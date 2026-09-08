Traje de extremeña desde los 11 meses y pañuelos con más de dos siglos: la tradición que viste Guadalupe cada septiembre

El Día de las Guadalupes dura en realidad mucho más que una jornada. Es una emociónque se guarda durante todo el año, semanas de preparativos y una tradición compartida por vecinos, familias y quienes llegan desde otros puntos de Extremadura.

Cada 6 de septiembre, miles de peregrinos y visitantes se encuentran en Guadalupe alrededor de un mismo sentimiento. La patrona de la región abandona su camarín, se acerca a sus devotos y las calles se llenan de flores, música y trajes que, en muchos casos, llevan varias generaciones contando la historia de una misma familia.

El pasado domingo volvió a ocurrir. El municipio cambió durante unas horas su imagen cotidiana para recibir a quienes acudieron con sus ramos a la Ofrenda Floral a la Virgen. Detrás de esa estampa hay, sin embargo, una tradición organizada que supera ya el medio siglo y también numerosas historias particulares que explican por qué vestirse ese día significa mucho más que recuperar una indumentaria antigua.

De madres a hijas

Una de ellas es la de Desirée Cárdenas, natural de Guadalupe, cuya primera participación llegó cuando apenas tenía 11 meses. Su madre, profundamente devota de la Virgen y acostumbrada a vestirse junto a sus hermanas, quiso incorporarla desde bebé a una costumbre familiar que después no ha dejado de crecer.

Desirée recuerda especialmente "los preparativos en casa de la abuela Felisa". Allí no se vestían únicamente los miembros de la familia. También acudían vecinas para que la mujer les colocara correctamente el pañuelo, una tarea que requería "una técnica que dominaban especialmente las mujeres mayores del pueblo".

Desiré Cárdenas y sus hijas mantienen viva la tradición de la Ofrenda Floral de Guadalupe, un legado de generaciones / Cedido a El Periódico Extremadura

Con los años, su propio traje fue incorporando prendas heredadas. Entre las más especiales conserva el pañuelo negro de novia de su bisabuela, con más de 200 años de antigüedad, además de enaguas y otras piezas recuperadas de sus abuelas.

Vestirlas cada 6 de septiembre se ha convertido para ella en "una forma de rendir homenaje" a las mujeres que la precedieron. La tradición que recibió de su madre y sus abuelas ha alcanzado ya otra generación: sus hijas Daniela y Valeria también participan en ella. Para Desirée, esa transmisión concede a la jornada "un componente de reconocimiento hacia las mujeres de cada casa", quienes consiguieron conservar estas prendas y costumbres.

Mucho más que una ofrenda

Hay una imagen que se repite cada septiembre en Guadalupe y que ayuda a entender por qué esta celebración ha conseguido sobrevivir durante más de medio siglo. Prendas que permanecen guardadas durante prácticamente todo el año regresan a las calles sobre los hombros de una nueva generación.

La Asociación de Damas de Santa María de Guadalupe considera precisamente esa continuidad familiar "uno de los grandes valores de la Ofrenda". No se trata únicamente de conservar una determinada forma de vestir, sino de conseguir que "las costumbres asociadas al 6 de septiembre sigan encontrando personas dispuestas a hacerlas suyas".

No obstante, el significado del día tampoco puede explicarse únicamente a través de la ropa. El pueblo entero modifica su ritmo. Desde primera hora coinciden familias que terminan de prepararse, participantes que se incorporan al recorrido, peregrinos recién llegados y visitantes que buscan un lugar desde el que contemplar el paso de la comitiva.

Después llegan las flores y la música. Las jotas acompañan el recorrido y las distintas generaciones comparten unas calles que tienen como punto de referencia el Monasterio. Para las Damas, es esa suma de elementos la que concede a la jornada su personalidad: la fe convive con el folclore, los recuerdos familiares con la celebración colectiva y la identidad local con un sentimiento que alcanza al conjunto de la región.

La condición de la Virgen como Patrona de Extremadura amplía cada año sus fronteras. Hasta la localidad llegan personas de otros municipios y peregrinos que incorporan sus propios ramos a los de los vecinos. Durante unas horas, procedencias y edades diferentes terminan confluyendo ante una misma imagen.

Una tradición desde 1972

La Ofrenda Floral tal y como se conoce actualmente comenzó en 1972 por iniciativa del sacerdote guadalupense Nicolás Sánchez Prieto. Según explica la Asociación de Damas de Santa María de Guadalupe, se trata de un día reservado a las mujeres llamadas como la Virgen.

Poco después se amplió al resto de mujeres y, desde 1979, las Damas asumieron su organización. La celebración fue abriéndose progresivamente hasta invitar a participar a extremeños y devotos llegados desde otros lugares. Son ya 54 años de una tradición en la que flores, cántaros de cobre, folclore y vestimenta tradicional acompañan la devoción.

Pero las pocas horas que contempla el público requieren mucho más tiempo entre bastidores. La asociación coordina previamente recorrido, participantes, nuevas Damas, música, flores, grupos folclóricos y actos religiosos, además de trabajar conjuntamente con el Real Monasterio y las instituciones implicadas.

Además, hay una gran parte de los detalles que no depende directamente de la organización, lo que hace que tengan que "estar preparadas ante cualquier imprevisto".

"Detrás de esas pocas horas hay muchos días de llamadas, reuniones, preparativos y coordinación, pero todo ese trabajo merece la pena cuando vemos comenzar la Ofrenda", explican desde la asociación.

Lo que no se ve

La labor de las Damas tampoco termina cuando desaparecen las flores de las calles. La asociación mantiene un Puesto de Socorro en la calle Alfonso Onceno, dentro del recinto del Monasterio, donde presta atención especialmente a los peregrinos que llegan durante septiembre.

La Ofrenda Floral de Guadalupe, organizada por la Asociación de Damas de la Virgen, celebra 54 años / Cedido a El Periódico Extremadura

La asistencia continúa una tradición mucho más antigua vinculada durante siglos a los hospitales existentes en la villa. Las Damas, cuya asociación quedó formalmente constituida en 1977, recogieron posteriormente ese espíritu asistencial. En los últimos tres años han ampliado además su voluntariado a la Basílica, el Camarín y otros espacios relacionados con el culto y la acogida de peregrinos.

Precisamente 2027 tendrá un significado especial, ya que la asociación celebrará su 50 aniversario. La efeméride coincidirá con el Año Santo Guadalupense y servirá también como antesala de 2028, cuando se conmemorará el centenario de la Coronación de la Virgen.

El relevo continúa

Entre todos los momentos de la jornada existe uno que permite mirar más allá del presente: la incorporación de nuevas Damas y la imposición de sus medallas. Para la asociación, cada nueva integrante representa la posibilidad de que el trabajo realizado durante décadas encuentre continuidad.

Ahí reside también buena parte de la emoción con la que viven el 6 de septiembre. Quienes actualmente organizan la Ofrenda ocupan un lugar que antes perteneció a otras mujeres y saben que, con el tiempo, serán otras quienes asuman esa responsabilidad. La tradición se convierte así en una cadena en la que "cada generación recibe algo que debe conservar, pero también transmitir".

El calendario todavía no termina

Ahora los ramos ya han sido entregados y los pañuelos, refajos, mantones y aderezos comienzan a regresar cuidadosamente a armarios y baúles. Allí permanecerán hasta que otra generación vuelva a sacarlos para recorrer las mismas calles.

El Día de Extremadura en Guadalupe, foto a foto / Javier Cintas

Pero Guadalupe todavía aguarda otro de sus días grandes. Este martes celebrará el Día de Extremadura, este año enmarcado además en el Año Jubilar. La jornada contará con la misa solemne y la posterior procesión de la Virgen por el patio central del Monasterio, antes de concluir con un concierto de la Banda de Música local.

Para muchas familias, por tanto, guardar el traje no significa terminar la fiesta. Algunas de esas prendas llevan más de dos siglos pasando de unas manos a otras y cada septiembre vuelven a demostrar que en Guadalupe la tradición no se conserva únicamente guardándola: se mantiene viva sacándola de nuevo a la calle. Allí cambian quienes llevan las flores, pero el camino continúa conduciendo, generación tras generación, hacia la misma Virgen.