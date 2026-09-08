Suceso
Herido un hombre de 66 años tras sufrir un accidente de tráfico en Casar del Palomero
El siniestro se ha producido en la carretera CC-201, en dirección hacia Mohedas de Granadilla, sobre las 21.45 horas
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Un hombre ha resultado herido en un accidente de tráfico ocurrido este pasado lunes, 7 de septiembre, en Casar de Palomero (Cáceres).
El siniestro se ha producido en la carretera CC-201, en dirección hacia Mohedas de Granadilla, sobre las 21.45 horas, según los datos aportados por el Centro 112 de Extremadura.
La víctima, un varón de 66 años, ha sido trasladada hasta el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia en estado 'menos grave' al encontrarse mareado.
Hasta el lugar de los hechos se han desplazado una ambulancia del Servicio Extremeño de Salud y efectivos de la Guardia Civil de Tráfico.
- Pinofranqueado se niega a pagar la orquesta de sus fiestas tras un 'bochornoso espectáculo
- Los vídeos demuestran que el alcalde miente': la orquesta que tocó en Pinofranqueado se defiende tras la polémica
- Una carretera centenaria hoy olvidada
- Penha Garcia: un rincón portugués a una hora y media de Cáceres con fósiles de 480 millones de años
- King África suspende su actuación en Logrosán tras mojarse la mesa de sonido
- Cinco detenidos, dos de ellos menores, por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas en el norte de Cáceres
- Detenido en Hoyos por conducir ebrio y sin carné el mismo conductor investigado por un accidente mortal en Villamiel
- La Diputación de Cáceres lanza ocho cursos gratuitos para desempleados con 120 plazas