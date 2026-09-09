Los alojamientos de Trujillo donde puedes dormir donde hace siglos vivía la nobleza

Trujillo es una localidad conocida por ser un lugar que rebosa historia en cada uno de sus rincones. Sus calles, arcos y monumentos cuentan sin palabras cómo fue la vida en el tiempo en que se construyeron.

Muchos recorren las estancias de sus castillos e iglesias imaginando cómo sería pasar allí los días, pero, ¿y si fuera realmente posible? Muchos de estos enclaves han sido reformados y ahora funcionan como alojamientos turísticos.

Pasar una noche en el municipio puede convertirse así en algo bastante diferente a reservar una habitación convencional. Tras algunas de las fachadas que forman parte de su paisaje monumental se esconden camas, restaurantes, piscinas o recepciones. Edificios levantados hace cuatro o cinco siglos han encontrado una segunda vida ligada al turismo, sin desprenderse por completo de las huellas que dejaron quienes los ocuparon anteriormente.

Palacios con otra vida

Uno de los ejemplos se encuentra junto a la Plaza Mayor. El actual Eurostars Palacio Santa Marta ocupa un palacio renacentista levantado en el siglo XVI y relacionado con la familia de Francisco de las Casas, capitán que participó junto a Hernán Cortés en la conquista de México y que posteriormente estuvo vinculado a la fundación de Trujillo en Honduras.

El inmueble conserva elementos de su arquitectura histórica, desde la piedra granítica de sus muros hasta su espacio interior porticado. Siglos después de su etapa señorial, el edificio se ha convertido en un hotel de cuatro estrellas, incorporando habitaciones y servicios actuales, incluida una piscina, a una construcción concebida originalmente para una realidad completamente diferente.

La misma fórmula se repite dentro del recinto histórico. El Palacio Chaves Hotel, en la calle Palomas, ocupa una antigua casa señorial relacionada con uno de los linajes históricos de Trujillo. Tras su recuperación, las estancias de piedra y los espacios tradicionales pasaron a convivir con habitaciones, jardín y piscina.

Donde antes reinaba la clausura

El cambio resulta todavía más llamativo cuando la función original del inmueble parecía completamente opuesta al turismo. Es lo que sucede con el actual Parador de Trujillo. Sus habitaciones se reparten por lo que durante siglos fue un espacio religioso: el antiguo convento de Santa Clara.

El edificio conserva parte de esa identidad en rincones como sus claustros, patios y dependencias abovedadas. El silencio que antaño estuvo relacionado con la vida conventual se ha convertido ahora en uno de los atractivos de una estancia en pleno casco histórico. Incluso espacios que tuvieron una finalidad religiosa han sido incorporados a los nuevos usos del conjunto.

Algo parecido sucede en el Hotel Izan Trujillo. En este caso hay que remontarse a finales del siglo XVI y al antiguo convento de San Antonio. La transformación no hizo desaparecer completamente su pasado: el patio central y diferentes estancias continúan delatando que el edificio fue pensado mucho antes de que existieran recepciones, reservas o habitaciones de hotel.

Un puente hasta América

Entre los alojamientos históricos de la ciudad también hay espacio para pequeñas historias que conectan ambos lados del Atlántico. La Posada Dos Orillas se encuentra en una casa palaciega del siglo XVI, dentro del recinto monumental y muy próxima a Santa María la Mayor.

Su propia identidad juega con la relación americana de Trujillo. Las trece habitaciones llevan nombres vinculados a países americanos en los que existe una localidad llamada Trujillo. De esta forma, el pasado de una ciudad marcada por la salida de conquistadores y exploradores hacia América continúa presente incluso a la hora de elegir dónde pasar la noche.

La casa de un explorador

Pero existe otro edificio donde esa conexión deja de ser únicamente simbólica. La Casa de Orellana lleva al visitante hasta la figura de Francisco de Orellana y mantiene elementos arquitectónicos que permiten reconocer su antigüedad, entre ellos una torre almenada, su portada de arco apuntado y las armas familiares.

El inmueble ha acumulado distintas vidas desde su construcción en el siglo XV. Siglos después de su etapa vinculada a los Orellana, volvió a convertirse en lugar de encuentro y terminó adaptándose como alojamiento boutique. De esta forma, una construcción asociada a uno de los nombres históricos más conocidos de Trujillo vuelve a recibir personas, aunque esta vez llegan con maletas y no para preparar una expedición.

El pasado pone la almohada

En Trujillo, por tanto, visitar un edificio histórico y dormir en él no son experiencias incompatibles. Algunos de sus antiguos palacios dejaron de pertenecer a familias nobles; los conventos perdieron la clausura y las casas señoriales cambiaron a sus propietarios por huéspedes de paso.

Las llaves continúan abriendo puertas, aunque ahora lleven asociado el número de una habitación. Aquí acercarse al pasado es una experiencia muy peculiar, cuando llega la noche y cierran muchos de sus monumentos, en algunos la historia simplemente ha cambiado el cartel de "visita" por el de "alojamiento".