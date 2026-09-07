Tras los pasos de San Francisco de Asís en el norte de Cáceres

La provincia de Cáceres es especial, y así ha sido desde hace siglos. Son numerosas las figuras históricas que han pasado por estas tierras: algunas lo hicieron por amor a la zona, otras por nacer aquí, mientras que otras lo hicieron de paso. Ese último es el caso de San Francisco de Asís, que recorrió, supuestamente, gran parte del norte de la provincia en su camino de retorno de Santiago de Compostela a Portugal.

La tradición sitúa a San Francisco de Asís en el norte de la provincia de Cáceres a comienzos del siglo XIII. El año que se repite en los relatos locales es 1214, aunque la historiografía no permite confirmar con plena seguridad el recorrido exacto ni la presencia física de Francisco en cada uno de los lugares asociados a esta historia.

Lo que sí ha dejado el paso de los siglos es una profunda huella franciscana en las comarcas de Sierra de Gata y Las Hurdes. Conventos, eremitorios, iglesias y tradiciones locales permiten seguir un itinerario que atraviesa algunos de los paisajes más apartados del norte cacereño.

San Martín de Trevejo y el puerto de Santa Clara

El recorrido puede comenzar en el extremo occidental de Sierra de Gata, en San Martín de Trevejo, donde la tradición relaciona a San Francisco con el puerto de Santa Clara, en la frontera con Salamanca.

El relato sostiene que el santo habría atravesado este paso durante su viaje hacia Portugal y que su presencia estaría en el origen de la posterior implantación franciscana en la zona. En la actualidad se refleja en el convento de San Miguel, uno de los edificios religiosos más importantes de la zona que en la actualidad es un hotel.

Antiguo Convento de San Miguel, de San Martín de Trevejo. / Hospederías de Extremadura

Gata y el convento del Hoyo

En Gata se encuentra uno de los lugares más interesantes para entender la tradición franciscana de la zona: las ruinas del convento de Nuestra Señora de Monteceli, conocido como el convento del Hoyo.

La tradición local atribuye su fundación a los religiosos que acompañaban a San Francisco durante su viaje por España. El Ayuntamiento de Gata mantiene esta versión y sitúa el antiguo convento en un valle apartado, a unos siete kilómetros de la localidad.

Imagen de la entrada del convento. / Arte en ruinas

La documentación, sin embargo, obliga a situar el origen del edificio que conocemos hoy varios siglos después. Hay constancia de un establecimiento eremítico en el lugar desde 1399, mientras que el conjunto conventual fue reconstruido y ampliado posteriormente, especialmente durante el siglo XVI.

El convento llegó a ser uno de los principales enclaves franciscanos de la zona, pero terminó abandonado y actualmente permanece en ruinas. Su aislamiento, entre montañas y vegetación, conserva todavía la imagen de aquel lugar de retiro que escogieron los religiosos.

Hoyos y la continuidad franciscana

La siguiente parada conduce a Hoyos, donde también quedan vestigios de la presencia franciscana. Se trata del antiguo convento del Espíritu Santo, construido fundamentalmente entre los siglos XVI y XVII y ocupado durante siglos por frailes de la Orden Franciscana.

Del edificio apenas permanecen hoy la iglesia y algunos restos del claustro, después de que el convento fuera desamortizado y buena parte de sus materiales fueran aprovechados para otras construcciones.

Ruinas del Convento del Espíritu Santo de Hoyos. / Luis María Ramajo Correa

No debe confundirse este convento con el del Hoyo de Gata ni atribuir su construcción a San Francisco: ambos son edificios posteriores a la época del santo. Su importancia dentro de esta ruta reside en que muestran cómo la tradición franciscana se consolidó en Sierra de Gata mucho después del supuesto paso de Francisco.

Descargamaría y el valle del Árrago

Desde Hoyos, el recorrido puede continuar hacia el este por el interior de Sierra de Gata, en dirección a Descargamaría y Robledillo de Gata. En este entorno la tradición franciscana vuelve a situar el paso de San Francisco y la aparición de antiguos espacios de retiro vinculados a la orden. La relación con el santo forma parte especialmente de la memoria histórica de Robledillo y Descargamaría, aunque, de nuevo, no existe documentación que permita reconstruir con certeza el itinerario que habría seguido Francisco.

El paisaje ayuda a entender la elección de estos lugares: valles estrechos, bosques, gargantas y pequeños núcleos separados entre sí que durante siglos ofrecieron las condiciones buscadas por las comunidades eremíticas.

En la propia Descargamaría se encuentra el campamento de la AFA del Padre Pacífico, también de carácter franciscano.

Ovejuela y el convento de Los Ángeles

La ruta abandona Sierra de Gata y entra en Las Hurdes para llegar a uno de los lugares donde la tradición sobre San Francisco tiene mayor fuerza: Ovejuela, pedanía de Pinofranqueado.

A las afueras de la localidad se encuentran las ruinas del convento de Los Ángeles, un antiguo establecimiento franciscano situado junto al río del mismo nombre. La tradición sostiene que San Francisco pasó por este paraje en su camino y que quedó impresionado por el lugar hasta el punto de promover la construcción de un espacio de retiro religioso.

Ruinas del Convento de los Ángeles. / Descubre Las Hurdes

El convento, asociado a los primeros momentos de la presencia franciscana en Las Hurdes, terminó también abandonado y hoy conserva únicamente sus restos. Su ubicación, junto al río y en un valle encajado entre montañas, mantiene intacta buena parte de la imagen de aislamiento que caracterizó a estos enclaves religiosos.

Horcajo, la huella que permanece

El recorrido puede terminar en Horcajo, otra de las alquerías de Pinofranqueado vinculadas a la memoria de San Francisco.

Aquí la presencia del santo no se encuentra en las ruinas de un antiguo convento, sino en la propia identidad religiosa de la localidad. La iglesia de Horcajo está dedicada a San Francisco de Asís y la tradición popular ha conservado durante generaciones la relación del pueblo con el santo.

Parroquia de San Francisco de Asís de Horcajo. / DIÓCESIS CORIA-CÁCERES

Es, de alguna manera, el final de una ruta que comenzó en las montañas de Sierra de Gata y termina en uno de los rincones más aislados de Las Hurdes.

Entre la historia y la tradición

Seguir las huellas de San Francisco de Asís por Cáceres exige distinguir entre lo que está documentado y lo que pertenece a la tradición. No existe una documentación contemporánea que permita afirmar que el santo recorrió exactamente San Martín de Trevejo, Gata, Hoyos, Descargamaría, Ovejuela y Horcajo en un único itinerario.

La tradición, sin embargo, es antigua y ha dejado una huella territorial evidente. Lo que sí está perfectamente documentado es la posterior expansión de la Orden Franciscana por estas comarcas, con conventos como los del Hoyo, el Espíritu Santo de Hoyos y Los Ángeles de Las Hurdes.

A mantener la presencia franciscana ayudó, y mucho, otro santo: San Pedro de Alcántara. La tradición cuenta que fue él quien cargó una pesada cruz de piedra desde Gata y la colocó en lo alto de un pequeño cerro, en lo que es actualmente la conexión entre esta y la vecina Torre de Don Miguel. Aunque esa es otra historia.

Cruz de piedra de Gata. / Kamoot

Así, la ruta que une todas estas localidades mencionadas no es tanto un camino histórico demostrado paso a paso como un recorrido por la memoria franciscana del norte de Cáceres. Un itinerario en el que las ruinas de antiguos conventos y las tradiciones conservadas por los pueblos permiten acercarse a una historia que, ocho siglos después, continúa formando parte del paisaje y de la identidad de estas comarcas.