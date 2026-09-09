Las historias que esconden algunos de los grandes nombres del fútbol llegan a Acebo

Los grandes futbolistas que hoy marcan goles en estadios repletos y firman autógrafos a millones de aficionados también fueron niños alguna vez. Junto a ellos hubo otros que compartieron el mismo sueño de alcanzar la élite, aunque nunca consiguieron llegar.

Muchas de esas vidas quedaron fuera de los focos y sobrevivieron únicamente en la memoria de unos pocos. Ahora, un libro que recupera historias de éxito, fracaso, persecución y resistencia a través del fútbol llega este septiembre a la provincia de Cáceres.

Se trata de 'Hogar fútbol. Historias de exilios, persecuciones, discriminación y fútbol', obra del escritor extremeño Gabino Sánchez, cuya segunda edición será presentada este viernes, a las 19.00 horas, en la plazuela La Torrita, en el Barrio Judío de Acebo.

Mucho más que goles

El fútbol funciona en sus páginas como punto de partida, pero no necesariamente como protagonista. El balón sirve para entrar en 15 historias reales atravesadas por guerras, dictaduras, racismo, exilios, pobreza o discriminación. Relatos en los que llegar a un estadio profesional fue, en ocasiones, el último tramo de un recorrido mucho más complicado.

El libro plantea preguntas poco habituales cuando se habla de este deporte. ¿Puede una selección contribuir a retrasar un golpe de Estado? ¿Puede un futbolista enfrentarse con un gesto a un dictador? ¿Qué ocurrió con las primeras jugadoras que tuvieron que compatibilizar su carrera profesional con un embarazo? ¿Qué consecuencias sufrió el primer futbolista que hizo pública su homosexualidad?

A partir de estos interrogantes, Sánchez se aleja de resultados, fichajes y trofeos para detenerse en las vidas que existieron antes y alrededor del terreno de juego.

Del exilio a los estadios

Entre los protagonistas aparecen algunos nombres reconocibles incluso para quienes no siguen habitualmente el fútbol. Ferenc Puskás, Luka Modrić, Nadia Nadim, Iñaki Williams, Nico Williams o Justin Fashanu forman parte de un recorrido en el que cada biografía permite acercarse a un episodio diferente.

Hay niños que comenzaron jugando con balones improvisados y posteriormente fueron aclamados por miles de personas. Otros tuvieron que atravesar fronteras, escapar de conflictos armados o enfrentarse a la discriminación antes siquiera de poder plantearse una carrera deportiva.

Pero 'Hogar fútbol' no se limita a quienes terminaron levantando trofeos. También devuelve el nombre a quienes no llegaron a cumplir aquel sueño y recupera figuras menos conocidas para el gran público. Entre ellas se encuentra Árpád Weisz, entrenador judío que conoció el éxito en el fútbol italiano antes de ser perseguido por el fascismo y morir en Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial.

El balón como refugio

De esta manera, cada capítulo utiliza el deporte para mirar hacia cuestiones que continúan trascendiendo los estadios. La persecución nazi, la discriminación hacia las personas LGTBIQ+, el racismo, las dictaduras o la exclusión social aparecen entre los escenarios que rodean a sus protagonistas.

La obra, publicada originalmente por La Moderna Editora en octubre de 2024, plantea así una especie de mapa de memoria y resistencia construido a partir de biografías. El fútbol actúa como elemento común entre personas separadas por países, décadas y circunstancias muy diferentes.

La llegada de esta segunda edición a Acebo ofrece ahora una nueva oportunidad para descubrir esas historias, después de que el libro comenzara su recorrido público a finales de 2024.

Un extremeño detrás de las historias

Su autor, Gabino Sánchez, combina la escritura con la docencia y el activismo. Es profesor de Economía y se licenció en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Extremadura, donde orientó su tesis hacia la responsabilidad social corporativa.

Su trayectoria también ha estado vinculada al voluntariado y a organizaciones como Oxfam Intermón y Amnistía Internacional. Antes de 'Hogar fútbol' publicó la novela '¿Olvidarás mi nombre?', en 2015, y el poemario 'Todavía las palabras', en 2022. También coordinó en 2021 la antología 'Letras para los ODS. Extremadura escribe'.

Los que no salen en los cromos

La cita de Acebo permitirá regresar al fútbol desde un lugar diferente. Detrás de cada jugador convertido en ídolo existe una infancia y, mientras unas carreras triunfaron, hubo muchas otras que quedaron interrumpidas por circunstancias que poco tenían que ver con la calidad para golpear un balón, y también merecen ser conocidas.

Los estadios suelen recordar a quienes consiguieron llegar hasta ellos. Los goles permanecen en vídeos, las camisetas guardan nombres y apellidos, y los títulos llenan vitrinas. 'Hogar fútbol' dirige, en cambio, la mirada hacia lo que ocurrió antes de que se encendieran los focos y hacia quienes nunca llegaron a verlos encendidos.