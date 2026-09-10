El Trono de Hierro busca nuevo dueño en Malpartida de Cáceres: más de 40 obstáculos para conquistarlo

Los amantes del deporte y de los paisajes cacereños tienen una cita diferente este septiembre en la provincia. El 27 de septiembre, algunos de los rincones más reconocibles de Malpartida de Cáceres dejarán de ser únicamente lugares para contemplar.

Habrá que atravesarlos corriendo y, por el camino, cargar peso, escalar, mantener el equilibrio o permanecer suspendido de diferentes estructuras. Santuario Race traslada su tercera edición hasta el municipio y convierte Los Barruecos en un gran terreno de obstáculos al aire libre.

Será la primera vez que la prueba abandone la capital cacereña, donde se desarrollaron sus dos anteriores ediciones. El cambio permitirá combinar el trazado urbano con un espacio natural que aporta una imagen completamente distinta a la competición. La Plaza de la Nora funcionará como punto de partida y llegada de una jornada que reunirá tanto a especialistas como a personas que simplemente quieran comprobar hasta dónde son capaces de llegar.

De la élite al primer intento

La competición arrancará a las 9:30 horas con los participantes de la categoría Elite. Para ellos, Malpartida tendrá además un incentivo deportivo añadido, ya que podrán conseguir puntos vinculados al campeonato europeo.

Después llegará el turno de quienes quieran enfrentarse a la experiencia desde un planteamiento menos competitivo. Habrá modalidades Popular Individual, Popular por Equipos y Parejas, mientras que los niños dispondrán de la tanda Kids, diseñada con dificultades adecuadas a su edad.

Santuario Race en Cáceres. / Cedida a El Periódico Extremadura

Álvaro Sevilla, responsable de Santuario Race, incide precisamente en esa variedad. La intención es que "no sea necesario haber participado anteriormente" en una OCR (Carrera de Obstáculos) para ponerse en la salida. Los recorridos y categorías permiten acercarse a la disciplina progresivamente y descubrir una modalidad en la que la exigencia física convive con un importante componente de diversión.

Malpartida cuenta, además, con una conexión propia con este deporte. Alba Cerro, vecina del municipio, se ha convertido en una de las representantes destacadas de la disciplina y acumula éxitos en competiciones nacionales e internacionales.

Obstáculos entre escenarios de televisión

La nueva ubicación añade otro ingrediente difícil de encontrar en cualquier circuito. Parte del esfuerzo se desarrollará en Los Barruecos, el paraje que millones de espectadores pudieron ver convertido en escenario de 'Juego de Tronos'.

De ahí surge el juego elegido para acompañar el desafío de esta edición: "buscar el trono". Esta vez, sin embargo, alcanzarlo dependerá de superar uno tras otro los obstáculos preparados por la organización.

El entorno también cambia la experiencia para quienes acompañen a los corredores. La competición permitirá unir en una misma mañana actividad deportiva, casco urbano y paisaje, haciendo que el desplazamiento hasta Malpartida pueda prolongarse más allá de la propia carrera.

Correr no será suficiente

Una carrera convencional puede decidirse por la velocidad. En esta, llegar rápido servirá de poco si no se consigue superar todo lo que aparece por el camino. El trazado reunirá más de 40 obstáculos pensados para poner a prueba capacidades muy diferentes.

Los participantes tendrán que transportar neumáticos y garrafas, superar muros y redes, trepar por cuerdas o avanzar utilizando barras y cadenas. También aparecerán el lanzamiento de jabalina, el trineo, la tabla irlandesa, las paralelas y distintos ejercicios en los que será necesario sostener el propio cuerpo mediante agarres.

La combinación obliga a administrar las fuerzas. Algunos tramos castigarán las piernas y otros trasladarán todo el esfuerzo a brazos y manos. Resistencia, coordinación, equilibrio y técnica tendrán tanta importancia como la capacidad para correr.

Una prueba que necesita muchas manos

Detrás de cada participante habrá también un grupo de personas pendientes del desarrollo del recorrido. La organización contará con numerosos voluntarios distribuidos por los diferentes puntos del circuito. Sevilla destaca su papel como una "pieza indispensable" para que la prueba pueda celebrarse y anima a incorporarse también a quienes prefieran descubrirla desde dentro sin competir.

El Ayuntamiento confía, por su parte, en que el estreno de Santuario Race en Malpartida consiga "involucrar a vecinos y visitantes". El alcalde, Alfredo Aguilera, destaca especialmente que la propuesta "no se limita a una edad o preparación determinada" y que incluso puede afrontarse en grupo o en familia.

La llegada de participantes supone asimismo una nueva oportunidad para atraer movimiento hacia los establecimientos, alojamientos y servicios de la localidad durante el fin de semana.

Antes y después de ensuciarse

Quienes se inscriban podrán retirar su dorsal el sábado anterior en Gedauto BYD Cáceres. También será posible hacerlo el domingo desde las 8:30 horas en la zona habilitada junto a la salida. Habrá guardarropa y, al terminar, los participantes tendrán disponibles las duchas y vestuarios del Pabellón Multiusos Toni Pedrera.

Santuario Race en Cáceres. / Cedida a El Periódico Extremadura

El recorrido estará señalizado y preparado para que cada modalidad encuentre su propio nivel de dificultad. A partir de ahí, el resultado dependerá de cada corredor y de su capacidad para continuar cuando aparezca el siguiente muro, la siguiente cuerda o una nueva carga.

Los Barruecos están acostumbrados a que sus enormes piedras obliguen al visitante a detenerse para mirarlas. Sin embargo, este mes de septiembre ocurrirá justo lo contrario, ya que los participantes deberán seguir avanzando entre ellas sin pausa. Y en un paisaje que ya sirvió para disputar el Trono de Hierro, Malpartida propondrá esta vez una batalla mucho más cercana: la de cada participante contra sus propios límites.