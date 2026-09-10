Destino Starlight
La comarca de Las Hurdes apuesta por la divulgación de su cielo nocturno como motor de desarrollo turístico
La iniciativa formativa de 60 horas busca poner en valor el cielo como recurso científico y turístico en un momento en que la comarca se recupera de un incendio
Mientras Las Hurdes continúa afrontando las consecuencias del incendio que ha dejado daños en distintos puntos de la comarca, estos días el protagonismo lo tiene también uno de sus recursos menos visibles durante el día, pero más valiosos cuando cae la noche: su cielo.
La comarca acoge desde este lunes y hasta el sábado 12 de septiembre el XLIV Curso de Monitores Astronómicos Starlight, una formación intensiva de carácter teórico y práctico que reúne durante seis días actividades relacionadas con la astronomía, la observación del cielo y su divulgación.
Las Hurdes cuenta con el reconocimiento de Destino Turístico Starlight, una distinción vinculada a la calidad de sus cielos nocturnos y a sus condiciones para la observación astronómica. El curso supone así una oportunidad para seguir dando a conocer un recurso que forma parte de los atractivos naturales de la comarca y que puede convertirse también en una vía para generar actividad turística.
La formación, de 60 horas, está dirigida a la preparación de monitores capaces de acercar la astronomía al público y poner en valor el cielo nocturno como recurso de divulgación y turístico.
Una comarca que también se ve de noche
El curso llega en un momento especialmente delicado para Las Hurdes. El incendio sufrido por la comarca y los daños ocasionados han vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de recuperar la actividad y proyectar una imagen de sus pueblos y de sus recursos más allá de la emergencia.
En este contexto, iniciativas como la formación de monitores astronómicos permiten recordar que Las Hurdes no es solo un territorio marcado por el paisaje que ha resultado afectado por el fuego, sino también una comarca con recursos naturales, turísticos y científicos que siguen ofreciendo posibilidades.
El cielo es, además, un patrimonio que no entiende de carreteras ni de fronteras municipales. Cuando llega la noche, las montañas y los pequeños núcleos de población de la comarca se convierten en un escenario especialmente apropiado para mirar hacia arriba.
Ese potencial es precisamente el que pretende aprovechar la iniciativa Starlight, que busca combinar la protección de los cielos nocturnos con su divulgación y el desarrollo de actividades vinculadas al turismo astronómico.
Seis días para aprender a enseñar las estrellas
El XLIV Curso de Monitores/as Astronómicos Starlight se desarrolla entre el 7 y el 12 de septiembre de 2026 en la comarca de Las Hurdes. Durante estas jornadas, los participantes reciben una formación intensiva que combina contenidos teóricos y prácticos.
La iniciativa está vinculada a la Fundación Starlight y cuenta con la colaboración de instituciones y entidades del territorio, entre ellas la Junta de Extremadura, la Diputación de Cáceres y la Asociación para el Desarrollo Integral de la Comarca de Las Hurdes (ADIC-Hurdes).
Más allá de las horas de formación, el curso pone sobre la mesa una posibilidad para el futuro de la comarca: convertir el cielo nocturno en una experiencia que atraiga visitantes y genere nuevas oportunidades.
El turismo astronómico permite además diversificar la oferta turística y ofrecer actividades vinculadas al territorio durante la noche, complementando otros atractivos como el paisaje, la naturaleza, la gastronomía o el patrimonio de los municipios hurdano.
Así, mientras Las Hurdes afronta el reto de recuperar las zonas dañadas por el incendio, la comarca continúa mostrando otros de sus valores. Esta semana, uno de ellos se encuentra muy por encima de las montañas: un cielo oscuro que, cuando desaparece el sol, se convierte en uno de sus grandes escaparates.
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