Fortalezas para fortalecer los pueblos: el teatro conquista cinco castillos de la provincia de Cáceres

En la provincia de Cáceres no siempre hace falta levantar un escenario para representar una obra de teatro. Basta con elegir uno de sus muchos enclaves históricos, esperar a que el sol comience a esconderse en el horizonte y dejar que empiece la función.

Esa es la fórmula del Festival de los Castillos, que regresará del 19 de septiembre al 17 de octubre para convertir cinco fortalezas cacereñas en escenarios al aire libre.

La cuarta edición recorrerá Montánchez, Valencia de Alcántara, Portezuelo, Trevejo y Mirabel. El formato mantiene una de sus principales peculiaridades: aquí las obras no llegan a un teatro preparado para recibirlas. Son las compañías las que deben transformar cada montaje para representarlo entre piedras, desniveles y espacios que fueron concebidos con una finalidad muy distinta.

La experiencia empieza caminando

El director artístico, Javier Uriarte, considera que precisamente "ahí se encuentra una de las claves de la iniciativa". El espectáculo no se limita a los minutos que dura la representación. En algunos casos, alcanzar el castillo exige recorrer previamente parte del entorno, de manera que patrimonio natural, monumento y artes escénicas terminan formando una única experiencia.

La propuesta ha ido ampliando su alcance desde que comenzó hace cuatro ediciones. Uriarte señala que las funciones ya atraen no solo a vecinos de los municipios y localidades próximas, sino también a espectadores procedentes de otros puntos, entre ellos Madrid y Salamanca.

Esa capacidad para mover público es también uno de los objetivos que destaca la diputada de Turismo y Juventud, Elisabeth Martín. La Diputación plantea el festival como una forma de volver a introducir actividad en fortalezas medievales y "utilizar la cultura para conectar la conservación del patrimonio con el turismo y la economía de los municipios".

Pocas butacas entre muchos siglos

La propia naturaleza de los escenarios impide grandes aforos. Montánchez y Valencia de Alcántara contarán con 200 localidades cada uno, mientras que Portezuelo, Trevejo y Mirabel dispondrán de 120. El acceso requerirá reserva previa, que podrá tramitarse mediante el enlace y el código QR incorporados a las publicaciones sobre el evento en redes sociales.

El alcalde de Mirabel, Fernando Javier Grande, pone el acento en otro efecto de la iniciativa: llevar espectáculos profesionales hasta pequeñas localidades y conseguir que "el desplazamiento del público pueda prolongarse más allá de la función". Una tarde de teatro puede traducirse también en visitas, consumo en establecimientos locales o pernoctaciones, convirtiéndose en un pequeño impulso para la actividad turística.

Grande considera que el emplazamiento aporta precisamente aquello que difícilmente podría reproducirse en otro lugar. Los edificios que siglos atrás concentraron buena parte de la vida y de los acontecimientos de estos territorios se utilizan ahora para acercar cultura contemporánea al medio rural.

Cinco castillos toman el relevo

El calendario permitirá recorrer la provincia prácticamente de fin de semana en fin de semana. Montánchez abrirá la programación el 19 de septiembre, a las 20:00 horas, con La Escalera de Tijera y 'La loca historia del Siglo de Oro'. El día 26, también a las 20:00 horas, Emulsión Teatro llegará a Valencia de Alcántara con 'De placeres, saberes y temores'.

El festival continuará el 3 de octubre en Portezuelo, donde Atakama Creatividad Cultural presentará 'Leyendas bajo la luz de la luna' a las 18:30 horas. Una semana después, Trevejo recibirá a Teatro de las Bestias y Cíclica Teatro con 'Ñoña Inés', a la misma hora. Mirabel pondrá el punto final el 17 de octubre, a las 18:00 horas, con Amarillo Producciones y 'Rinconete y Cortadillo'. Las cinco propuestas tienen además un denominador común: todas las compañías participantes son cacereñas.

La hora la decide también el otoño

En este festival, el avance del calendario también condiciona la puesta en escena. Es por ello que las jornadas se acortan entre septiembre y octubre y los horarios se adaptan para aprovechar el atardecer.

Es precisamente ahí donde aparece una de las diferencias respecto a una representación convencional. Roberto Calle, integrante de La Escalera de Tijera, ya conoce la experiencia de actuar en este circuito y destaca que la ausencia de los medios habituales modifica por completo la relación entre actores, público y espacio.

Cartel y QR del IV Festival de los castillos. / Cedida a El Periódico Extremadura

Las compañías tienen que resolver dificultades que normalmente no aparecen sobre las tablas. Calle recuerda, por ejemplo, una función anterior en la que parte de su escenografía debía desplazarse mediante ruedas estando en un terreno de arena. El castillo obliga a improvisar soluciones y a incorporar sus propias características a la obra.

A cambio aparece algo difícil de fabricar en un teatro cerrado. La iluminación artificial queda reducida al mínimo y el espectáculo se desarrolla mientras desaparece la luz del día. Para Calle, esa sencillez permite que el público contemple "un teatro mucho más directo y favorece una conexión especial" durante la función.

Las piedras cambian de papel

El Festival de los Castillos nació en 2022 y llega ahora a una cuarta edición en la que vuelve a buscar una segunda vida para espacios que habitualmente se recorren como patrimonio histórico. Durante cinco tardes, el visitante podrá hacer algo diferente a fotografiar murallas, torres o panorámicas. En esta ocasión, simplemente deberá esperar a que comience la historia.

Los castillos recuperan así durante unas horas una función muy distinta de aquella para la que fueron levantados. Ya no necesitan defender territorios ni vigilar caminos. Entre septiembre y octubre bastará con llegar caminando, encontrar una butaca y esperar a que caiga la tarde: cuando el sol se convierta en el último foco, las piedras centenarias volverán a tener historias que contar.