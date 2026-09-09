La miel abre la puerta a Las Hurdes en Caminomorisco: tres días para descubrir todo lo que guarda la comarca

Las Hurdes preparan su próxima gran muestra de todo el valor que guarda la comarca. Caminomorisco volverá a reunir apicultura, gastronomía, tradiciones, naturaleza y turismo en una cita que utiliza uno de los productos más reconocibles del territorio, la miel, como punto de partida para descubrir mucho más. La XII Feria Internacional de Apicultura y Turismo de Las Hurdes (Apithur) se celebrará los días 6, 7 y 8 de noviembre de 2026.

Durante tres jornadas, la localidad cacereña se convertirá en punto de encuentro para profesionales del sector apícola, vecinos y visitantes. Sin embargo, el propio nombre de Apithur deja clara la doble vertiente de la propuesta. Las abejas y la miel comparten protagonismo con una invitación a conocer Las Hurdes, desde aquello que se sirve en sus mesas hasta sus fiestas, paisajes y costumbres.

Mucho más que miel

La feria permitirá acercarse al trabajo de los apicultores y descubrir y probar diferentes mieles de la comarca, convirtiendo a Caminomorisco en un escaparate para una actividad estrechamente relacionada con el territorio.

Pero la visita no terminará en las colmenas. Apithur plantea que quienes lleguen atraídos por la miel puedan marcharse con una imagen mucho más amplia de Las Hurdes. El objetivo es enseñar el territorio a través de los sentidos y de diferentes experiencias, haciendo que la feria funcione también como puerta de entrada a una futura escapada por la comarca.

Las Hurdes también se comen

Una de esas formas de conocer el territorio llegará a través de sus recetas. Entre las propuestas gastronómicas aparecen elaboraciones como la ensalada de limón, las floretas y los matajambres, platos que permiten acercarse a una cocina que continúa pasando de unas generaciones a otras.

La gastronomía se convierte así en otra forma de explicar la comarca. Frente a recetas que pueden resultar desconocidas para quienes llegan desde fuera, la feria ofrece la oportunidad de descubrir sabores vinculados a los pueblos hurdanos y a productos que forman parte de su identidad.

Tradiciones que salen a la feria

El patrimonio inmaterial tendrá igualmente su espacio durante la duodécima edición. La música tradicional y el Carnaval Hurdano servirán para mostrar algunos de los personajes, celebraciones y costumbres que han construido la personalidad de este territorio.

De esta manera, el visitante no tendrá que desplazarse por cada localidad para obtener una primera aproximación a algunas de sus manifestaciones culturales. Durante el fin de semana, una parte de ese patrimonio se concentrará en Caminomorisco, mezclándose con el carácter profesional y divulgativo de la cita apícola.

Mirar hacia arriba y alrededor

Apithur también propone descubrir Las Hurdes desde perspectivas menos habituales. El programa incorpora actividades relacionadas con la observación del cielo y un planetario, además de propuestas como un mapa emocional y talleres dedicados a las plantas aromáticas.

Son experiencias que amplían la idea tradicional de una feria y conectan directamente con el turismo. El paisaje deja de ser únicamente un escenario para convertirse en parte de la actividad. Mirar las estrellas, reconocer aromas o descubrir el territorio a través de las emociones son algunas de las maneras con las que la cita pretende enseñar que Las Hurdes pueden recorrerse de muchas formas diferentes.

La visita a Caminomorisco puede ser, además, únicamente el principio. Quienes se acerquen a Apithur tendrán a su alrededor una comarca que invita a continuar el recorrido una vez abandonado el recinto de la feria. Caminar por una alquería, detenerse ante alguno de sus paisajes o sentarse a probar la gastronomía local permiten prolongar la experiencia.