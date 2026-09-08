El curioso rincón que ha aparecido en una calle de Deleitosa: "Elige el que quieras y llévatelo"

En Deleitosa, una caja colocada en plena calle ha bastado para poner en circulación algo más que libros. Un vecino o vecina cuya identidad no ha trascendido ha decidido compartir parte de sus ejemplares con el resto del municipio mediante un pequeño rincón de lectura al alcance de cualquiera.

Los libros pueden cogerse libremente y llevarse a casa, una iniciativa espontánea que ha despertado una buena acogida tanto entre los vecinos como en el propio Ayuntamiento.

La propuesta funciona como una biblioteca, pero con la excepción de que aquí no hay horarios, inscripciones o una persona encargada de realizar los préstamos. Su funcionamiento es mucho más sencillo: una caja con diferentes libros y un cartel invitando con el lema "elige el que quieras y llévatelo". El objetivo es que ejemplares que ya han sido leídos puedan continuar su recorrido en otras manos.

Una sorpresa durante un paseo

La iniciativa llegó a conocimiento del Ayuntamiento casi por casualidad. Durante un paseo nocturno por diferentes calles de Deleitosa, desde el consistorio repararon en la caja y en el mensaje que la acompañaba.

El descubrimiento llevó al Ayuntamiento a reconocer públicamente la iniciativa y agradecer a la persona anónima que decidió ponerla en marcha. Desde la administración local han destacado especialmente el valor de este tipo de acciones sencillas, surgidas directamente de los vecinos y capaces de "contribuir a generar comunidad sin necesidad de grandes recursos".

El gesto permite, además, unir lectura y reutilización. En lugar de permanecer olvidados en una estantería o terminar desechados, los ejemplares tienen la oportunidad de encontrar nuevos lectores. Un libro que para su propietario ya ha terminado su recorrido puede comenzar otro completamente diferente cuando alguien lo encuentra en esa caja.

Libros con una segunda vida

Precisamente esta idea ha sido una de las cuestiones destacadas desde el Ayuntamiento. El consistorio considera que "reutilizar también significa prolongar la vida de aquello que todavía puede disfrutarse", especialmente cuando se trata de libros que pueden pasar por numerosos lectores sin perder su utilidad.

La propuesta convierte así una calle del municipio en una especie de pequeña biblioteca improvisada. Quien se detenga ante la caja puede revisar los títulos disponibles, escoger el que le interese y continuar su camino con una nueva lectura bajo el brazo.

Para el Ayuntamiento, iniciativas de estas características demuestran "cómo un gesto cotidiano puede contribuir también a hacer pueblo". Compartir aquello que ya no se utiliza permite que otra persona pueda descubrirlo y, al mismo tiempo, evita que objetos todavía aprovechables terminen convirtiéndose prematuramente en residuos.

Una idea que los vecinos quieren ampliar

La aparición del improvisado rincón literario tampoco ha pasado inadvertida entre los habitantes de Deleitosa. La propuesta ha sido recibida con especial ilusión y ya ha provocado incluso nuevas ideas sobre cómo darle continuidad.

Entre ellas ha surgido la posibilidad de transformar la caja en un auténtico punto de intercambio de libros. El planteamiento añadiría una pequeña condición voluntaria a la propuesta original: quien se lleve un ejemplar podría dejar otro en su lugar.

De esta manera, el contenido no dependería únicamente de las obras aportadas inicialmente por la persona que puso en marcha la iniciativa. Los propios lectores podrían mantener vivo el rincón, haciendo que los títulos cambiasen continuamente y que la caja se convirtiera en una parada habitual para comprobar qué nuevas historias han llegado.

El sistema permitiría además que un mismo libro recorriera diferentes hogares. Al terminarlo, su nuevo lector podría devolverlo o sustituirlo por otro, generando una cadena de intercambios sin necesidad de dinero y basada únicamente en compartir.

Una biblioteca sin bibliotecario

Por el momento, detrás de este pequeño espacio continúa existiendo una incógnita: quién decidió colocar allí los primeros libros. El Ayuntamiento ha preferido centrar su reconocimiento en el gesto y ha felicitado públicamente a ese vecino o vecina que, de manera anónima, decidió compartirlos con los demás.

El consistorio ha subrayado que acciones de este tipo reúnen valores como reutilizar, compartir y cuidar, además de acercar la lectura de una manera completamente espontánea. Una iniciativa pequeña en apariencia que ha terminado generando conversación entre los vecinos y propuestas para conseguir que continúe creciendo.