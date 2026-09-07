Una carrera con premio antes de llegar a meta: Cañamero te reta a descubrir el corazón del Geoparque

Este octubre, la provincia de Cáceres ofrece una forma diferente de adentrarse en uno de sus grandes espacios naturales. No será únicamente para contemplarlo desde un mirador ni para recorrerlo durante una excursión convencional.

El próximo 18 de octubre, Cañamero invitará a descubrir su entorno corriendo o caminando con el estreno del I Trail Desfiladero del Ruecas, una cita que tendrá como particular escenario el Geoparque Mundial Unesco Villuercas-Ibores-Jara.

La primera edición nace con tres maneras muy diferentes de enfrentarse a la montaña. Habrá una prueba para quienes quieran poner a prueba sus piernas durante 21 kilómetros, otra de menor distancia y una alternativa senderista para aquellos que prefieran olvidarse del cronómetro. Tres recorridos que compartirán un mismo punto de partida y, sobre todo, un protagonista común: el paisaje de Cañamero.

La mañana comienza con 1.050 metros de subida

Los primeros corredores comenzarán a moverse a las 9:00 horas desde la avenida Cervantes. Por delante tendrán el desafío más exigente de la jornada: 21 kilómetros y 1.050 metros de desnivel positivo acumulado.

La distancia permitirá que la competición abandone rápidamente el entorno urbano para internarse por caminos, pistas y senderos. En lugar de un circuito que se repite vuelta tras vuelta, los participantes tendrán que adaptarse a las características de un terreno en el que cada subida, bajada y cambio de superficie formará parte del desafío.

Esta modalidad estará abierta únicamente a mayores de 18 años. Hasta el 8 de octubre, conseguir un dorsal costará 22 euros. Después, el precio aumentará hasta los 25 euros para las inscripciones realizadas antes del cierre, previsto para el día 14. Los deportistas que participen sin estar federados tendrán que abonar cinco euros adicionales.

Doce kilómetros para probar la montaña

Cuando los participantes de la distancia larga lleven ya media hora de carrera llegará un segundo pistoletazo de salida. A las 9:30 horas comenzará la modalidad Promo, que propone 12 kilómetros con 600 metros de desnivel positivo.

La reducción de kilómetros no eliminará el carácter montañero de la jornada, pero sí ofrecerá una puerta de entrada diferente para quienes no quieran afrontar los 21 kilómetros de la prueba principal.

Se trata de una opción para quienes quieran plantearse el recorrido como un primer contacto con este tipo de pruebas. No obstante, para participar en esta categoría también será necesario haber cumplido los 18 años.

En este caso, el dorsal costará 12 euros hasta el 8 de octubre y 15 euros durante los últimos días de inscripción, hasta el 14. Al igual que ocurre con la distancia larga, las personas no federadas deberán añadir otros cinco euros.

También se puede llegar andando

Las zapatillas serán imprescindibles en la cita deportiva, pero correr no lo será. El programa reserva también espacio para quienes quieran conocer el escenario de la prueba con otro ritmo.

Para ellos se ha preparado una ruta senderista de cinco kilómetros y 200 metros de desnivel positivo. Esta tercera modalidad amplía considerablemente el carácter de la jornada y permite participar sin necesidad de afrontar las exigencias físicas propias de una carrera de montaña.

La inscripción para los mayores de 16 años tendrá un precio de 15 euros hasta el 14 de octubre. Los menores de hasta 16 años podrán apuntarse por 10 euros. De esta manera, mientras algunos participantes compitan por rebajar minutos en la clasificación, otros podrán dedicar ese mismo domingo simplemente a caminar y observar el entorno.

Un dorsal con vistas al geoparque

El lugar elegido para esta primera edición explica buena parte de la propuesta. Cañamero se encuentra dentro del Geoparque Mundial Unesco Villuercas-Ibores-Jara, un territorio donde el relieve se convierte precisamente en uno de sus grandes elementos de identidad.

Por eso, el recorrido no funcionará únicamente como el espacio necesario para celebrar una competición. La montaña será parte de la experiencia. La intención es que la llegada de corredores y acompañantes sirva también para acercarlos al patrimonio natural y cultural del territorio y genere movimiento en el municipio más allá de las propias horas de carrera.

La organización confía en atraer a participantes procedentes de Extremadura y de comunidades próximas, convirtiendo la convocatoria deportiva en otro motivo para visitar Cañamero durante el otoño. A ello se suma una filosofía que pretende colocar el respeto por el entorno en el centro de la jornada, junto a la convivencia entre quienes compartan caminos y senderos.

Octubre a golpe de zapatilla

A la prueba llegarán corredores con el objetivo de ser los primeros, amantes de la naturaleza o el deporte y visitantes que buscan conocer el entorno de una forma diferente.

Durante una mañana, el mapa turístico de Cañamero se convertirá también en un mapa deportivo y cada kilómetro será una excusa para descubrir un paisaje que normalmente se recorre con bastante menos prisa. Es por ello que el verdadero premio serán los senderos, las montañas y los paisajes del Geoparque que harán que, por una vez, levantar la vista del cronómetro también forme parte del recorrido.