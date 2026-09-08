Hinojal se llena de vida, reencuentros y grandes actividades durante agosto

El mes de agosto ha estado, un año más, lleno de vida en Hinojal. Han sido semanas de actividades, deporte, concursos, actuaciones, verbenas, dj’s, terrazas, piscina, cultura y tradiciones. En definitiva, todo aquello que hace que quienes regresan al pueblo durante sus vacaciones puedan disfrutar junto a sus familiares y amigos.

Desde el ayuntamiento se ha trabajado con los recursos de los que disponen, ofreciendo una programación amplia y variada para todas las edades. Hinojal es un municipio pequeño, con 380 habitantes, pero que durante el verano llega a recibir a más de 4.000 personas. A pesar de ello, el ayuntamiento se esfuerza y logra cada año ofrecer actividades para los niños y niñas, jóvenes, familias y mayores. "Porque creemos que un pueblo pequeño también merece tener vida, diversión, cultura y oportunidades para disfrutar sin necesidad de salir fuera, dijo la alcaldesa, Blanca Vivas.

Todo esto es posible gracias al trabajo del ayuntamiento, de la Comisión de Festejos, de las peñas, de las asociaciones, de los trabajadores y trabajadoras y de tantas personas que, cuando hace falta, están dispuestas a colaborar y a echar una mano.

En agosto se ha celebrado el Festival de los Pueblos del Mundo, la ludoteca, MasterChef infantil, deporte y diversión en la piscina; carreras de natación, campeonato de waterpolo y actividades para todos con hinchables y un tobogán acuático.

La piscina municipal volvió a ser uno de los principales puntos de encuentro. También hubo pesca, fútbol, dibujo, tortillas y convivencia. Además de minifútbol 3x3 en el polideportivo y un taller de dibujo para niños y niñas.

Concursos gastronómicos y cena de la Asociación de Amas de Casa La Candelaria. Hay que añadir la celebración del Día de las Cañas y la actuación del grupo hinojaliego Aínoja Folk. También la proyección fotográfica y musical sobre Hinojal, realizada por Julio Méndez Polo.

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Los vecinos también han disfrutado de los actos por las fiestas de la patrona, la Virgen de la Asunción, entre otros numerosos actos con una gran aceptación.