáculo de fuegos artificiales frente a la fachada del Real Monasterio. Este año, sin embargo, el cielo de la localidad no se iluminará como estaba previsto.

El Ayuntamiento de Guadalupe ha comunicado este lunes la suspensión de la actividad prevista para la medianoche. La decisión responde al nivel de peligro de incendios forestales y a las restricciones establecidas por el Plan Infoex, que impiden que el espectáculo pueda desarrollarse en las condiciones inicialmente programadas.

La situación coincide con una jornada en la que la localidad cacereña aparece con un nivel de peligro "muy alto" de incendios forestales, según el mapa correspondiente al 7 de septiembre difundido por el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales.

Desde el consistorio lamentan tener que prescindir de "uno de los momentos tradicionales más esperados" de la víspera, pero señalan que "la seguridad y la prevención de incendios están por encima de todo". El Ayuntamiento confía, además, en que el espectáculo pueda recuperarse en otra fecha cuando tanto las condiciones como la normativa permitan su celebración.

De esta forma, Guadalupe llegará al 8 de septiembre, Día de Extremadura y festividad de su patrona, sin la habitual estampa de los fuegos artificiales sobre el monasterio. Una ausencia especialmente visible en una noche acostumbrada a mirar al cielo, pero motivada esta vez precisamente por la necesidad de proteger el entorno que rodea a la localidad.

Qué implica el Plan Infoex

La suspensión se produce, además, en plena Época de Peligro Alto de incendios forestales en Extremadura. Para 2026, la Junta la fijó entre el 1 de junio y el 15 de octubre, ambas fechas incluidas, un periodo durante el que se mantiene el máximo despliegue de los medios adscritos al Plan Infoex. La medida afecta a toda la comunidad y lleva aparejada una regulación específica de aquellos usos y actividades que pueden incrementar el riesgo de que se origine un incendio.

El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) establece la organización y los procedimientos destinados a la detección y extinción de los incendios forestales en la región.

Nivel de incendios forestales en Guadalupe. / Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales

Durante los meses de mayor peligro, la normativa refuerza las precauciones sobre actividades susceptibles de producir llamas, chispas o fuentes de ignición y establece condiciones específicas para determinados eventos y trabajos desarrollados en suelo rústico o en zonas de influencia forestal.

La situación concreta de cada municipio se determina además mediante niveles diarios de riesgo, calculados a partir de la información de la Agencia Estatal de Meteorología y publicados a través del sistema del Infoex.

La víspera pierde una de sus estampas

La cancelación afecta a uno de los momentos más reconocibles de las celebraciones de septiembre. El 7 de septiembre funciona tradicionalmente como antesala de la jornada grande y está especialmente ligado a los peregrinos que llegan hasta Guadalupe para participar al día siguiente en la festividad de la Virgen.

Los fuegos artificiales estaban previstos como cierre de esta víspera, frente a uno de los escenarios más reconocibles del municipio. Su ausencia modificará así la imagen habitual de una noche en la que vecinos, visitantes y peregrinos se concentran en el entorno del santuario antes del Día de Extremadura.

El día grande continúa

No obstante, la suspensión de los fuegos no supone la cancelación de las fiestas ni afecta, por el momento, al resto de la programación prevista. Este martes, 8 de septiembre, Guadalupe volverá a convertirse en uno de los principales puntos de encuentro de la región al coincidir la festividad de la Virgen de Guadalupe, patrona de Extremadura, con el Día de Extremadura.

La jornada religiosa tiene entre sus actos centrales la celebración eucarística y la posterior procesión de la Virgen por el interior de la basílica y el claustro mudéjar. La programación del día incluye también el tradicional concierto de la Banda de Música de Guadalupe.

Galería | Arranca el Año Jubilar Guadalupense con la apertura de la Puerta Santa /

Este septiembre presenta además una circunstancia excepcional para el municipio. Guadalupe acaba de entrar en el Año Santo Guadalupense 2026-2027, por lo que la celebración patronal supone una de las primeras grandes citas de un calendario que continuará durante los próximos doce meses y que incrementará previsiblemente la llegada de peregrinos al monasterio.

Así, la víspera perderá este año uno de sus momentos más fotografiados, pero mantendrá intacto el motivo que cada septiembre lleva a miles de miradas hasta Guadalupe. Esta noche no habrá luces sobre el monasterio: la decisión busca precisamente que ninguna chispa ponga en riesgo el paisaje que lo rodea.