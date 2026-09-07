Trujillo entre dos estaciones: los planes que septiembre vuelve a poner sobre el mapa

Trujillo, como otros municipios de la provincia de Cáceres, se encuentra cada septiembre en esa particular transición entre dos estaciones. El verano comienza a despedirse de la comarca mientras aparecen los primeros avisos del otoño.

Los días se acortan, las noches recuperan algo de frescor y las temperaturas pueden saltar del calor propio de las últimas semanas estivales a jornadas más suaves e incluso lluviosas. Lejos de ser un inconveniente, este periodo ofrece una de las mejores oportunidades para descubrir la localidad de una manera diferente.

Septiembre conserva todavía suficientes horas de luz para alargar los planes hasta la tarde y permite seguir aprovechando terrazas y actividades exteriores. Al mismo tiempo, el descenso progresivo de las temperaturas hace más llevaderos los paseos y devuelve protagonismo a lugares que durante las horas centrales del verano pueden resultar más difíciles de recorrer.

La ciudad vuelve a caminarse

Una de las primeras posibilidades está precisamente en algo tan sencillo como recorrer Trujillo a pie. La Plaza Mayor puede convertirse en el punto de partida de un itinerario por el conjunto histórico, adentrándose después entre palacios, iglesias, torres y calles empedradas.

Las visitas guiadas permiten añadir contexto a ese paseo y conocer las historias escondidas tras algunas de sus fachadas. También puede incluirse la Casa Museo de Pizarro y otros espacios monumentales repartidos por la parte alta.

El recorrido encuentra uno de sus puntos principales en el castillo de Trujillo. La subida hasta la fortaleza adquiere otro carácter cuando el termómetro comienza a dar una tregua. Desde sus murallas se abre una amplia panorámica sobre la ciudad y el territorio que la rodea, un paisaje que poco a poco empieza también su particular cambio de estación.

Y septiembre ofrece otra ventaja: el atardecer llega a una hora cada vez más cómoda. Es el momento de buscar alguno de los puntos elevados del casco histórico y contemplar cómo la última luz transforma el granito de los edificios.

Más allá de las murallas

No todos los planes necesitan desarrollarse dentro del casco urbano. El paisaje granítico que rodea Trujillo permite acercarse a sus característicos berrocales, especialmente durante las primeras horas del día. Con temperaturas menos exigentes, septiembre empieza a devolver protagonismo al senderismo y a las caminatas por el entorno.

También es un buen momento para ampliar el recorrido por la provincia. Monfragüe ofrece una alternativa para una excursión de naturaleza, con posibilidades para la observación de aves y un paisaje que irá cambiando conforme avance el otoño.

La temporada de vendimia añade otra posibilidad. El enoturismo permite acercarse a bodegas del entorno, conocer el proceso de elaboración y completar así una jornada que combine patrimonio, naturaleza y productos extremeños.

De los dragones a las leyendas

Trujillo también puede recorrerse siguiendo historias que se alejan de las visitas monumentales tradicionales. Su vinculación con producciones audiovisuales permite plantear rutas relacionadas con los escenarios utilizados en rodajes, entre ellos los de 'Juego de Tronos'.

Cuando cae la tarde aparece otra forma de mirar las mismas calles. Historias populares, rincones menos transitados y relatos de misterio ofrecen una alternativa para quienes ya conocen la imagen más monumental de la ciudad y quieren acercarse a ella desde una perspectiva distinta.

Es precisamente esta época del año la que favorece esos recorridos. La localidad comienza a desprenderse del ritmo puramente estival, pero todavía mantiene suficiente actividad para alargar el día más allá de las visitas habituales.

Septiembre también se come

El cambio de estación se nota igualmente alrededor de la mesa. Las terrazas todavía tienen recorrido, pero comienzan a apetecer platos que durante las semanas de temperaturas más altas podían quedar relegados.

Los mesones y restaurantes permiten recuperar migas, caldereta de cordero, embutidos ibéricos y quesos extremeños, además de otras elaboraciones vinculadas a la cocina tradicional. Sentarse alrededor de la Plaza Mayor después de recorrer el conjunto histórico puede convertirse así en la última parada de la jornada.

El municipio no necesita esperar a que llegue completamente el otoño para cambiar de ritmo. Septiembre ofrece precisamente lo mejor de no pertenecer del todo a ninguna de las dos estaciones: todavía quedan tardes largas y terrazas, pero regresan los paseos, las rutas y las ganas de perderse sin buscar continuamente una sombra.

Entre el último calor del verano y el primer frescor otoñal aparece así otro Trujillo, quizá menos evidente, que merece ser recorrido antes de que el calendario termine de cambiar de estación.