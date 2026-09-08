Herido un hombre de 66 años tras sufrir un accidente de tráfico en Casar del Palomero

Un hombre ha resultado herido en un accidente de tráfico ocurrido este pasado lunes, 7 de septiembre, en Casar de Palomero (Cáceres).

El siniestro se ha producido en la carretera CC-201, en dirección hacia Mohedas de Granadilla, sobre las 21.45 horas, según los datos aportados por el Centro 112 de Extremadura.

La víctima, un varón de 66 años, ha sido trasladada hasta el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia en estado 'menos grave' al encontrarse mareado.

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Hasta el lugar de los hechos se han desplazado una ambulancia del Servicio Extremeño de Salud y efectivos de la Guardia Civil de Tráfico.