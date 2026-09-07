Saucedilla estira la celebración de la región: siete días entre migas, espuma, verbenas y tradición

Saucedilla convertirá el Día de Extremadura en el comienzo, y no en el final, de sus celebraciones. Desde el 8 hasta el 14 de septiembre, el municipio enlazará siete días de actividades con motivo de las Fiestas del Santísimo Cristo de la Humildad y la Semana Cultural, llevando a calles, plazas y espacios municipales una programación en la que habrá tiempo para comer, bailar, competir, colaborar con causas solidarias y mantener vivas algunas de sus tradiciones.

La propuesta recorrerá además públicos y generaciones muy diferentes. De una partida de tute a una fiesta de la espuma, de las migas a los churros con chocolate y del baloncesto a la procesión, prácticamente cada jornada cambiará de registro. El programa reservará también dos momentos para que la celebración tenga un componente solidario, con actividades vinculadas a la lucha contra el cáncer y la ELA.

Un 8 de septiembre muy extremeño

Las fiestas comenzarán este martes mirando directamente a las costumbres de la región. El primer encuentro será deportivo: a las 9:00 horas, el parque biosaludable recibirá un concurso de petanca. Después llegará uno de esos momentos en los que la fiesta se traslada a la mesa. A las 14:00 horas se servirán migas extremeñas en la nave multiusos, mientras La Ravinchera pondrá el acompañamiento de charanga.

La sobremesa dará paso a las cartas. A las 18:00 horas, el salón del pensionista albergará un torneo de tute. El broche al Día de Extremadura llegará a las 22:00 horas con la actuación de la Asociación de Amigos del Folklore Extremeño Chispa.

El miércoles la celebración adquirirá un significado distinto. A las 20:00 horas, la plaza de la iglesia será el punto de salida de una Marcha Rosa. Las inscripciones costarán cinco euros y el dinero recaudado irá destinado a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

Tortillas, bicicletas y baloncesto

La tarde del jueves comenzará entre fogones. A las 18:00 horas habrá un concurso de tortillas en la nave multiusos. Una hora después, las bicicletas sustituirán a las sartenes con una ruta por los alrededores de la localidad. La jornada terminará a las 22:00 horas con 'El sueño de la Bella', un espectáculo pensado especialmente para el público infantil.

El viernes trasladará buena parte de la actividad al pabellón municipal Las Eras. A las 17:00 horas comenzará un concurso de triples y a las 18:00 horas se disputará un torneo de baloncesto 3x3. A las 19:00 horas llegará uno de los encuentros más desenfadados del programa, con un partido entre solteros y casados y solteras y casadas.

Por la noche ya no habrá que acertar con la canasta. Desde las 22:30 horas, la orquesta Euforia abrirá la primera gran verbena del programa.

Un sábado pasado por agua y espuma

El sábado será especialmente intenso y comenzará temprano. Los cabezudos saldrán a las diez de la mañana desde la plaza de la iglesia y, a partir de las 11:00 horas, el agua se apoderará de este mismo espacio con diferentes juegos.

A las 13:00 horas llegará uno de los momentos más desenfadados de las fiestas con la Espumancas Fest-Surprises Away, que combinará música, espuma, sorteos y diferentes sorpresas. Tras unas horas de descanso, la música regresará a las 22:30 horas con el concierto de Shakira Martínez. Quienes todavía tengan ganas de continuar podrán hacerlo pasada la medianoche, cuando la orquesta Abraxion tome el escenario para prolongar la jornada con una nueva verbena.

Del plato al escenario

El domingo volverá a reunir gastronomía y solidaridad. A las 11:00 horas, la plaza de la iglesia recuperará los juegos populares. Tres horas después, al mediodía, se servirá una paella popular cuya degustación tendrá un precio de un euro. La recaudación se destinará a la Asociación Extremeña Contra la ELA.

La última noche festiva también tendrá banda sonora. A las 22:30 horas comenzará un tributo a Medina Azahara, al que seguirá DJ Lito. Y antes de marcharse a casa habrá una última parada gastronómica, a las 23:45 horas, un momento para el que la programación reserva una degustación de churros con chocolate.

El día del Cristo

Después de seis jornadas, el lunes la atención se dirigirá hacia el Santísimo Cristo de la Humildad. A las 11:00 horas tendrá lugar la misa en su honor y, media hora más tarde se celebrarán la procesión y la puja de los brazos. Después se repartirán dulces y un aperitivo mientras vuelve a sonar la charanga La Ravinchera.

Todavía quedará una última actividad a las 17:00 horas, con castillos acuáticos en la piscina municipal. Será una despedida muy distinta al carácter solemne con el que habrá comenzado la mañana y una muestra de la variedad de una semana que variará entre actividades tan distintas como una verbena, una marcha solidaria, una procesión y actividades infantiles.

Durante siete días, Saucedilla tendrá pocas excusas para quedarse en casa, porque tras celebrar la región por todo lo alto, los vecinos seguirán festejando su pueblo.