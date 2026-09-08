Ocho nuevos aliados contra el calor esperan a los alumnos en su vuelta al cole en Logrosán

Con el paso de los años, la vuelta al colegio parece haberse alejado cada vez más del otoño para quedarse todavía anclada al verano. Septiembre ya no garantiza el descenso de las temperaturas que tradicionalmente acompañaba al inicio de las clases y los episodios de calor se prolongan durante más tiempo. Una situación que ha llevado a numerosas familias y comunidades educativas a reclamar medidas que permitan hacer más llevaderas las horas dentro del aula.

En Logrosán, los alumnos del CEIP Nuestra Señora del Consuelo comenzarán este curso con una novedad pensada precisamente para combatir el termómetro: la climatización de sus aulas.

El Ayuntamiento ha completado una primera actuación que ha permitido instalar ocho equipos de aire acondicionado en el colegio público. Los dispositivos se han distribuido de manera que las aulas correspondientes a Educación Infantil y Primaria dispongan ya de sistemas para regular la temperatura.

La actuación llega coincidiendo con el comienzo de un nuevo curso y pretende evitar que las altas temperaturas exteriores terminen condicionando también las jornadas escolares, especialmente durante las primeras semanas de septiembre y en los últimos compases del curso.

Un septiembre diferente

La climatización de los centros educativos ha ganado protagonismo en los últimos años. El aumento de las jornadas especialmente cálidas al principio y al final del calendario escolar ha convertido la temperatura de las aulas en una preocupación para familias, docentes y alumnos.

Ventiladores, persianas, ventilación durante las primeras horas de la mañana o cambios en determinadas actividades han sido algunas de las soluciones utilizadas para intentar reducir el calor. Sin embargo, cuando las temperaturas exteriores permanecen elevadas durante buena parte de la jornada, estas medidas pueden resultar insuficientes.

En el caso del colegio de Logrosán, el Ayuntamiento ha optado por avanzar hacia una climatización estable de las instalaciones. La intervención busca que los escolares puedan desarrollar las clases en condiciones más cómodas independientemente de las temperaturas que se registren en el exterior.

Una petición que venía de atrás

La instalación tampoco parte de una necesidad detectada únicamente este verano. Según ha trasladado el consistorio, se trata de "una demanda planteada desde hace tiempo por la comunidad educativa", que venía reclamando mejoras para afrontar los periodos de mayor calor dentro del centro.

La respuesta ha comenzado con estos ocho aparatos, con los que quedan cubiertas las aulas de Infantil y Primaria. El objetivo es mejorar no solo el bienestar de los escolares, sino también el de los docentes que permanecen durante buena parte de la jornada en las mismas dependencias.

La temperatura de un aula no es únicamente una cuestión de comodidad. Pasar varias horas en espacios excesivamente calurosos puede dificultar el desarrollo normal de la actividad diaria, especialmente entre los alumnos de menor edad. De ahí que la actuación se haya hecho coincidir con el arranque del curso, uno de los momentos en los que el calor todavía puede hacerse notar con intensidad.

El proyecto continuará

Los trabajos realizados hasta ahora constituyen únicamente la primera fase del proyecto. El Ayuntamiento prevé continuar durante los próximos días con la colocación de nuevos dispositivos hasta extender la climatización al resto de espacios previstos.

Nuevos equipos de aire acondicionado del CEIP Nuestra Señora del Consuelo en Logrosán. / Cedida a El Periódico Extremadura

La intención municipal es que, una vez completada la actuación, la totalidad de las dependencias e instalaciones del colegio incluidas en el proyecto cuenten con aire acondicionado. De esta forma, la mejora no quedará limitada exclusivamente a las aulas donde se desarrolla la mayor parte de la actividad lectiva.

Desde el consistorio consideran esta intervención una inversión destinada a "adaptar las infraestructuras educativas del municipio a unas circunstancias climáticas que están modificando también la vida cotidiana de los centros escolares".

Del abrigo al aire acondicionado

Durante generaciones, septiembre estuvo asociado a preparar las mochilas mientras comenzaban a desaparecer poco a poco las altas temperaturas del verano. Ahora, el inicio del curso puede llegar acompañado todavía de jornadas propias de julio o agosto y los colegios también tienen que adaptarse a ese nuevo escenario.

En el colegio Nuestra Señora del Consuelo esa adaptación será visible desde este mismo curso. El calendario seguirá diciendo que el verano está a punto de terminar, aunque el termómetro no siempre parezca estar de acuerdo. En Logrosán han decidido no esperar a que llegue el fresco y este curso, además de cuadernos, lápices y mochilas, la vuelta al cole también estrena aire acondicionado.