La curiosa historia detrás de la "doble" de la patrona de Trujillo que custodia el municipio desde las alturas

A finales de agosto, la Virgen de la Victoria dejó el lugar que ocupa durante prácticamente todo el año para reencontrarse con sus fieles en las calles de Trujillo. La patrona descendió desde el castillo hasta la iglesia de San Martín de Tours, donde permaneció durante las fiestas y los principales actos religiosos.

El pasado domingo emprendió el camino de regreso. Sin embargo, mientras ella vuelve a las alturas, otra Virgen permanece los 365 días junto a una de las antiguas entradas de la ciudad. No es la misma imagen, aunque casi podría considerarse su "gemela" de piedra.

Se encuentra en el Arco del Triunfo, integrada en una pequeña hornacina de la muralla. Allí no hay bajadas, procesiones ni traslados. Esta representación permanece inmóvil durante todo el año y recuerda uno de los relatos más conocidos de la historia trujillana.

La "gemela" que nunca se marcha

Ambas representan la misma advocación, pero conviene distinguirlas. La imagen que los trujillanos acompañan durante las fiestas es la Virgen de la Victoria que se venera habitualmente en su capilla de la Alcazaba. Es ella la que protagoniza la tradicional Bajada hasta San Martín y la que posteriormente regresa al castillo.

La del Arco del Triunfo es diferente. Se trata de una representación pétrea y fija de la Virgen, colocada en una hornacina abierta en la cara interior de la muralla. Fue donada por Manuel Rubio Cercas y su presencia remite a la tradición que relaciona este lugar con la conquista cristiana de Trujillo.

Así, mientras una Virgen abandona temporalmente su capilla para acercarse a los fieles, su particular "gemela" nunca se mueve de su puesto.

Una puerta para contar una leyenda

El Arco del Triunfo se abre en el sector occidental del antiguo recinto amurallado. También es conocido como puerta de Fernán Ruiz, nombre que conduce directamente a la leyenda que ha acompañado durante siglos a este rincón.

La tradición sitúa en 1232 uno de los episodios decisivos de la conquista cristiana de Trujillo. Según el relato popular, la Virgen se habría aparecido sobre las defensas de la ciudad, infundiendo ánimo a las tropas cristianas durante su avance.

En esa misma historia aparece Fernán Ruiz, un mozárabe al que se atribuye haber facilitado la entrada de las tropas cristianas al liberar el acceso de la puerta. El episodio quedó ligado posteriormente al triunfo cristiano y a la devoción hacia la Virgen de la Victoria.

La imagen de piedra que actualmente ocupa la hornacina funciona precisamente como recordatorio de aquella tradición. No pretende sustituir a la patrona ni es la talla que sale en procesión, sino señalar mediante una representación mariana el punto asociado por la tradición a aquella aparición.

Una Virgen arriba y otra en la muralla

La relación entre ambas imágenes permite descubrir una curiosa geografía de la devoción trujillana. Para encontrar a la patrona hay que mirar hacia la Alcazaba, donde pasa la mayor parte del calendario. Para encontrar a su "gemela" basta acercarse al Arco del Triunfo.

La ubicación de la imagen principal en el castillo se remonta a 1531. Siglos después del episodio medieval, el Concejo de Trujillo acordó colocar una representación de la Virgen en una capilla situada entre las torres de la fortaleza. La talla fue encargada al maestro Diego Durán, reforzando así la vinculación entre la devoción mariana y la parte más elevada de la localidad.

Con el paso del tiempo, la Virgen de la Victoria terminó convirtiéndose en patrona de Trujillo y su presencia en las alturas pasó a formar parte de una de las estampas más características del municipio.

La que visita el municipio puntualmente

Ese paisaje cambia durante unos días cada verano. A finales de agosto, la imagen principal deja su emplazamiento habitual y protagoniza la tradicional Bajada de la Virgen.

El destino es la iglesia de San Martín de Tours, en plena Plaza Mayor. Allí permanece durante la novena y los principales actos religiosos de las fiestas patronales. Durante unos días, la Virgen pasa del punto más elevado del conjunto histórico al corazón de la vida cotidiana de Trujillo, y la distancia que habitualmente separa a la patrona de buena parte de sus fieles desaparece.

Finalizadas las celebraciones, ocurre justo lo contrario. La imagen vuelve a ascender hasta el castillo y recupera el lugar que ocupará hasta las siguientes fiestas.

Una vigilante permanente

La otra Virgen no necesita regresar a ninguna parte. Mientras la patrona baja y sube cada año, la representación del Arco del Triunfo permanece siempre en el mismo punto, contemplando desde su hornacina el ir y venir cotidiano de la ciudad.

Esta es la particularidad de la "doble" patrona de Trujillo. Una participa cada año en procesiones, novenas y celebraciones; la otra tiene una misión mucho más silenciosa. Cuando las fiestas terminan, las calles recuperan la normalidad y la Virgen de la Victoria regresa a la Alcazaba, ella continúa en la muralla, haciendo desde hace años lo único que nunca deja de hacer: vigilar el municipio.